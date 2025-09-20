Erik Ağacı Öykü Dergisi 35. Sayısıyla Okurlarıyla Buluştu

Takvim sayfalarının usulca sarardığı, rüzgârın dallardan yavaş yavaş yaprak kopardığı bu günlerde; Erik Ağacı Öykü Dergisi, 35. sayısıyla okuyucuların kapısını çalıyor. Her evden kışa hazırlık sesleri yükselirken, dergi mutfağında da aynı heyecan ve telaş hüküm sürüyor. Şiirin, öykünün ve eleştirinin ışığında yoluna devam eden dergide gerek görsel gerekse içerik bakımından dikkat çeken tema ve eserlere rastlamak mümkün.

Bu sayıda;

Şiir türünde: Yunus Karakoyun (Emtia), Rocky Gauri (Bir Çocuk Gibi Ağlamak), Senem Gökel (Sim(i)ay), İlker Sedat Dikeç (Bilmem Kaçıncı Türden Yakınlaşmalar), Mehmet Şirin Aydemir (Iskalayan Taşlar), Hızır İrfan Önder (Ocağına Düştün mü Hiçliğin?), Erdal Noyan (Hazar'a Karşı Nisan İkindisi), Halil Maraş (Olmaz Olsun Benim Gibi), Sevgi Erol Öçal (Şehir), Fazıl Alasya (Süslü Arif Vardı Bir Zamanlar), Ali İhsan Tarman (Dünyanın Kısa Zamanlı İnsanları), Adil Başoğul (Kaside-i Güvercin) ve Ahmet Yılmaz Tuncer (Buluşmaya Doğru) yer alıyor.

Öykü türünde: Zerrin Keskin (Böcek), Arzu Candan Sürmen (Bulutları Yıkadım), Ahu Cetres (At Meydanı), Erhan Kassap (Dosto'nun Rüyası Hemingway'in Arşı), Nurdan Aladağ (Tomurcuk Çay), Muhammed Balaban (Gülsüm), Abdulvahap Sert (Dijital Günah), Eyüp Erhun Köse (Portakal Çiçeği Kokusunda: İlk Yalan), İbrahim Gürel (Çıkışa Doğru) imzalı eserler okurla buluşuyor.

Makaleler ve Eleştiriler bölümünde ise Serkan Uslu'nun Bu Çağın İnsanı- Bedia Ceylan Güzelce başlıklı kitap değerlendirmesi, Serpil Tuncer'in İntiharla Biten Yaşam Öyküsü- Stefan Zweig yazısı, Hatice Eğilmez Kaya'nın Bahtın Yar Oldu mu Nâzım Sana? incelemesi, Ayten Dirier'in Kına Yakın Oyunu üzerine kaleme aldığı makalesi ve Kübra Erbayrakçı'nın Bir Handan İpekçi Filmi: Çınar Ağacı film eleştirisi bulunuyor.

Aynı zamanda dergiyi elektronik ortamda da indirip okuyabilirsiniz. Özellikle genç kalemlerin yer aldığı dergiye göz atmak ve eser göndermek için https://erikagacioyku.com/ adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

Keyifle okuyun ve okutun.