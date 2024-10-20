Edip Cansever - Ben Ruhi Bey Nasılım, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Edip Cansever - Ben Ruhi Bey Nasılım

20.10.2024 09:00 - Turhan YILDIRIM

İkinci Yeni akımının önemli şairlerinden Edip Cansever'in ilk olarak 1976 yılında yayımlanan şiir kitabı Ben Ruhi Bey Nasılım, ırmak (nehir) şiir olarak sınıflandırılabilecek özel bir eserdir.

Şairin kendini de özdeşleştirdiği Ruhi Bey isimli kentsoylu, çocukluğu köşkte geçmiş bir adamın yaşam hikâyesine eserdeki şiirler boyunca konuk oluyoruz. Bu şiirlerde bazılarında Ruhi Bey'i tanıyan çiçekçi, otel katibi gibi kişiler tarafından anlatımı görüyoruz. Kimilerinde de karakterin kendi yaşamını olaylar üstünden anlatımına şahit oluyoruz. Üçüncü anlatım şeklindeyse şairin devreye girdiği ve karakterle kendini özdeş kıldığı şiirlerdir.

İlk dört şiir haricinde tamamen Ruhi Bey'e odaklanan şiirler, yalnızlıktan, ölümden ve burjuva insanından bahsetmektedir. Eser boyunca tamamen Ruhi Bey'e odaklanıldığı için şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bulduğu tanımla bu kitap bir ırmak (nehir) şiir olarak nitelendirilmektedir.

Ben Ruhi Bey Nasılım
Edip Cansever
Yapı Kredi Yayınları
104 Sayfa

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 20.10.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:25
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat ben ruhi bey nasılım edip cansever hasan hüseyin korkmazgil nehir şiir turhan yıldırım yapı kredi yayınları ırmak şiir şiir
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 57 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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