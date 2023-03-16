Edebiyatla Coğrafyayı Okumak

Giriş

İnsanoğlu yeryüzündeki varlığına, inancı, değerleri, hayata bakışı gibi yaşadığı coğrafya / mekan / toprak üzerinden de anlamlı katkılar yapmayı başarmıştır. Varlığının ise en uç ve en anlamlı hali o coğrafyada devlet olmaktır. Bu bir ütopya değil görevdir de. Bir devletin kurulabilmesi üç temel unsura dayanır çünkü: toprak, millet ve hâkimiyet… Bir toprak parçasına aidiyet duymak, yaşadığı o toprak parçasını vatan yapmaktır. İnsan ve vatan arasındaki ilişki en geniş kapsamıyla kültürde görülür. Bu ilişki, insanın tüm etkileşimlerinin toplamı olan kültürü tanımlar. Medeniyetin nüvesi de işte o kültürdür. İbrahim Kafesoğlu'nun yaklaşımına göre, medeniyeti meydana getiren kültürel değerleri üreten "coğrafî çevre, insan unsuru ve cemiyet" olmak üzere başlıca üç değişken rol oynar.

Medeniyet tanımında istisnasız olarak "kültürlerin toplamı" ifadeleri bulunur. Medeniyetin ortaya çıkışı, zeminin bir kültürel birikime bağlı olmasıyla açıklanabilir. Dolayısıyla coğrafya, insan, devlet unsurları hem bir milletin temel dinamikleri hem de bir medeniyet için zemin teşkil edecek kültürün çıkış noktasıdır.

Edebiyatımızda vatan sevgisi ve özlemi temalarını içeren pek çok şiir vardır. Vatan bazen sevgiliye benzetilir, bazen de dert dinleyen bir anaya. Bu neviden kurulacak bütün cümleler bizi coğrafyaya götürür. Bu noktada edebiyatın coğrafya ile kesişmesine kısaca bakmak gerekiyor.

Edebiyat-Coğrafya ilişkisinde ilk baktığımız husus, anlatma esasına dayalı metinlerdeki temel unsurlardan biri olan mekandır. Anlatının üretildiği ve anlatıdaki olayın geçtiği bir yer-mekân vardır. Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın özellikleri metne yansır. Bazı edebi metinler belli bir coğrafyayı öne çıkarmak ve tanıtmak gibi bir yazılış amacıtaşır. Gezi yazıları, egzotik romanlar bu türden eserlerdir; bunlar coğrafya ve edebiyat bilimleri için önemli kaynaklardır.

Hikâye veya romanın akışı içinde, yazar isterse hayal ürünü isterse gerçek mekânlardan söz edebilir. Dolayısıyla coğrafya mekân kurgusunda kendini göstermektedir. Betimleyici anlatımla o coğrafyayı bize aktarır ki gözümüzde canlandıralım. Olaylar anlatılırken o bölgenin coğrafi özellikleri de esere yansır. Çünkü olaylar o bölge içinde tasarlanmıştır. Sait Faik metinlerinde sahil köyleri-kahveleri, deniz ve denizcilerin sıkça karşımıza çıkması bu meyandadır.

Roman Ve Coğrafya

"Edebiyat ile Balkanları Okumak" alt başlığı ile çıkan Necla Dursun'un ilk kitabı Roman ve Coğrafya, Okur Kitaplığı'ndan araştırma kategorisinde bu yılın Ocak ayında çıkmış. Yeşilin iki tonuyla süslenen güzel bir kapak karşılıyor okuru. Sol alt köşede bir pusula var. Pusulanın görmek ve bulmak istediğiniz yeri, yönü gösterme özelliği kapağın yeşil tonu altında silüet halinde bulunan, güneyde mora yarımadasından kuzeyde Karadeniz kıyılarına, batıda Avrupa içlerinden doğuda Marmara ve ege kıyılarına uzanan balkanlar var. Bu altyapının üstünde belli çizgiler-rotalara bağlı uçan kitaplar kelebeğe dönüşüyor. Sembolizm çok hoş. Tek negatif yön, kelebeğin ömrü. İnşallah kitabın ömrüne aksi yönde yansır. Bu illüstrasyon oldukça anlamlı. Bu kapak kompozisyonu kitabın içeriğine dair güçlü işaretler veriyor.

Necla Dursun'un bu eseri ile ilgili arka kapakta yer alan Bilal Can'a ait spesifik bir tespitle başlamak isterim: "Mekân ekseninde bu güne kadar pek yapılmamış olan Balkan coğrafyasının edebî eserler içindeki izlekleri üzerine çalışması, mekânı hem coğrafî bir olgu olarak değerlendirmekte hem de edebî bir unsur olarak yansımalarını gözler önüne sermesi açısından önemlidir." Mustafa Uçurum bu konuyu daha genel anlamda ele almış bloğunda yazdığı yazıda: "Hem roman üzerine hem de Balkanların romanda işlenmesi üzerine ele alınmış kapsamlı bir çalışma." Biz Bilal Can'ın tespitini çalışmanın ilk olmasına yapılan vurgu anlamında, Mustafa Uçurum'un tespitini de roman-mekân işleyişinin genişliğine vurgu yapması anlamında alıyoruz. Bu eserin ilk bölümünde romanla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiş. Roman türünün kesiştiği hemen hemen bütün alanlar tek tek incelenmiş. Roman ve kültür, roman ve anlatım, roman ve dil, roman ve insan, roman ve duygu konuları ayrıntılı şekilde işlenmiş. Yazar çerçeveyi oluşturduktan sonra meseleyi ana eksene, "roman ve coğrafya"ya getiriyor konuyu. Coğrafyanın Romanda hangi zemin ve şartlarda yer aldığı, kullanım şekillerinin romanlarda karşılık bulma yol ve yöntemleri işleniyor.

Kitabı okurken, romanlarda Balkan coğrafyasının işleniş şekillerini, Balkan edebiyatı yazarlarının Balkanları nasıl ele alındığını ayrıntılı bir şekilde anlatmak yazar Necla Dursun'a kitabı yazdıran sebeplerden. Sebeplerden dememin anlamı, asıl sebebin kendisi de köklerini o coğrafyada bulan bir yazar bir isim olmasıdır Necla Dursun'un. Kendisi kökü Balkanlarda olan bir evlad-ı fatihan. O kendi geçmişine gidiyor, okuru da bu yolculuğa ortak ediyor. İyi ki de böyle yapıyor, çünkü önümüze açılan bir cennet vatan var artık. Bu vatan kültürü, hayatı, edebiyatıyla bütünlüklü bir memleket… Resmi olarak bir devlet eksik. Yüz sene öncesine göre eksiğimiz devletimizin orada olmayışı. Başlangıçta saydığımız üç husus vardı, onlardan eksik kalanı devlet. Ancak bugün artık, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi "bizim" diyebileceğimiz devletlerimiz var şükür.

Birinci bölümün son kısmında yer alan "Çağdaş Balkan Edebiyatçılarından Bir Seçki" başlıklı metnin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. O kısımda yedi edebiyatçı anlatılıyor. Bu edebiyatçılarla ilgili bilgiler verdiği kadar üretilen edebi ürünlerle ilgili de bilgiler veriyor. Bu bilgilerin ortalama okur açısından –bendeniz de dâhil- ve özel bir ilgi alanı olması hasebiyle yeni bilgiler olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Bu metinde yazar meseleyi tarihi perspektif üzerinden de okura gösteriyor. Osmanlının çekilmesinden sonra ortaya çıkan "göç" realitesi, ortaya çıkan yeni yetme güçlerinin hak ve hürriyetleri kısıtlaması, edebi bir daralmanın başlaması, göç etmeyenlerin bile "göç" temasına kalıcı şekilde yerleşmesi gibi gerçekleri anlatıyor yazar. Hayatiyetini sürdürme gayreti içinde olan yazarların yaşadığı çağa tanıklık sonucu eserlerini anlatıyor.

Kitabın ikinci bölümü; "Balkan Edebiyatında Coğrafya" başlığını taşıyor. İlk metne Balkanlar ve Tarihi Perspektif adı verilmiş. Yazılan eserlerin özellikle savaş ve göç temalarının etrafında şekillendiğini aktarıyor yazar. Kitabın bu bölümünde; İvo Andriç'in "Türk Zamanı" kavramı etrafında Balkan Savaşlarına kadar süren Osmanlı hakimiyetinden, göç ve sürgünlere; balkanlardaki örf ve adetlerden yemek ve giyim şekillerine kadar Türkiye ile aynı özellikler göstermesi anlatılıyor. Kim Mehmeti'nin romanlarında işlenen Balkanlar, İvo Andriç'in; Drina Köprüsü, Travnik Günlüğü romanlarındaki Balkan coğrafyası, iklimi,, sosyo-ekonomik hayat, sanat konularını görmek mümkün.

Kitabın son bölümü, "Edebiyat ve Coğrafya İlişkisi" başlığını taşıyor. Bu bölümün ilk metninde yazar, coğrafya genelinde aslında romanın mekân-yer unsuruna geniş açıdan bir bakış atıyor. "Çevreyi algılama ve tanıma çalışmaları geçmişte kültür coğrafyacıları ve mimarların ilgi odağındayken günümüzde sosyolojiden edebiyata, psikolojiden siyasete kadar birçok disiplinin ilgisine mazhar olmaktadır" (S. 178) ve "insan-mekân ilişkisi zaman içerisinde mekânda değişiklikler meydana gelmesine sebep olmuştur" gibi ifadelerle aslında baktığı geniş açıyı insanın değişken parametrelerine göre gördüğünü de ifade etmiş oluyor. Buradan bir çıkış cümlesi de biz okurlar için şudur: her ne kadar mekân olarak bir coğrafya temel alınmış olsa da bu çalışmada esas unsur insan ve ona dair sosyal değişimlerdir. Necla Dursun bu bölümde ele alınan iki yazar ve dört esere dair inceleme ve değerlendirmeler yapılıyor. İvo Andriç'in Drina Köprüsü, Travnik Günlüğü; Kim Mehmeti'nin ise Kuyu ve Üsküp Dilencileri adlı eserleridir. Yazar eser seçiminde yazarların o bölgeyi temsilde en uygun kişiler olmasıyla açıklamaktadır.

Sonuç

Roman ve Coğrafya kitabı iki yazar ve dört roman üzerinden Balkanları, Balkanlarda oluşmuş ve halen sürmekte olan bir ortak kültürü anlatıyor. Özellikle savaş zamanı gözümüzün kulağımızın Bosna'dan gelecek haberlere endeksli olduğu günleri savaş ve göç teması bağlamında görme şansımız oluyor. Sonrasında gelişen şartlarla beraber, ülkemizin yüzünü oralara dönmesi ve yeni kurulan dost-kardeş devletlerle birlikte zihinlerdeki boşluk doluyor, bu coğrafyaya ait pazıl parçaları yerine oturuyor.

Bölgedeki yaklaşık beş asır süren birlikteliğin neredeyse her etnisiteyi birbirine yaklaştırdığı şartlarda pek çok ortak paydaya rağmen Almanya (Hırvatistan), Rusya (Sırbistan) gibi ülkelerin siyaseten ayrılıkları körüklediğini biliyoruz. Ancak yazarın "etnik karışım öylesine derindir ki Radovan Karadziç ve yandaşlarının yaptıklarının "kültürel sınır" kavramı etrafında olduğu bilgisini aktarmaktadır. Hatta "Saraybosna Blues" kitabından Bosna şehir telefon rehberinde Karadziç soyadı taşıyan 21 kişiden onunun Müslüman olduğunu, dolayısıyla kültürel sınırı belirlemenin de imkânsız olduğunu anlatır. Her şeyin o bölgede bu kadar iç içe girmesinin bizce meçhul bir sırrı olduğu muhakkak. Ez cümle bu kitabı okumaya ihtiyacımız var. Sınırların başlangıcı ve bitiminin fiziki olmadığını anlamaya ihtiyacımız var. Gönül coğrafyası tanımını yapmaya ihtiyacımız var. Hatta sınırımızı belirlemeye hem hakkımız hem de ihtiyacımız var. Bilinçlenmeye de ihtiyacımız var. Yazara teşekkür ediyorum. Yayıncıya da teşekkür ediyorum. Edebiyatın gücü tam da burada... Yazarın bir iddiası varsa bile iddia etmediği halde, okurun aklını sürat ettirmediği halde bilinçlendirdiğini, bilinçlendiğimi söylüyorum. Benzer bir Ortadoğu çalışması yapılması gerektiğini de bu vesileyle ifade etmiş olayım.

Roman ve Coğrafya

Necla Dursun

Okur Kitaplığı

208 Sayfa

İstanbul

2022