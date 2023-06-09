Ergenlik, bireylerin akranları tarafından kabul görme ihtiyacının ve onaylanma isteğinin yoğun olarak yaşandığı dönemdir. Akran iletişiminin ve "en yakın arkadaş" teriminin içinin doldurulmaya çalışıldığı zaman dilimi olarak da tanımlanabilir. Kabul edilmek, beğenilmek, bir gruba ait olmak, grupla kendisini daha iyi hissetmek söz konusu olunca gündelik hayattaki algıda bu yönde gelişiyor. Nitekim 12 yaşındaki kızım geçen günlerde kitap alışverişini yaparken bir kitap seçmiş. Adı: "En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli". Seçtiği kitaplar hakkında bilgi vermek isteyen satış görevlisi bu kitabın yetişkinler için olduğunu söyleyince "bari anneme alayım" demiş. Almış eve getirmiş. Kitabı bana verirken "Anne sana çok ilginç bir kitap aldım, lütfen oku." dedi. Ben de içten bir teşekkür eşliğinde "tamam" deyip aldım. Okuduğum kitap bitmek üzereydi bitince okumaya başladım.

Evirdim çevirdim, kapağını inceledim, önsözüne göz attım. Rast gele bir sayfa açıp okudum. Konuşma tekstiyle karşılaşınca bir öykü kitabı sandım. Zaten adı da bu düşünceye sevk ediyordu. Koyuldum okumaya. Kızım hediye ettiği kitabı okumaya başladığımı görünce çok mutlu oldu. Okumam ilerledikçe arada "Nasıl anne, konusu ismi gibi mi, neyden bahsediyor?" diye sorup durdu. Ben de bu sorunun cevabı niteliğinde bir metin yazmak istedim.

Kitabın yazarı Kerem Fırtına bir oyuncuymuş. Bu ikinci kitabıymış. Hemen Google'a baktım kim diye. Meğer tanıdığım bir yüzmüş, ismini bilmiyormuşum. En bilinen rolü de Kurtlar Vadisi dizisinde avukat Elif 'in kardeşi "Eren Eylül" karakteriymiş.

Kitaba dönecek olursak; bir iç dökme, kendini arama, dağılan parçalarını birleştirmeye çalışma kitabı olarak değerlendirmek mümkün. Cesurca kaleme alınmış bir metin olduğunu da söyleyebiliriz. Yer yer gülümseten, düşündüren alışılmışın dışında bir anlatımı olduğunu da ilave edelim. Bir parça küfür-argo bulunan monolog metniyle kitap, Kerem Fırtına ile yapılan arı bir sohbet gibi. Yazar kitabı yazarken ne hissettiyse okura hissettirebiliyor.

Okuyanı "En yakın arkadaşımız içimizdeki deli olabilir mi?" sorusuyla yüz yüze getiren kitapta altını çizdiğim cümleler oldu. Gerçek Kerem Fırtına ve onun en yakın arkadaşı yani kafasındaki Kerem Fırtına'nın konuşmalarına bir tutam biyografi, bir katre kişisel gelişim tozu serpilmişti. Ben de bir fiske fosforlu pembeyi ilave etmiş oldum. Pembeye boyadığım cümlelerden bazılarını kitap hakkında fikir edinilebilmesi için sıralıyorum:

"İnsan bir şey ararken önündekileri görmüyor."

"Yalnız olmadığını göstermeye en çok çabalayan insanlar, aslında en yalnız insanlardır."

"Önce kendi omurgamı düzletirim, sonra başımı etrafa çevirebilirim."

"Hayat harika olmak için mükemmel olmak zorunda değil."

"Bilmediğimiz bir serüvenin "daha iyi" olacağını iddia ederiz. Hayatın sürprizlerini, değişkenlerini hesaba katmadan."

"Küçülmek istiyorum ben. Azalmak. Yalnızlığımla barışmak. Edinmek değil, yetinmek."

"Sözünü kesmiyorum aslında. Sözlerimiz kesişiyor."

"Kendimi sevince hayatı da seviyorum. Etrafımdaki insanları da. Çocukları da."

"Değişen zamanın içinde, değişmeyen ben olarak devam edemem. Edemedim. İçim patladı. İyi ki. Patlamasa ortaya saçılmazdı."

"İnsana hazır olmadığı hiçbir mucize gösterilmez. Görmeye başladığında ise her şey mucizedir."

En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli

Kerem Fırtına

Destek Yayınları

117 sayfa