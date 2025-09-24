Edebiyat, Hafıza ve Yalnızlık Üçgeninde Bir Roman

Yusuf A. Özdemir yazdı…

Selçuk Altun, "Öpsem Öldürürler Öpmesem Öldüm" adlı yeni romanında, bireysel hafıza ile toplumsal travmalar arasında gidip gelen, sinema, edebiyat, tarih ve aşk dolu çok katmanlı bir anlatı kuruyor

Selçuk Altun'un son romanı Öpsem Öldürürler Öpmesem Öldüm, yalnızca bir kurmaca değil; aynı zamanda bir bilgi haritası, bir kültürel belleğin iz düşümü. 12 Eylül'ün karanlığından günümüzün düşünsel yalnızlığına uzanan bu anlatı, hem bireyin iç dünyasını hem de toplumun kolektif yaralarını görünür kılıyor. Altun'un romanları arasında özel bir yere sahip olacak bu eser, çağdaş Türk romanının nereye evrilebileceğine dair önemli ipuçları taşıyor.

Selçuk Altun'un Edebi Dünyası: Bilgiyle Kurgunun İdeal Bileşimi

Selçuk Altun, Türk edebiyatının kendine özgü kalemlerinden biri. Her romanında entelektüel okurla konuşur; sığlığa, aleladeliğe, yüzeysel akışa kapı kapatır. Okurundan okuryazarlık değil, bilgi ve dikkat talep eder. Romanlarında yalnızca anlatmaz; gezdirir, tattırır, düşündürür. Bazen gezip gördüğü yerleri, bazen sevdiği şairleri, bazen de tutkuyla bağlandığı sanatçıları okura anlatma ihtiyacı hisseder. "Senelerce Senelerce Evveldi, Bir Sen Yakınsın Uzakta Kalınca, Ku(r)şun Lezzeti, Yalnızlık Gittiğin Yoldan Gelir" gibi romanlarında bu eğilim oldukça belirgindir.

Altun, çoğu romanında olduğu gibi bu ay çıkan yeni kitabı "Öpsem Öldürürler Öpmesem Öldüm"de de okuru yalnızca bir olayın izinden sürüklemez, ona bilinçli bir "dolaşma" hâli yaşatır: şiirle, felsefeyle, sinema ve tiyatroyla, yemekle, seyahatle örülmüş bir anlatı evrenine davet eder. Bir nevi ansiklopedik roman kurar, ancak kuru bir bilgi aktarımı değil; kurgunun içinde damıtılmış bilginin estetikle buluştuğu bir roman bu.

Şiirsel Bir Giriş, Postmodern Bir Yapı

Roman, günümüzün deneysel şiir anlayışlarını andıran bir üslûpta, şiirsel bir pasajla açılır; Başkahraman Veciz And'ın adeta özeti olan bu bölüm, karakteri de, temaları da önceler. Bundan sonraki bölümlerde postmodern edebiyatın başlıca araçları devreye girer: geri dönüşler, metinlerarasılık, üstkurmaca, kolajlar, anlatı içinde anlatı teknikleri… Altun, roman kurgusunu klâsik anlatıdan bilinçli biçimde uzaklaştırarak çok katmanlı bir hikâye sunar.

Veciz And'ın kendi kendine bir oyun olarak tasarladığı şiir yarışmalarından biri, romanın hem adını hem de tematik eksenini belirler. Kerkük türküsündeki "Öpsem öldürürler / Öpmesem öldüm" ikilemiyle Bedri Rahmi'nin, 'Bir dilimi zehir zıkkım/Bir dilimi candan tatlı kalır' dizeleri arasında yaşadığı seçim, romanın adını alacak kadar önemlidir.

Babanın Gölgesi ve Gerçeğin Peşinde

Romanın merkezinde, edebiyatla, sinemayla, düşünceyle iç içe büyüyen Veciz And'ın hayatı yer alır. Babası Vedit And, 12 Eylül'ün sol entelijansiyasına mensup bir çevirmendir. Annesi Nihan, Edebiyat Fakültesi'nde hocadır. Veciz, çocuk yaşta babasını kaybeder. Onun yokluğu, ileride şekillenecek kişiliğinin boşluğudur. Baba, bir vasiyet bırakır: külleri annesinin mezarına serpilir. Ardında dağınık, gizemli bir geçmiş ve tamamlanmamış bir hesaplaşma kalır.

Altun, 12 Eylül'ün bireylerde açtığı derin yarayı deşer. Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkence günlüğü, "Türkiye'nin Auschwitz'i" gibi güçlü bir metaforla anlatılır. Veciz'in eline geçen babasına ait dosyada anlatılanlar insanın tüylerini diken diken eden detaylar barındırır: copla makat işkenceleri, çarmıha gerilmeler, açık lağım sularına yüz sokmalar… Bunlar salt vahşeti göstermek için değil, belleksizleştirilmiş bir toplumda hatırlamanın, anlatmanın ne kadar hayati olduğunu göstermek içindir.

Aile ve Kimlik: Aşk, Ahlak ve Sadakatin Sorgulandığı Alan

Veciz'in büyüdüğü ev, klâsik anlamda bir aile değildir. Babaanne Güzin And, oğlunun sevgililerine odalar tahsis eden bir figürdür. Annesi, politik karışıklıklar (daha doğrusu kocasının gözaltına alınması neticesinde) nedeniyle işinden atılmış bir aydındır. Babası ise ideolojisi uğruna ailesini riske atan, çapkın ve başına buyruk bir adam. Anlatıcı, 17 yaşındayken babasının farklı kadınlarla fotoğraflarını ve mektupları bulur, onlardan biriyle ilişki yaşar, tüm sırları da öğrenir. Aile ilişkileri altüsttür; roman bu anlamda da tabu kırıcıdır.

Veciz'in aileye, aşka ve cinselliğe yaklaşımı geleneksel ahlâk kalıplarının dışındadır. Evli bir kadınla ilişkiye girmesi yahut babasının eski sevgilisiyle yakınlık kurması, romanın ahlâk dışı değil, ahlakın kişisel sorgulanabilirliğini öne çıkaran duruşunu yansıtır.

Eğitim, Sinema ve Yolculuklar: Bir Aydınlanma Süreci

Veciz'in entelektüel gelişimi, İngilizce İşletme ve Edebiyat bölümlerinde çift anadal yapmasıyla başlar. Werner Herzog'a duyduğu hayranlık, onu sinemaya yöneltir. Fitzcarraldo gibi filmler üzerinden yönetmenin gelişim serüveni aktarılır. Ancak yurt dışında film eğitimi alma arzusu, dedesinin bedelli askerlik hassasiyeti ve bir arada yaşama ısrarıyla gerçekleşemez. Hakkari'de askerlik yapar, orada yaşadığı kaza hayatının akışını değiştirir.

Bu bölümde Altun, hem Türkiye coğrafyasına dair gözlemlerini hem de sinema tutkusunun nasıl bir "kültürel menzile" dönüşebileceğini aktarır. Herzog, sadece bir yönetmen değil, Veciz için bir figürdür: zorluklara rağmen üretmenin, yalnızlığın içinden bir estetik doğurmanın adı.

Pertev Batum ve Poe'nun Gölgesi

Romanın önemli figürlerinden biri de Profesör Pertev Batum'dur. Batum, akademik titrinin ötesinde, bir sır küpüdür adeta. Veciz, onun yardımcısı olarak cezaevi kütüphanesinde çalışır. Yeniköy'deki yalısında kalır. Pertev'in gizemli kişiliği, bir süre sonra ortadan kaybolmasıyla iyice katmanlanır. Onun peşine düşen Veciz, araştırmalarında Poe hayranı Susan'la tanışır. Poe'nun bibloları, özdeyişleri, kitapları arasında dolaşan bu bölümde Altun yine edebiyatın gölgesinde bir anlatı kurar.

Susan'ın evindeki "Beni bir kez aldatırsan sana, iki kez aldatırsan bana ayıp" sözünü görüp gülümseyen Veciz, Poe'nun karanlık dünyasıyla kendi arayışı arasında bir bağ kurmayı ihmal etmez.

Romanın Üslûbu ve Yapısı

Altun'un diğer tüm romanlarında olduğu gibi, altı çizilesi cümlelerle doludur:

Misal; Veciz And'ın, "Kitap mı biriktiriyorsun?" sorusuna: "Hayır, onlar beni biriktiriyor.", "İmzalı kitap almıyor musun?" sorusuna: "Süsü için daha fazla ödeyerek kitaplara hakaret etmem." cevapları ile Profesör Pertev'in tavsiyesi: "Kurşunkalemle yazmalısın; prezervatifsiz seks kadar lezzetlidir."… gibi.

Bunlar yalnızca mizahi aforizmalar değil; aynı zamanda karakterlerin kişiliklerini ve zihniyet yapılarını kristalleştiren detaylardır.

Romanda yer alan şehirler, yiyecekler, kitaplar, sanatçılar yalnızca dekor değil, kurguya içkin yapısal bileşenlerdir. Kavafis, Proust, Elitis; İstanbul'un semtleri, Oslo, cezaevi mimarisi, Edgar Allan Poe'nun biyografileri… Bütün bunlar romanın çok katmanlı yapısına katkı sağlar.

Hafızanın Labirentinde…

"Öpsem Öldürürler Öpmesem Öldüm", bireysel bir geçmişin izini sürerken toplumsal hafızayı da diri tutmaya çalışan bir roman. Hem babanın hem hocanın hem de kendisinin izlerini takip eden bir karakterin içsel yolculuğu… Selçuk Altun bu romanında da bilgiyle kurguyu harmanlayarak okurunu yalnızca edebi bir metinle değil, entelektüel bir deneyimle de baş başa bırakıyor.

Romanın sonunda açılan birçok kapı, okura "devamı gelecek" duygusunu veriyor. Altun da daha önceden bir üçlemenin müjdesini vermişti kendisiyle yapılan bazı röportajlarda. Bildiğimiz bir şey daha var: Selçuk Altun yine kendi okurunu yaratan ve onu yol arkadaşı kılan bir anlatıcı olarak Türk romanına özel bir katkı sunuyor bir kez daha...

Öpsem Öldürürler Öpmesem Öldüm

Selçuk Altun

İş Bankası Kültür Yayınları

İstanbul-Temmuz 2025

128 s.