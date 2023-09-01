En Sevdiğim Kitap: Almarpa’nın Gizemi
Kerem Erez (10 yaşında)
Çok eğlenceli, serüvenli ve gizem dolu bir kitap. Bir şey okuyorsun ama okuduğun yerden anladığın şey sayfalar sonra yanlış çıkıyor. Sıradan bir gemi hakkında okumak bu kadar eğlenceli olamazdı.
Kitapta sevdiğim kısımlar (spoiler yok)
1.Gizem dolu olması
Ben polisiye oyunlarına, dizilerine ve filmlerine bayılırım. Amaaaa… Bu kitabın yeri ayrı.
4 Çocuk + 1 Kaptan = Müthiş.
Tam benim sevdiğim türden polisiyesi var. Bir de okuyorum ama bitmesini istemiyorum.
- Gizemi çocukların anlaması, çözmeye çalışması
Ben hem gizemli hem de içinde çocuklar olan kitapları severim. Hem kendi yaşımdaki kişiler kocaman gizemler çözünce benim de çözesim geliyor.
Sanki ben de yapabilirmişim gibi geliyor ve eğleniyorum.
3.Hayvanlar
Çok spoiler vermeyeyim dedim ama demeden edemeyeceğim. Ben hayvanları da severim.
Ve aslında kitaptaki gizem hayvanlarla ilgili.
4.Bilgi
Ben bu kitap sayesinde yeni bir ağaç, yeni bir antik kent ve bir kuş türü öğrendim.
Sığla ağacı, Kaunos antik kenti, Albatroslar.
Almarpa'nın Gizemi
Koray Avcı Çakman
Tudem Yayınları
168 sayfa
Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 01.09.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 23:38