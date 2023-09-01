En Sevdiğim Kitap: Almarpa’nın Gizemi, Çocuk, Misafir Köşesi

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En Sevdiğim Kitap: Almarpa’nın Gizemi

01.09.2023 09:00 - Misafir Köşesi
En Sevdiğim Kitap: Almarpa’nın Gizemi

Kerem Erez (10 yaşında)

Çok eğlenceli, serüvenli ve gizem dolu bir kitap. Bir şey okuyorsun ama okuduğun yerden anladığın şey sayfalar sonra yanlış çıkıyor. Sıradan bir gemi hakkında okumak bu kadar eğlenceli olamazdı.

Kitapta sevdiğim kısımlar (spoiler yok)

1.Gizem dolu olması

Ben polisiye oyunlarına, dizilerine ve filmlerine bayılırım. Amaaaa… Bu kitabın yeri ayrı.

4 Çocuk + 1 Kaptan = Müthiş.

Tam benim sevdiğim türden polisiyesi var. Bir de okuyorum ama bitmesini istemiyorum.

  1. Gizemi çocukların anlaması, çözmeye çalışması

    2. Ben hem gizemli hem de içinde çocuklar olan kitapları severim. Hem kendi yaşımdaki kişiler kocaman gizemler çözünce benim de çözesim geliyor.

    Sanki ben de yapabilirmişim gibi geliyor ve eğleniyorum.

    3.Hayvanlar

    Çok spoiler vermeyeyim dedim ama demeden edemeyeceğim. Ben hayvanları da severim.

    Ve aslında kitaptaki gizem hayvanlarla ilgili.

    4.Bilgi

    Ben bu kitap sayesinde yeni bir ağaç, yeni bir antik kent ve bir kuş türü öğrendim.

    Sığla ağacı, Kaunos antik kenti, Albatroslar.

    Almarpa'nın Gizemi

    Koray Avcı Çakman

    Tudem Yayınları

    168 sayfa

    Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 01.09.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 23:38
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