Duyguların Dili Dosyası: Duygu Koleksiyoncusu

Beren Tekin yazdı...

"Bu akşam o kadar durgun ki sular

Gömül benim gibi kedere diyor

İçimde maziden kalma duygular

Ağla geri gelmez günlere diyor."

Necip Fazıl Kısakürek

Yaşamı anlamlı kılan iyilik ve kötülük, mutluluk ve mutsuzluk gibi yaşamamızı sürekli etkileyen ve defalarca deneyimlenen his, sezi nihayetinde duyum ve duygular tüm varlığı veya yokluğu ile varlığımıza anlam katmaktadır. Bu anlamı duygularımızla Korku, utanç, suçluluk, öfke, üzüntü, tiksinti, coşku ve neşe temel duyguların varlığını ve evrenselliğini fark edebilirsek asli görevimizi gerçekleştirmiş olabiliriz. Duyguyu ifade edebilmek için dilini de anlayıp öğrenirsek, sessizliğini de bozabiliriz. Yaşadığımız duygusal sorunlar depresyon, travma ve stres, çift ilişkileri, yeme bozuklukları, kişilik bozukluğu ve anksiyete gibi duygusal içgörü kazandırma, özdeşim kurma ve bütünleşme için işlevsel bir yöntem uygulanıyormuş. Bu yönteme sinematerapi deniyor. Sinemanın insan üzerinde oluşturduğu korku, heyecan, öfke, sevinç, coşku ve aşk gibi duyguların işlenmesine ve olumlu modelleme temeline dayanak sağlayan, metaforlar yoluyla modellemeler oluşturarak var olan dirençlerinde çözüm sağlayan, son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir yöntem haline de gelmiş. Buna kitapterapi, müzikterapi, resimterapi gibi alanlar yoksa dâhil edilmelidir. Kalbi güzelleştiren sanat yardımıyla çözülemeyecek bir duygu dili olduğunu düşünemiyoruz. "Gerçek akıllılar, güzel duygulu kalpler için yaratılmıştır." Kalp ve aklın birlikte olabileceğiniz söyleyen Schiller, aklın ve kalbin yolu duygu dilinden geçmektedir demek istiyor. İkisi aynı dili konuştukları için akıllı olanlar duygusaldır ya da duygusal olanlar akıllıdır da diyebiliriz.

Duyguların aktifleşmesi ve böylece duygu enerjisi sağlanmasında da destek olarak sinematerapi, şizofreni, depresyon, özgüven, eş ilişkileri, cesaret, ölüm ve yas, özel eğitim ebeveyn stresi, sorumluluk, sınav kaygısı, alkol bağımlılığı, travmatik yaşantılar, öfke, sinirlilik ve korku gibi faktörlerinin iyileşmesinde yardımcı metod olarak da kullanılmaktaymış. Sinematerapi pek çok ruhsal ve duygusal bozuklukların tedavisinde destek yöntemi olarak da desteklemektedir. En önemli unsur, doğru filmin seçilmiş olmasıdır. İyileştirici etkisi olan sinematerapi yöntemi kendini açma ve değişim sağlama amacıyla, destek de oluyormuş.[1] İlk olarak Duyguların Dili adıyla çıkan eser yeni baskısında Duyguların Psikolojisi adıyla yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Duyguların Psikoloji adlı eserinde insanoğlunun sahip olduğu olumlu ve olumsuz tüm duyguları sevgi, merhamet, güven, adalet, sabır, vefa, ümit, iyimserlik, merhamet, bencillik, gurur, kibir, şüphe, öfke, kin, üstünlük, üzüntü, nefret, kıskançlık tek tek çözümleme getirmektedir. Olumlu duyguları daha etkin kullanma yollarını gösterirken, olumsuz duygularla mücadele yöntemlerini ve bunların bireysel ve toplumsal yarar nasıl sağlanabileceğine de açıklık kazandırmaktadır.

Sol beyni eril, sağ beyni dişil olarak niteleyen Nevzat Tarhan, eserinde bu iki beynin alanını doğru yerde kullanmaya yönlendirmektedir. Ön beyin alanıyla ilgili yeni bilgileri aktarıyor, akılla duyguyu birleştiren ön beyin, bilgileri işleme sürecini gerçekleştirmektedir. Bunun için, iki beyin lobu arasında koordinasyon saylayabilen bireyler, akıl ve duygu dengesini doğru kurmaktadırlar. Duygusal zekâyı yorumlamaktadır. İnsana duyguların kökenini aktarırken, kendi kendisini yönlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Duygularınız Size Ne Söylemeye Çalışıyor? Duygular özellikle de karanlık olan ve onurlandırılmayanlar muazzam enerji miktarlarını meşgul ederler. Onları bastırdığımızda ya da körü körüne dışa vurduğumuzda neler olduğunu hepimiz görmüşüzdür. Empati danışmanı Karla McLaren "Duyguların Dili" ile bize duygularımızla nasıl buluşacağımızı ve güvenli bir biçimde çözülüp denge sağlamaya geçmek üzere onların hayat kurtaran bilgeliklerine nasıl erişeceğimizi gösteriyor. Bu sayfalar arasında öfkeden, korkuya, kıskançlığa, utanç, yas, haz ve daha fazlasına doğru açılan tüm duygulara dair bir duygu yelpazesini kapsayan deneysel egzersizler aracılığıyla kendimizin ve başkalarının duyguları üzerinde akıcı ve bilgili bir çalışma biçimini keşfediyoruz. İşte size duygularınızla yepyeni ve güçlü ilişkiler geliştirmeniz için dersler verecek nitelikte beceriler kazandıracak çok ihtiyaç duyulan bir kaynak.[2]

[1] Duyguların Psikolojisi ve Duygusal Zekâ, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Timaş Yayınları

[2] Duyguların Dili, Karla Mclaren, Butik Yayıncılık