Ekrandaki Kukla

Semanur Bozok Sabuncu yazdı...

"Yeryüzündeki aynaları gördüm. Hiç biri beni yansıtmıyordu."

J.L. Borges

Mart 2023'de Everest Yayınlarından çıkan Çizgide Bir Kukla adlı ilk öykü kitabına usta yazar J.L Borges'in bu sözleriyle başlıyor Vildan Külahlı Tanış. On iki öyküden oluşan ve yazarın ilk kitabı olan eser ilk satırlardan itibaren okuru sarıp sarmalıyor.

Kitapta, yazarın daha önce önemli ödüller aldığı öyküleri de yer almakta. Bu Öyküler 2020-Yılın Yazarı Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nda "Uzun Düz Çizgiler", 2021 Berlin Gökkuşağı Kitabevi Öykü Yarışması'nda " Çatıdaki Delik" öyküsü, 2021 Halide Edip Adıvar Öykü Yarışması'nda "Alo Buyurun Yalnızlar Geçidi", Yine 2020 Uluslar Arası Yazarlar Birliği İlk Yaz Genç Yazarlar Öykü Yarışması'nda dereceye giren "Maydanoz " adlı öyküleridir.

Kitabın ilk öyküsü Şemsiyeli Kadın'da hava durumundan bağımsız sürekli Şemsiyesiyle dolaşan bir öykü kişisiyle karşılaşıyorsunuz. Kahramanın sahaf sahaf dolaşıp kitap toplayan kocası Çetin'le konuşması size de hayata dair bazı sorgulamalar yaptırıyor. Şemsiyenin bir metafor olarak kullanıldığı öykü, ilerledikçe kadın karakterin güçlü bir travmanın pençesinde olduğunu anlıyorsunuz. Yavaş yavaş sizi içine alan satırlarda kadın kahramanın şemsiyeyi takside unutmasıyla ilerleyen sahneler güçlü bir finalle sona eriyor. İşte o zaman siz de dünyanın bütün travmalarından korunmak için bir dondurma şemsiyesiltına sığınmak istediğinizi hissediyorsunuz.

Ölüm döşeğindeki babası, ona bakmak zorunda kalan annesi arasında kalmış delikanlının öyküsü anlatılıyor "Uzun Düz Çizgiler'de" Öykü " Babama ne zamandır bir isim koymayı düşünüyorum. Ona hangi çiçeğin adını vereceğimi düşünürken yakalıyorum sık sık kendimi. Zakkum, Küpeli, sardunya, akşamsefası. Bilmiyorum, hangisi ona daha çok yakışır." diye başlıyor. "Uzun Düz Çizgiler" yazarın kitaba ismini veren öyküsü. Öykü bizi kahramanın aklı ve kalbi sarmalında götürüp getirmesi açısından güçlü bir metin. Alışıla gelenin dışında Çizgide Bir Kukla eserde bulunan bir öykü adı değil; hasta yatağında bir bitki gibi yatan babası ve ona refakat eden annesinin perişanlığı karşısında karakterin çaresizliğini, hislerini ifade etmek için kullandığı sarsıcı bir ifade. "Çizgide bir kukla gibi ekranın ritmiyle nefes alan, nefesi daralan annemde kalıyor gözlerim." Yine metinde geçen "Yatağın başucunda duran babamın yerine geçmiş makineye bakıyorum. Kısa. Kesik. Çizgiler. Uzun. Kesik. Çizgiler. Pencereden dışarı çeviriyorum bakışlarımı. Düşündüklerim camı açıp dışarı çıkamıyor. Çarpa çarpa gelip buluyor beni. Annem babam ve makine üçgeninde gidip geliyorum." Yazarın oluşturduğu atmosfer, kahramanın duygu dünyası okuyucuyu olanla olması gereken arasında bırakıyor. Yatakta varlıkla yokluk arasında yaşayan adamın hali öykünün sonuna geldiğinizde tüyleri diken diken ederek sonlanıyor.

Kitapta beğendiğim diğer bir öykü "Alo Buyurun Yıldızlar Geçidi" oldu. Bulmaca çözerken hatıralar arasında gidip gelen Rasim Bey'in hikâyesi karşılıyor sizi. On iki yıl önce karısını kaybetmiş yalnızlık içinde kıvranan Rasim Bey gazete sayfaları arasında dolaşırken "ÇOK MU YALNIZSINIZ? YALNIZLAR GEÇİDİ'Nİ ARAYIN." ilanıyla karşılaşıyor. İlk önce müstehcen bir ilan olduğunu düşünüp gözlerini kaçırırken Rasim Bey'in belirtilen numarayı araması hüzünle karışık bir tebessüm bırakıyor sizde. Karakterin yalnızlığının bir nebzede olsa dindirilmesi sizi de mutlu ediyor.

Gömlek Değişimi, Yeşil Mürekkep, Çatıdaki Delik, Yazgısını Bekleyen Balık, Maydanoz, Piyanist Şantör'ün Ölmeden Önceki Ölümü, Şeker Anne, İki Yabancı, Aziz' in Hikayesi kitapta yer alan sizi sarıp sarmalayan diğer öyküler. Bu öykülerdeki kahramanlar genel olarak yalnızlık girdabında çırpınan insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yazarın Yeşil Mürekkep Öyküsünde Metin Nart'ın " Zelenbur'un Sıradan Bir Günü" kitabındaki Kemal Koton'u karşımıza çıkıyor. Bu öyküde metinlerarasılık tekniğinin ustaca kullanıldığını görüyoruz.

Öykülerini ya şaşırtıcı bir sonla ya da kesin bir sonuca bağlamadan bitiren yazar araladığı pencereyle okurun merak dünyasını canlı tutuyor. Yazarın ilk kitabı olmasına rağmen kullanılan akıcı dil, yalın üslup edebiyatımızın usta bir kalem kazandığını müjdeliyor. Gündelik hayatta karşımıza sıklıkla çıkabilecek konular, yazarın bu konuları ele alış şekli okuru metne bağlıyor. Cümleler su gibi akıyor, okurda bir yer ediniyor. Çizgide Bir Kukla kuvvetle muhtemel adını sık sık duyacağımız bir metin olarak görünüyor.

Çizgide Bir Kukla

Vildan Külahlı Tanış

Everest Yayınları

2023, İstanbul

112 sayfa