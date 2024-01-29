Edebiyatın İyileştirici Gücü Eserindeki Konu Edinilen Eserler
Hazırlayan: Esra Güneş
Kitaphaber Ankara Okuma Grubu
- Franz Kafka "Yeni Bulunmuş Mektuplar" Cem yayınları, Çev. Kamuran Şipal
- Gerd Schneider "Kafka'nın Bebeği" Kırmızı kedi yayınları. Çev. Regaib Minareci
- Paul Auster "Brooklyn Çılgınlıkları" Can yayınları. Çev. Seçkin Selvi
- Thomas Bernhard "Şapka"
- Prof. Dr. Yılmaz Özbek "Okumak, Anlamak, Yorumlamak" Gündoğan Yayınları
- Stefan Zweig
- Paul Celan "Dil Kafesi", Çev: Ahmet Necdet
- Peter Bichsel "Edebiyat Dersleri, Okur, Anlatıcı" Ketebe yayınları. Çev. Ahmet Sarı, Şahbender Çoraklı
- David Lätsch "Yazmak Terapi Midir? Edebi Kurguda Sağaltılır Olan Hakkında Psikolojik Bir Araştırma"
- Adolf Muschg "Edebiyat Terapi Olabiliri Mi?" Salkım söğüt Yayınları. Çev. Ahmet Sarı
- Sigmund Freud "Histeri Üzerine Araştırmalar"
- Ella Berthoud ve Susan Elderkin " Roman Terapisi"
- Charlotte Roche "Islak Bölgeler" Phoenix yayınları. Çev. Bülent Özçelik
- Philip Roth "Anatomi Saati"
- Charles Dickens "David Copperfield"
- Cervantes – "Don Kişot"
- Fritz Zorn "Mars"
- Goethe "Genç Werther'in Acıları"
- Thoman Bernhard "Olaylar"; "Boyacı"
- Hilde Domin "Das Gedicht als Begegnung (Bir Karşılaşma Olarak Şiir)"
- Alain de Botton "Felsefenin Tesellisi"
- Montaigne "Denemeler"
- Arthur Schopenhauer "Yaşama İradesi"
- Boethius (M.Ö. 480- 520) "Felsefe'nin Tesellisi"nin esas yazarıdır. Felsefe adlı narin bir kadıdan aldığı tesellileri yazmıştır.
- Seneca "Teselliler"
- Franz Kafka "Günlükler" Cem yayınları. Çev. Kamuran Şipal
- Franz Kafka "Yargı"
- Peter Handke "Mutsuzluğa Doyum"
- Rollo May "Sanatçı ve Nevrotik"
- Karl Philipp Moritz "Anton Reiser"
- Gottfried Keller "Yeşil Heinrich"
- Arthur Schopenhauer "Parerga ve Paralipomena"
- Şahin Filiz "Felsefi Sağaltım" Pales Yayınları
- Wong Kar Wai'nin yönetmenliğini yaptığı "Aşk Zamanı"
- Richard Wagner "Parsifal"
- Platon "Şölen"
- Rilke "Ağıtlar"; "Orpheus'a Soneler"
- Dostoyevski "Suç ve Ceza"
- Tolstoy "Anna Karenina"
- Goethe "Genç Werther'in Acıları"
- Aziz Nesin
- Mine Özgüzel "Edebiyat Terapi: Yoksunluktan Varoluşa"
- Claudia J. Schulze "Bibliyoterapi Ders Kitabı"
- Patrik Süskind "Güvercin"
- Verena Kast "Terapi Olarak Masal"
- Ernst Bloch "Umut İlkesi"
- Abdullah Şevki " Zümrüt Apartmanı"
- Gabriel Matzneff
- Vanessa Springora
- Nilgün Tutal "Birbirimize Aşıktık" Varlık dergisi, Nisan 2020, 87. Yıl, Sayı 1351
- Fidan Terzioğlu "Yazı İyileştirir Mi?" Varlık dergisi, Nisan 2020, 87. Yıl, Sayı 1351
- Pelin Kıvrak "Uykusuzluk Nasıl Edebiyat Olur?" Varlık dergisi, Nisan 2020, 87. Yıl, Sayı 1351
- Haruki Murakami "Uyku"
- Pierre Klossowski " Nietzsche ve Kısırdöngü"
- Nietzsche "Böyle Buyurdu Zerdüşt"
- Balzac "Sarrasine"
- Öneri Film: Milyon Dolarlık Bebek
- Oğul Odası
- Doğum
- Hayat Ağacı
- John Izod ve Joanna Dovalis "Terapi Olarak Sinema"
- Nicholas Mazza "Şiir Terapi: Teori ve Pratik"
- Gert Ueding "Ütopya Olarak Edebiyat"
- Platon "Devlet"
Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 29.01.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:19