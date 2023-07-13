Edebiyat ve Müzik - Kitap Önerileri
Sanatın iki farklı dalı olan edebiyatla müzik, çoğu zaman birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Bunu hem kurmaca metinlerin yapısında hem de çeşitli edebi eserlerin müzikle olan ilişkisinde görebiliyoruz. Müziğin, özellikle bilinç akışı tekniğiyle yazımda oldukça büyük bir katkısı mevcut. Eser bazında baktığımızda da özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın musikiyle olan ilişkisinin yoğunluğunu romanlarında görebiliyoruz.
Videoda bahsettiğim kitaplar:
- Utku Yıldırım, Hayatında Değil Yerin
- Mevsim Yenice, Bilinmeyen Sular
- Kemal Varol, Aşıklar Bayramı
- Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur
- Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste
- Turhan Yıldırım, Modern Soslu Postmodern Makarna
- Turhan Yıldırım, Kara Gergedan
- Lev Tolstoy, Kreuzer Sonat
- Joseph Roth, Radetzky Marşı
- Günter Grass, Teneke Trampet
- Marguerite Duras, Moderato Cantabile
Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 13.07.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:25