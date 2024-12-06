Eğitimci-Yazar ve Kültür Adamı İsmail Zorbaʼnın Eserleri Hakkında

Ahmet Sezgin yazdı...

Çok kıymetli Eğitimci-Yazar İsmail Zorba Hocamın memleketi Muğla'dan şahsıma imzalayarak hediye ettiği "Gül Yürekli Sevdalar" (Deneme, Çınaraltı Yay., 2019), "Kırksekiz'in Yediverenleri" (Şehir denemeleri, Çınaraltı Yay., 2021), "Yollarda Hüzün Bizi Bekler" (Hikâye, Çınaraltı Yay., 2022), "Kumru ve Kadın" (Hikâye, Çınaraltı Yay., 2023) isimli birbirinden değerli, güzel eserlerini alıp okumanın büyük mutluluk ve zevkini yaşadım. Çok sevgili İsmail Zorba Hocama bu incelik ve vefasından dolayı çok teşekkür ederim.

Değerli İsmail Zorba Hocamın "Gül Yürekli Sevdalar" isimli 317 sayfalık "ilk göz ağrısı" kitabında çok akıcı, duru, özgün, etkileyici deneme yazılarının yanı sıra anı ve öykü tadı veren yazıları da var. İlk kitabın acemiliğini taşımayan usta işi kitapta özellikle de "Bağrında Çiçeklerin Açtığı Bir Toprak Olmak", "Beklenen Tohum", "Çiğdem Der ki", "Gül Yürekli Sevdalar ", "Hoş Geldiniz", "Ben Yaşamıyor Gibi Yaşıyorum", "Bir Evin Hikayesi", "Ey Can", "Gel Dosta Gidelim Gönül", "Gözyaşlarının Hükmü Yok", "Kendimdeyim", "Oysa Bir Kere Gökyüzüne Bakmalı", "Senden Bilirim", "Ağzından Şeker Akıtmak", "Durmadan Anlatmak Gerek", "Düstur ve Destur Üzerine", "Ecdadımın Emanetisin", "Farkında mıyız?", "Fütursuzca Sözlerden Sonra", "Her İbret Bir Devran İçinde", "Maharet İnsan Olabilmek", "Nezaketten de Olsa", "Okumanın Saati Yoktur", "Ramazan Zamanları", "Ak Kağıda Mısralar Dizmek", "Ne Oldu?", "Söz, Bir Candır", "Söz, Bir Nefestir", "Söz, Bir Hikâyedir" isimli denemeleri içerik ve anlatım yönüyle hem çok kaliteli buldum hem de yüreğime çok dokundu.

Yazar İsmail Zorba'nın "Kırksekiz'in Yediverenleri" isimli 232 sayfalık denemeleri; memleketi Muğla'nın coğrafi, tarihi, mimari, kültürel, manevi, estetik yönlerini okura anı ve duygular eşliğinde çok samimi, akıcı ve nefis bir üslupla anlatmakta; şehrin ruhunu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" isimli eserinden aldığı ilhamla bize özgün ve geniş bir ufukla yansıtmaktadır. Yazar, şehir yazılarıyla günümüz edebiyatına harika ürünler hediye etmektedir.

Eğitimci-Yazar İsmail Zorba, iki deneme kitabından sonra "Yollarda Hüzün Bekler", "Kumru ve Kadın" isimli kitaplarıyla kendi ifadesiyle de "denemeden hikâyeye bir yol" almakta emin adımlarla. Hikâye yazmada Osman Çeviksoy'un önemli destek ve takdirlerini alan yazarın kahraman ve ilahi bakış açısıyla içten, duru, akıcı ve sürükleyici üslupla yazdığı durum ve olay hikâyelerinde de başarılı olduğu görülmektedir. Yazar; klâsik serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin olduğu, öyküleyici anlatım biçiminin hâkim olduğu olay hikâyelerinde yer yer anılarından beslenirken durum hikâyelerinde de şiirsel ve betimleyici anlatımdan faydalanmaktadır.

Genç yaşından itibaren çok yönlü okuyup yazarak kendisini çok iyi besleyen, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak solmayan güller ve kardelenler yetiştiren, edebî ve kültürel birikimlerini öğrencileri dışında çeşitli dergilerle Muğla Hamle gazetesinde okurlara aşkla aktaran, kendisini millî eğitim, millî kültür ve edebiyatımızla kadim medeniyetimize hizmete adayan; yazar, gönül ve kültür adamı İsmail Zorba Hocamı güzel eserleri, hayırlı ve güzel hizmetleri sebebiyle yürekten tebrik ediyorum. Rabbim nice güzel eserler ile hayırlı hizmetler vermeyi nasip eylesin. Çok kıymetli ve sevgili Eğitimci-Yazar İsmail Zorba'nın gül yüreğine, velut ve edepli kalemine sağlık...