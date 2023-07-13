Edebiyat ve Müzik - Kitap Önerileri, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Edebiyat ve Müzik - Kitap Önerileri

13.07.2023 09:00 - Turhan YILDIRIM

Sanatın iki farklı dalı olan edebiyatla müzik, çoğu zaman birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Bunu hem kurmaca metinlerin yapısında hem de çeşitli edebi eserlerin müzikle olan ilişkisinde görebiliyoruz. Müziğin, özellikle bilinç akışı tekniğiyle yazımda oldukça büyük bir katkısı mevcut. Eser bazında baktığımızda da özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın musikiyle olan ilişkisinin yoğunluğunu romanlarında görebiliyoruz.

Videoda bahsettiğim kitaplar:

  • Utku Yıldırım, Hayatında Değil Yerin
  • Mevsim Yenice, Bilinmeyen Sular
  • Kemal Varol, Aşıklar Bayramı
  • Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur
  • Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste
  • Turhan Yıldırım, Modern Soslu Postmodern Makarna
  • Turhan Yıldırım, Kara Gergedan
  • Lev Tolstoy, Kreuzer Sonat
  • Joseph Roth, Radetzky Marşı
  • Günter Grass, Teneke Trampet
  • Marguerite Duras, Moderato Cantabile
Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 13.07.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:25
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim

Youtube: @turhanyildirim

Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 33 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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