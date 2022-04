Dünyayı Değiştiren Fikirler ve İmla Hataları

Kimi fikirler gün gelir günlük hayatımızı ve hayat algımızı o kadar değiştirir ve hayatımızda yer eder ki artık gerçek kaynağını bile hatırlamaya biliriz. Masamda duran kitap kimi fikirlerin dünyayı değiştirdiğini iddia ediyor. Bakalım bu fikirler nelermiş.

* * *

Deha başlığı altında Elektrik ampülü, antibiyotikler, penisilin, aşılama, mikroskop, X ışınları, DNA, radyoaktivite, konserve kutusu, çimento, pet şişe, paslanmaz çelik, telgraf ve telefon, internet, lazer, LCD ekran, naylon ve dinamitin icadı konusunda kısa bilgiler sunuluyor.

Çığır açan buluşlar başlığında motor, asansör, buzdolabı, rüzgar türbini, elektrik motoru, büküm makinesi, robot, sarkaçlı saat, vinç, baskı makinesi, sifonlu tuvalet, televizyon, güneş hücresi, pil, mikroişlemci gibi konular işleniyor.

Gündelik harikalar mikrodalga, dijital kamera, gözlük, radyo, para, kredi kartı, yazar kasa, barkod, zımba makinesi, pul, yapışkan not kağıdı, cırt-bant, fermuar, cep telefonu hakkında bilgileniyoruz.

Hareket halinde başlığında tekerlek, Ford'un fabrika modeli, yelkenli gemi, denizaltı, jet uçağı, helikopter, buharlı lokomotif, bisiklet, elektrikli araba, metro sıralanmış.

İnceleme ve keşif başlığında Saturn V roketi, Hubble teleskobu, pusula, mars keşif araçları, uydu navigasyon, uzay giysileri, MRI başlıkları dikkat çekiyor.

Kültür başlığında tükenmez kalem, şemsiye, walkman, video oyunları, güneş gözlüğü, spor ayakkabı, futbol topu gibi daha yaygın ve icat edildiğini bile düşünmediğimiz şeyler yer alıyor.

Kitaba dair eleştirilerim

Kitapta batılı olmayan icat bulmak çok zor. Hatta Avrupa veya Amerika dışından hiç mucit çıkmamış gibi bir izlenim sunuyor. Bu da kitabı ve tabii ki sunduğu bilgiye olan güveni düşürüyor. Kitapta kullanılan görsellerin bir kısmı çok eski tarihli ve günceli yansıtmaktan uzak.

Kitap çok sayıda baskı imla hatası içeriyor. Son okuma hiç yapılmamış veya ozolit alınıp kağıt üstünde sonuç hiç karşılaştırılmamış izlenimi veriyor.

Sonuç

İmla hataları sebebiyle kitap kendisinden resmen nefret ettiriyor. Okumamak çok bir şey kaybettirmez.

Dünyayı Değiştiren Fikirler

Komisyon

Tübitak Popüler Bilim Kitapları

256 Sayfa

1.Basım Aralık 2017

Orijinal Adı: The Big Ideas That Changet The World