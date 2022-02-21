Dünyayı Değiştiren İcatlar ile Dünyaya İcat Çıkaran Çocuklara

Dünyayı değiştiren icatlar nelerdir? İcat Çıkarmak Neden Önemlidir? Çocukların icat çıkarmanın ne kadar gerekli ve önemli olduğunu anlayabilmeleri için etkileyici bir ansiklopedinin olması ne harika. İçeriğinde soru cevap olması; çocukların gün boyu sorduğu niye, neden, niçin, nasıl sorularını sorup, yanıtını da veriyor olmasıyla çocuklara soru cevap okuması daha yakın geldiği için bilgiyle donanacakları bir ansiklopediyi yetişkin olanlarda aynı donanımla okuma olanağı bulacakları bir ansiklopedi hem de. Bu eksikliğin farkına varan Gurbet Lüy, Dünyayı Değiştiren İcatlar adlı eseri, çocuk ve yetişkin okura kazandırmakla ne iyi düşünmüş.

Bilgiyi çok eğlenceli hale getiren Gurbet Lüy, eserin kahramanı Bay İcat Çıkarma'yı çocuklarla tanıştırıyor. Kendisi teknoloji meraklısı bir icat kahramanı. Hayal gücüyle çocukları geçmişten günümüze Dünyayı Değiştiren İcatlar'ın büyülü dünyasında bir serüvene çıkarıyor. Hem de bunu çocuğun başarısı ve mutlu olmasına katkı sağlayan bir eser ortaya koyarak yapmaktadır. Bol resimli olması, her soru ve cevaba yönelik resimlerin olmasıyla icatların dünyasını renkli hale getirerek çocukların dikkatlerine ilgi uyandırmaktadır. Dolayısı ile biz yetişkinlerin mutlaka okumasının önemi çok büyük. Çocuklar alıp, açıp uzun uzun inceliyorlar.

Son zamanların yavaş yavaş okumaktan uzaklaştıran etkilerine karşın çok merak ettiklerini eğlenceli bir şekilde öğrenmelerine olanak bulacakları zengin bir kaynak Dünyayı Değiştiren İcatlar. Resimler içinde yer aldığı icat ile ilgili çizimle oluşturulan illüstrasyon farklı hayalleri canlandırarak yeni icatların doğuşuna katkıda bulunmaktadır. Çocukların icatlar hakkında merak ettikleri ve ilgilerini çeken, seçme konu ve soruların toplanmış olmasıyla çocuğun, neden sorusu karşılığını bu eserde cevap ve resim halinde açıklayıcı bilgiler ayrıntılarıyla yer almaktadır. Çocuklar için onlara faydalı nasihatlerin de Bay İcat Çıkarma tarafından veriliyor olması ve icatların nasıl keşfediliyor olmasını çocuklarla birlikte görüyor ve hayal gücüyle süslüyor olması çocuk üzerinde hayal gücü gelişimi yetişkin üzerinde rehber olma güveni vermektedir. Kitaptaki resmin öğreticiliği anne öğütlerinden daha etkili olmaktadır. Anlatım dilinin çocuk için anlaşılır, esprili, düzgün ve güzel yapılmış olmasıyla çocuğun kolay anlamasına ve icatlara yönelik yeni kelime öğrenimine olanak sunmaktadır. Dilinin çocuklar açısından rahat anlaşılır olması yapılan araştırma ve hayal gücünün tam anlamıyla kazanılmasına olanak tanımaktadır. Yaşama adına atılan büyük icatları ve hayatı nasıl kolaylaştırdığına yönelik pek çok icadın geçmişten günümüze olan gelişimine tanıklık ettirmektedir. Dünyayı Değiştiren İcatlar'ı okuyan çocuklar icatları tanıyıp meydana gelişini eğlenceli bir şekilde öğrenecekler.

Çocuklar Üzerine Yararı

Başarı ve mutluluk için çocukların doğru meslek seçiminin ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Doğru mesleği seçmesi için çocuğumuza nasıl yardımcı oluyoruz? Dünyayı Değiştiren İcatlar ile değişen dünyayı nasıl geliştireceğini öğrenen; ebeveyn ve çocuk için en temelinde yatan mesleğin rehberliğini vermektedir aslında. Çocuğumuzun yeteneklerinin farkında mıyız? Çocuğumuzun ilgi alanlarının farkında mıyız? Çocuğumuzun ilgi alanlarını yeteneğe dönüştürmek için bir şey yapıyor muyuz? Bu soruları farkına vardırarak çocuğun bilgisini ve ilgisinin açığa çıkmasında eser, önemli rol alacaktır. Elbette zaman içerisinde yeni mesleklerin keşfinin oluşacağı ve var olan mesleklerin de yenileneceğini icatların keşfiyle farkına vardırmaktadır. Ebeveynin ve çocuğun, düşünce becerileri konusunda bilgisine katkısıyla başarıya ulaşmak için zekâ mı daha önemli, çalışmak mı? Sorgusunun cevabıyla aydınlanacağı kült bir çocuk ansiklopedisi adayıdır. Neden icat çıkarmamalıyız?

Okurken ya da sonrasında türlü türlü soruların merakı uyanmaktadır. Gurbet Lüy için icatlar ve icat çıkarmak neden önemli? İcat çıkarabilmek için bir sorunu ya da zor olan bir şeyi nasıl kolaylaştırabileceğimizi tespit etmiş olmamız gerektiği önem kazanmaktadır. Öyleyse icat çıkarmaya meraklı olan çocuk etrafına daha duyarlı olacaktır. Ve bir şeyler yapmak için araştırma yapmak istiyordur. İşte ilk araştırma olanağı sunduğu gibi çocuğun araştırma yol haritasını da göstermektedir. İcat çıkarabilmek için araştırma yapmak, sorunu ve çözümü oluşturan etkenlerin neler olduğunu tanımlayabilmek gereklidir. Araştırma yapabilme, fikir yürütebilme, çözüme odaklanma becerileri sizce önemli mi? İcat çıkarmak ve işleri kolaylaştırarak keyif almak çocuğu motive ederek öz güven sağlamaktadır. Bilmek ve yapabilmenin farkına vardırmaktadır. Biliriz ama iş yapmaya geldiğinde yol göstericiler ararız. Bir şeyler yaptığında öz güveni artacak ve başka şeyleri de yapabileceğini düşündürecek imkânlara ihtiyaç duyarız. Çünkü artık sadece bilmiyor aynı zamanda yapabilmeyi diliyor. Bunlar için yararlı olan Dünyayı Değiştiren İcatlar, araştırmalar yapmaya yönlendirerek gözlemlemek, sorular sormak, sorulara yanıt vermeyi öğreterek ilerleyen çocuğu aynı zamanda sosyalleştirecektir. Öğrenmeyi öğrenmek ve deneyimleyerek öğrenmek icat çıkarma konusu ile ne kadar da bağlantılı düşündünüz mü? İcat sırasında malzeme bilgisini arttırmak, malzeme tanırken farklı şeylerin aklında belirmesi ve gerektiğinde kullanabilme yeteneğini ve daha birçok önemli kazanımları Dünyayı Değiştiren İcatlar'ı okurken icatların meydana geliş maceraları ve günümüze sağladığı değişimi çocuklara öğreten eğlenceli bir anlatımla aktarmaktadır Gurbet Lüy.

Günümüzde teknolojinin hayatımıza çok hızlı girmesi, çocukların teknolojinin içine doğuyor olması, sınav baskısı, ödevler derken çocuklar ve aileler çok zor zamanlar geçirebiliyor. Hedefi olan ve ne istediğini bilerek o yönde ilerleyen çocukları etkisi altına alan eser onlar için kılavuzluk ediyor. Farkındalıklarını arttırmak, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek, heveslendirmek, meraklandırmak ve cesaretlendirmek için çocuklara icatların, hangi düşüncelerle ortaya çıktı, kim tarafından nasıl hayata geçirildiği, ne amaçla keşfedildiği, dünyayı nasıl geliştirdiği, insanlığa olan yararlarıyla günümüzü nasıl kolaylaştırıp değiştirdiğini çocuğun bilincine yeni düşünceler oluşturarak aktarmaktadır. Çocuğa icatların serüveni kazandırılmıştır. Bu eser sonrası neler yapabileceklerinin keşfini görmeliler, göstermeliler. Yapabileceklerini gördükçe ilgi duydukları şeyi yapmak için gerekli öz güveni kendilerinde bulmalarına katkı sağlamaktadır. Çocuklar gelecekte sevdiği mesleği yapsın, teknolojiyi sadece kullanan ve tüketen olmasın, teknoloji üretmek için gerekli donanımı ve yeteneği kazanmada hevesli olsun diyor yazar. Çocukların akıl gelişimini merakıyla severek öğreneceği imkânların olması umut verici. Peki bu icatlar hangileri mi? Telefon, Parmak İzi, Daktilo, Pusula, İnternet, DNA, Elektrik, Bisiklet, Video Oyunu, Antiseptik, X Işını, Plastik, Kâğıt, Mancınık, Gözlük Öğrenmeyi kalıcı ve geliştirici kılan aktivitelerin en önemlisi kitaplarla gerçekleşmektedir. Çocuklara okumayı eğlenceli hale getirmek bilginin kalıcılığı ve gelişiminin ilk tohumudur. Gurbet Lüy, Dünyayı Değiştiren İcatlar adlı eseriyle çocuklara teknoloji bilincinin temelinden günümüze olan kazanımını anlatıyor.

Çocukları saran anlatım diliyle iyi vakit geçirirken öğrenmenin merakını aşılayarak, geleceğe yeni icatların temelini atan düşünceleri çocuklara kazandıran bir ansiklopedi. İcatlar günümüzde çeşitli yönlerden çocuklara fayda sağladığının bilincinin geçmişten günümüze aktarımını yaparken icatların gelişimini izleyen bir yol çiziyor. Çocuklar her birinin gelişmiş haliyle kullandıkları icatları daha iyi tanıma imkânı bulurken, daha da geliştirilebileceği yollar aratarak definenin kendi akıllarında gizli olduğunu fark etmelerine neden oluyor. Aklının da keşfini yapan çocuklar yeni keşiflere düşünce geliştirme deneyimini edinebiliyor. Çocukların eğlenmesine ve kimi zaman bir şeyler icat etmesine yardımcı olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, çocukların merakını izleme olanağının sunulmasında yatmaktadır. Ebeveynler, bu merak duygusuna yönelik çocuklara Dünyayı Değiştiren İcatlar ile katkı sunabilirler. Çocuğun merakının hangi yönde olduğunu belirleme konusunda; doğru yönlendirecek bir eser ile Gurbet Lüy, buna geniş bir araştırma alanı üzerinden katkı sunarak desteklemektedir. İcatların olumlu etkilerinin yanı sıra, birçok olumsuz etkisi de vardır. Örneğin, internet kullanma süreleri uzun olan çocuklarda, bir süre sonra dikkat eksikliği gibi ciddi sorunlar görülebiliyor. Bilgisayar karşısında saatler geçiren çocuklarda bunun yansımaları olarak bazı olumsuz davranışlar gözlemlenebiliyor. Çocukları icatların olumsuz etkilerinden korumak ve yalnızca olumlu etkilerinden faydalanmalarını sağlamayı amaçlayan Gurbet Lüy için, ailelere büyük rol düştüğüne yönelik dikkate alınması gereken hususlara dikkat ediyor. Aile bireyleri de teknoloji karşısında uzun saatler geçirerek çocuklara olumsuz örnek olmamalıdır. Çocuklar için birçok farklı fikir olsa da yetişkinlerin de mutlaka okuması gereken çoğu görüşü çocukların yararına kullanmaları için çok önemli olduğu kanısındayım.

Dünyayı Değiştiren İcatlar

Gurbet Lüy

Cezve Çocuk Yayınları

139 Sayfa

İlk Baskı Eylül 2021