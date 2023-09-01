En Sevdiğim Kitap: Almarpa’nın Gizemi

Kerem Erez (10 yaşında)

Çok eğlenceli, serüvenli ve gizem dolu bir kitap. Bir şey okuyorsun ama okuduğun yerden anladığın şey sayfalar sonra yanlış çıkıyor. Sıradan bir gemi hakkında okumak bu kadar eğlenceli olamazdı.

Kitapta sevdiğim kısımlar (spoiler yok)

1.Gizem dolu olması

Ben polisiye oyunlarına, dizilerine ve filmlerine bayılırım. Amaaaa… Bu kitabın yeri ayrı.

4 Çocuk + 1 Kaptan = Müthiş.

Tam benim sevdiğim türden polisiyesi var. Bir de okuyorum ama bitmesini istemiyorum.