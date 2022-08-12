Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Yaşamınızı da Değiştirirsiniz

Hayal kırıklığınız her zaman sizin gerçekçi olmayan beklentilerinizden ortaya çıkar.

Hayatınızın amacının ne olduğunu bulmanın gerçekten bir yolu var mı, yoksa gerçekten önemli mi? Ve önemli olsa bile, amacımızı öğrenirsek ne yaparız? Belki de günümüzün materyalist dünyasında bu pratik değildir.

İyi haber şu ki, kaygı, suçluluk, karamsarlık, erteleme, düşük özgüven ve depresyonun diğer "kara delikleri" uyuşturucu olmadan tedavi edilebilir. Seçkin psikiyatrist David D. Burns, "İyi Hissetmek" (Feeling Good) kitabında; moralinizi hemen yükseltecek ve hayata olumlu bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olacak olağanüstü, bilimsel olarak kanıtlanmış teknikleri özetliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 300 milyon insan depresyondan muzdarip. Daha anlaşılır bir ifadeyle, bu neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm nüfusuna eşittir ve her 25 kişiden 1'i kadardır. [1]

Eğer onlardan biriyseniz, "İyi Hissetmek" odağınızda olması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zihinsel sağlığı iyileştirmede en yaygın kullanılan kanıta dayalı uygulama olan bilişsel-davranışçı terapiyi dünyaya temel olarak tanıtan kitaptır. İyi Hissetmek kitabı dünyada psikoloji ve psikiyatri alanında tüm uzmanların tavsiye ettiği bir kitap haline gelmiş, milyonlarca kez satılmıştır.

Yazar David Burns, "İyi Hissetmek" ( Feeling Good) isimli kitabında, depresyondan mustarip bir bireyin bu durumla mücadelede kullanabileceği bazı bilişsel teknikleri özetliyor. İyi Hissetmek kitabının giriş paragrafını okuduktan sonra okuyucunun edindiği izlenim, şiddetli depresyonun tedavi edilmediği takdirde kaçınılmaz olarak intiharla sonuçlanacağı şeklindedir. Bir kişide depresif bozukluk varsa bunun intihara yol açacağını ima etmek, zaten umutsuz hisseden bir kişi için tehlikeli ve verimsiz olabilir; bu onların umutsuzluk ve bozukluğun kaçınılmazlığına olan inançlarını yeniden doğrulayabilir.

Yazara ve tüm bilişsel davranışçı terapistlere göre depresyon duygusal bir bozukluk değil, bir düşünme sorunudur. Ve acı çeken kişinin olumsuz düşüncelerine, yani bilişsel çarpıtmalara meydan okuyarak çözülebilir. Bana göre kitabın en can alıcı kısmı olan bilişsel çarpıtmalar nelermiş, bir bakalım:

Hep Ya Hiç Düşünme: Teknik olarak "ikiye dayalı düşünme" olarak bilinen ya hep ya hiç düşüncesi, kendinizi siyah veya beyaz terimlerle tasvir ettiğiniz zamandır. Bir şey mükemmel değilse, değersiz olduğu açıkça doğru değildir.

Aşırı genelleme: Bir kere başınıza bir şey geldiyse, bu bir daha başınıza geleceği anlamına gelmez. Ve iki kez başınıza gelse bile, üçüncü kez çekicilik olabilir!

Zihinsel Filtre: "Seçici soyutlama" olarak da bilinen zihinsel filtreleme, A almanıza rağmen sınavda kaybettiğiniz puandan dolayı mutsuz olmak anlamına gelir.

Sonuçlara Atlama: Bu en az iki farklı biçimde olabilir: zihin okuma ("Benden hoşlanmadığını biliyorum…") veya falcılık ("Bir şeylerin kötü olacağını hissedebiliyorum!")

Büyütme ve Küçültme: Bu, ömür boyu itibarınız için endişelenmeye başladığınızda, çünkü herkes bu sabah kahvenizi gömleğinize döktüğünüzü gördü. Biraz bilimsel olmayan ama oldukça yerinde bir şekilde "felaket edici" olarak da bilinir.

Duygusal Karar Verme: Olumsuz hislerinizin aslında gerçeği yansıttığına inanırsanız: "Hissediyorum o halde gerçek olmalı". Sonuç olarak, kendinizi aptal gibi hissediyorsanız, bu bir aptal olduğunuz anlamına gelmez.

Meli- malı cümleler: Bu, "Bunu yapmalıyım" veya "Bunu yapmamalıyım" diyerek kendinizi uygunsuz bir şekilde motive etmeye çalıştığınız zamandır.

Etiketleme: "Kişisel etiketleme", "hatalarınıza dayanarak tamamen olumsuz bir öz imaj yaratmak anlamına gelir. Yanlış etiketleme, bir olayı yanlış ve duygusal olarak yüklü kelimelerle tanımlamayı içerir.

Kişiselleştirme: Kişiselleştirme, kanıtlara aykırı bir olay için kişisel sorumluluk üstlenmek anlamına gelir. Burns bu çarpıtmaya "suçluluğun anası" diyor.

"İyi Hissetmek" kitabını okurken beni iyi hissettirdi mi? Kitapta çok fazla gerçek vakalara yer veriliyor ve nasıl çözüldükleri bilimsel kanıtlarla açıklanıyor. Bu vakalar bir parça bana ağır geldi ve kendimi biraz üzgün hissettim, akabinde kendime bazı temel dersler çıkardım. Son olarak da bu kitabın, alan uzmanı olan psikolog ve psikiyatriler tarafından okunmasının daha kıymetli olacağı kanaatindeyim.

"İyi Hissetmek"ten temel dersleri iletmek isterim:

Duygularımız düşüncelerimiz tarafından yaratılır; o anda nasıl hissettiğiniz, aslında şu anda düşündüğünüzle aynıdır

Depresyon, sürekli olumsuz düşüncelerin yarattığı duygusal bir hapishanedir

Olumsuz düşüncelerimizin çoğu doğru değildir, yani bilişsel çarpıtmalardır.

Dr. David D. Burns Hakkında

David Burns 1942 yılında Amerika Minneapoliste doğmuştur. Psikoloji alanında bilime yaptığı katkıları ile dünyanın konuştuğu bilim insanlarından biridir. Panik Atak ve İyi Hissetmek kitapları ile ülkemizde çok satanlar listesine girmiş olan David Burns çağın en sık görülen hastalığı olan depresyona İyi Hissetmek kitabı ile farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Psikoloji alanını halka sevdirmesinden dolayı bilim çevrelerinde büyük saygı kazanmıştır. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Pennsylvania'da psikiyatri alanında uzmanlaşmıştır.Aynı zamanda okuduğu üniversitede Psikiyatr Ana Bilim Dalında uzman olarak görev yapmaktadır. İnsanları iyileştirmek için adadığı hayatında bu güçlü ülküsü ile her zaman övünmektedir.

David Burns ses kayıtları ve terapi araçları ve kitapları ile ruh sağlığı uzmanları ve hastalar için hayatı kolaylaştırma çalışmalarına halen devam etmektedir.

Üretken ve başarılı akademik yaşamının yanı sıra alanında pek çok kitaba da imza atmış üretken bir yazardır.

[1]Kaynakça: https://www.amerikaninsesi.com

Dr David D. Burns

İyi Hissetmek

Psikonet Yayınları

632 sayfa