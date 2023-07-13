Edebiyat ve Müzik - Kitap Önerileri

Sanatın iki farklı dalı olan edebiyatla müzik, çoğu zaman birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Bunu hem kurmaca metinlerin yapısında hem de çeşitli edebi eserlerin müzikle olan ilişkisinde görebiliyoruz. Müziğin, özellikle bilinç akışı tekniğiyle yazımda oldukça büyük bir katkısı mevcut. Eser bazında baktığımızda da özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın musikiyle olan ilişkisinin yoğunluğunu romanlarında görebiliyoruz.

Videoda bahsettiğim kitaplar: