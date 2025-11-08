Erik Ağacı Öykü Dergisi'nin 38. Sayısı Yayımlandı
Geride bıraktığımız 29 Ekim'de gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, hepimize kutlu olsun. Erik Ağacı Öykü Dergisi olarak özgürlüğün, birlikteliğin ve aydınlık bir geleceğe inanmak isteyen bizlerin umutlarını geleceğe taşıdı. Cumhuriyetimizin 102. yılında, dergi olarak bizler de kalemlerimizle, kelimelerimizle ve sanatın her renginde bu bilinci yaşatıyoruz.
Kasım sayımızda, her biri kendi dünyasında ışık yakan yazarlarımızın öykülerine, denemelerine, şiirlerine ve düşüncelerine yer verdik. Bu edebi yolculukta, kelimeler bir milletin ruhuna ayna tutsun istedik.
Dergiyi https://dergi.erikagacioyku.com/ linkinden de ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz.
Bu sayıya katkı yapan yazarlarımıza gelince;
Şiirleriyle,
- Yunus Karakoyun – Tuz Ağacı
- Erdal Noyan-Koridor
- Hızır İrfan Önder – Sussam da Kirleniyorum Konuşsam da!
- Canan Örs – Siyahın Mutlak Değeri
- Emre Karakaya – Yarım Akıllı
- Ahmet Yılmaz Tuncer – Kendini Özlüyorsun
- Adil Başoğul – Rubaiden Gazele Sitayiş
- Cemal Karsavran – Kaç Mevsim Daha Hazan
- Mehmet Rayman – Olsun
- Sophia Jamali Soufi – Gurur
Öyküleriyle;
- Vedat Ali Kızıltepe – Eylül
- Aslıhan Avcı – Manastır
- Muraz Arslan – Sorular Doğurdu Bahar Kiruna'da
- Görkem Çakıroğlu – Hiç
- Hülya Güneş – O Gece
- Eyüp Erhun Köse – Bahçedeki Kadın, Çamaşırdaki Gökyüzü
- Hasan Çelikkol – Selvilerin Gölgesinde Yosun Yeşili Gözler
- Gamze Aydın – Şimdi Hesaplaşma Vakti
- Vagif Sultanlı – Orman Bekçisi
- Arzu Candan Sürmen – Yapraktaki Gizli Ses
- Merve Balcıoğlu – Misafir
- Erhan Kassap – Sivrisineğin Gazeli
Söyleşide;
- Nurdan Aladağ – Selma Özhan ile "Merizat" Üzerine: Kelimeler Bazen Bir Sızı Gibi Sızar
Makalelerde;
- Serpil Tuncer – Küçük Prens'in Büyük Kazaları
- Hatice Eğilmez Kaya – Kırmızı Pazartesi'den Sonra
- Fazıl Alasya – Fazla Verici Olmak ve İskambil Kâğıdı Teorisi
Kitap tanıtım yazısında;
- Ayten Dirier – Vakıf Şehir Artuklu Mardin
Gezi Yazısında;
- Ümit Ahmet Duman- Doğu Anadolu Gezi İzlenimleri
Öykü tahlilinde;
- Nermin Güday Kaçar – Hişt Hişt isimli çalışmasıyla yer alıyor…
Emeği geçen tüm yazarlarımıza teşekkür ederiz.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:19