Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi İlk Sayısı Yayımlandı

Yayıncı ve Şarih Ahmet Şimşek yönetiminde okurla buluşan Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi, ilk sayısı ile yürümeye başladı. Kış sayısında "Hikmet" temasına tüm sayfalarını ayıran dergi, gelecek sayılarda her bir kavramın dirilişini hedefliyor.

Derginin amacı, ülkemizde medeniyet birikimimize ait içi boşaltılmış, görmezden gelinerek aslından uzaklaştırılmış kavramların dirilişini sağlamak...

Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi sanat ile akademik birikimi buluşturarak disiplinler arasındaki mesafeyi kaldırmayı hedeflemekte. Böylece söz varlığımızı gelecek nesillere doğru şekilde aktarımını yapabilmenin gayreti içinde.

Derginin gayesi; bu husustaki boşluğu doldurmaya çalışmak ve alternatifleri çoğaltmaya yönelik olduğu, sayfalarındaki pek çok akademik ve sanat metinden anlaşılıyor. Bir de internet sitelerinden bildiri yayınlayan dergi ekibi, sanat dünyamızda disiplinlerarası edebi ve hikemi topluluğu olarak yeni bir çıkışın alameti sayılır cinsten. Özellikle dergi minyatür görselleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk sayısında D. Mehmet Doğan, Kudret Ayşe Yılmaz, Muhammed Işık, Arif Ay, Bestami Yazgan gibi pek çok önemli ismi de bünyesinde bulunduruyor. Şimdiden okurlarına keyifli bir okuma diliyoruz.