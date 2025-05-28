Ellerimizden Tutan Şiirler

Ayşe Altıntaş yazdı.

Çocukluk şiirdir; çocuk da şair. Sırasında vezinsiz, kafiyesiz tek mısra hatta tek hecedir. Bizim görmediğimizi, duymadığımızı anlamadığımızı, talep dahi etmediğimizi o görür, duyar anlar ve ister. Ağaçtaki ilk tomurcuğu, ilk çiçeği ve ilk yaprağı bizden önce o görür. Doğadaki uyanışı gördükçe sevincinden kelebek gibi kanatlanır.

Sepetinde yavrulayan kedi bizim için külfet onun için bir nimettir. Biz dünya telaşında debelenirken doğanın uyanışını ilk fark eden odur. Çocuk, elbette tabiata bizden daha yakındır. Toprağın unsurları ile arasındaki aşinalık, henüz büyüklerde olduğu gibi üst üste tabakalaşmamış, yılların altında ezilip örselenmemiştir. Kelebeğin, çiçeğin, ağacın, toprağın ve çamurun baştan çıkarıp kendine ram ettiği çocuk bu masum devresinde, gerçekten de bir mısra, bir şiir, bir nüktedir:

Aydede göz kırpıyor, bu sana;

Çoban yıldızı uyumamış hâlâ, bu bana.

Cıvıl cıvıl kuşlar sana;

Gökkuşağı ile misket oynamak bana.

Kar yağarken mırıl mırıl kedicik sana;

Bir ağacın yalnızlığı bana.

Denizin mavisi sinmiş üstüne, bu sana;

Kırlarda çiğdem toplamak bana.

Renk renk balonlar sana;

Uçuşan kelebekler bana.

Kâğıttan gemiler sana;

Tahtadan atlar bana.

Dünya bir lunapark, dönme dolap sana;

Atlıkarınca bana.

Göğü sobelemek sana;

Toprağı yüze kadar saymak bana... (S.8)

Vural Kaya'nın Nar Çocuk'tan çıkan Bir Şiir Sana Bir Şiir Bana isimli şiir kitabı hem çocuklara hem de büyüklere sesleniyor. Kaya, şiirlerinde edebiyatın iyileştirici gücünü kullanıyor. Mısralarla tutuyor ellerimizden. Çocukluğumuzda oynadığımız kırlara götürüyor bizi. Yeniden uyandırıyor içimizdeki hayreti:

Eskisi gibi

Çiğdemleri papatyaları

Demet demet toplasak

Gökkuşağından kaykay yapıp

Sırayla kaysak

Gidip kırlardan

Çocukluğumuzu sorsak (S.24)

Vural Kaya'nın çocuklar için yazdığı şiirlerde yer alan imge ve metaforların gücü çocuğu sımsıkı sarıp sarmalamış. Şiirlerde konuşan özne çocuk. Çocuk bizatihi kendi diliyle ve hayatın tam da merkezinden konuşmakta:

Ayağını kaldırsın herkes

Herkes kaldırsın, dedim

Barış, özgürlük diyorlar

Sevgi, kardeşlik; hani nerde?

Çocuk hakları, iyilik ve güzellik

Hep söylenir de hiç görülmez

Bomba yapan bombacı fabrikalar

Ayağını kaldırsın, ilk onlar kaldırsın

Silah uzmanları, silah tüccarları

Hiç basmasın onlar ayağını yere

Çocuklar ağlamasın, diyorlar

Hep ağlıyor çocuklar...

Çok seviyoruz, diyorlar

Hiç sarılmıyorlar

Oda dolusu oyuncağımız varmış

Fakat bizimle oynamıyorlar

Kaldırsın herkes ayağını

Yalandan ayıklayalım şu dünyayı

Herkes tek ayak üstünde durur yoksa

Sonsuza kadar durur hem de

Demedi demeyin ha! (S.76)

Bu kitapta çocuk birey olarak var ve çevreyle kendi dünyası arasındaki irtibatı kimi zaman eleştirel kimi zaman bir gözlem biçimi olarak görmeye çalışmakta:

Çocuk hakları diye bir şey yoktur arkadaşlar

Çocuklar her zaman haklıdır (s.57)

Şiirlerde şair tam anlamıyla çocuğu merkeze almış, diğer yandan merkezde duran o çocuğu hayatın öznesi yapmıştır. Şiirlerin genel olarak; süslü bir dil yerine yalın, biçimsel ve imge değeri yüksek şiirler görünümünde. Söyleyiş rahatlığı da hemen göze çarpmakta:

Üç ağaç var bahçemizde.

Biri bana masallar anlatır geceleri,

Kiraz ağacı diyorlar ona.

Mevsimi gelince,

Kırmızı kırmızıdır kurdeleleri,

Tıpkı ninem gibi.

Öteki, durmadan kuş hikâyeleri

Anlatır.

Usanmaz, yorulmaz mı hiç?

Çınar ağacı diyorlar ona da,

Tıpkı dedem gibi.

Üçüncüsü, mürdüm eriği.

Ufacık tefecik,

Tane tane,

Cıvıl cıvıl bir ağaç;

Tıpkı bütün çocuklar gibi. (s.48)

Kaya'nın şiirlerinde çocuk gerçeğin içine doğuyor. Şair, gerçeği pembe düşlere sarmak, çocuğa boş umutlar vermek yerine gerçek üzerinde düşündürecek bir anlayışla yazıyor şiirlerini:

Dedelerimiz

Şehirlere taşınmışlar zamanla

Koskoca şehirlere

Dedelerimiz

Bizim mutsuz olacağımızı

Bilselerdi

Hiç taşınırlar mıydı?

Bu koca şehirlere

Bizim oyunsuz

Oyuncaksız kalacağımızı

Bilselerdi

Hiç taşınırlar mıydı?

Koskoca anne- babalarımız

Koskoca teyzelerimiz-amcalarımız

Bizi gerçekten sevselerdi

Bizi sınavdan sınava

Yarıştan yarışa koşturup

Dururlar mıydı?

Koskoca mühendisler

Teknik piknik amcalar

Sevselerdi bizi

İcat ederler miydi?

Her düşündüklerini...

Bilgisayarlara

Televizyonlara

Play station'a

Hapsedip bizi

Dijital odalara

Bu sevimli görünen

Sevimsiz oyun salonlarına

Kapatırlar mıydı

Hiç bizi? (s.64)

Burada çocuğun yalnızlaşma süreci işlenmiş. Giderek daha modern ve modernliğin abartılı gereklerine kulak asan bir toplum hâline dönüşerek nihayetinde çocuğu yalnızlıkla nasıl yaraladığımızı gözler önüne seriyor şair.

Çocuklar için yazılan şiirler ve şairler hep var olsun. Küçük prens her yaşta okunuyorsa şiir de her yaşta okunsun.

Bir Şiir Sana Bir Şiir Bana

Vural Kaya

Resimleyen: Sevgi İçigen

Nar Çocuk

2016 Şubat

96 sayfa