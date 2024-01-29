Edebiyatın İyileştirici Gücü Eserindeki Konu Edinilen E, Edebiyat, Alıntı

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Edebiyatın İyileştirici Gücü Eserindeki Konu Edinilen Eserler

29.01.2024 09:00 - Alıntı
Edebiyatın İyileştirici Gücü Eserindeki Konu Edinilen Eserler

Hazırlayan: Esra Güneş

Kitaphaber Ankara Okuma Grubu

  • Franz Kafka "Yeni Bulunmuş Mektuplar" Cem yayınları, Çev. Kamuran Şipal
  • Gerd Schneider "Kafka'nın Bebeği" Kırmızı kedi yayınları. Çev. Regaib Minareci
  • Paul Auster "Brooklyn Çılgınlıkları" Can yayınları. Çev. Seçkin Selvi
  • Thomas Bernhard "Şapka"
  • Prof. Dr. Yılmaz Özbek "Okumak, Anlamak, Yorumlamak" Gündoğan Yayınları
  • Stefan Zweig
  • Paul Celan "Dil Kafesi", Çev: Ahmet Necdet
  • Peter Bichsel "Edebiyat Dersleri, Okur, Anlatıcı" Ketebe yayınları. Çev. Ahmet Sarı, Şahbender Çoraklı
  • David Lätsch "Yazmak Terapi Midir? Edebi Kurguda Sağaltılır Olan Hakkında Psikolojik Bir Araştırma"
  • Adolf Muschg "Edebiyat Terapi Olabiliri Mi?" Salkım söğüt Yayınları. Çev. Ahmet Sarı
  • Sigmund Freud "Histeri Üzerine Araştırmalar"
  • Ella Berthoud ve Susan Elderkin " Roman Terapisi"
  • Charlotte Roche "Islak Bölgeler" Phoenix yayınları. Çev. Bülent Özçelik
  • Philip Roth "Anatomi Saati"
  • Charles Dickens "David Copperfield"
  • Cervantes – "Don Kişot"
  • Fritz Zorn "Mars"
  • Goethe "Genç Werther'in Acıları"
  • Thoman Bernhard "Olaylar"; "Boyacı"
  • Hilde Domin "Das Gedicht als Begegnung (Bir Karşılaşma Olarak Şiir)"
  • Alain de Botton "Felsefenin Tesellisi"
  • Montaigne "Denemeler"
  • Arthur Schopenhauer "Yaşama İradesi"
  • Boethius (M.Ö. 480- 520) "Felsefe'nin Tesellisi"nin esas yazarıdır. Felsefe adlı narin bir kadıdan aldığı tesellileri yazmıştır.
  • Seneca "Teselliler"
  • Franz Kafka "Günlükler" Cem yayınları. Çev. Kamuran Şipal
  • Franz Kafka "Yargı"
  • Peter Handke "Mutsuzluğa Doyum"
  • Rollo May "Sanatçı ve Nevrotik"
  • Karl Philipp Moritz "Anton Reiser"
  • Gottfried Keller "Yeşil Heinrich"
  • Arthur Schopenhauer "Parerga ve Paralipomena"
  • Şahin Filiz "Felsefi Sağaltım" Pales Yayınları
  • Wong Kar Wai'nin yönetmenliğini yaptığı "Aşk Zamanı"
  • Richard Wagner "Parsifal"
  • Platon "Şölen"
  • Rilke "Ağıtlar"; "Orpheus'a Soneler"
  • Dostoyevski "Suç ve Ceza"
  • Tolstoy "Anna Karenina"
  • Goethe "Genç Werther'in Acıları"
  • Aziz Nesin
  • Mine Özgüzel "Edebiyat Terapi: Yoksunluktan Varoluşa"
  • Claudia J. Schulze "Bibliyoterapi Ders Kitabı"
  • Patrik Süskind "Güvercin"
  • Verena Kast "Terapi Olarak Masal"
  • Ernst Bloch "Umut İlkesi"
  • Abdullah Şevki " Zümrüt Apartmanı"
  • Gabriel Matzneff
  • Vanessa Springora
  • Nilgün Tutal "Birbirimize Aşıktık" Varlık dergisi, Nisan 2020, 87. Yıl, Sayı 1351
  • Fidan Terzioğlu "Yazı İyileştirir Mi?" Varlık dergisi, Nisan 2020, 87. Yıl, Sayı 1351
  • Pelin Kıvrak "Uykusuzluk Nasıl Edebiyat Olur?" Varlık dergisi, Nisan 2020, 87. Yıl, Sayı 1351
  • Haruki Murakami "Uyku"
  • Pierre Klossowski " Nietzsche ve Kısırdöngü"
  • Nietzsche "Böyle Buyurdu Zerdüşt"
  • Balzac "Sarrasine"
  • Öneri Film: Milyon Dolarlık Bebek
  • Oğul Odası
  • Doğum
  • Hayat Ağacı
  • John Izod ve Joanna Dovalis "Terapi Olarak Sinema"
  • Nicholas Mazza "Şiir Terapi: Teori ve Pratik"
  • Gert Ueding "Ütopya Olarak Edebiyat"
  • Platon "Devlet"
Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 29.01.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:19
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