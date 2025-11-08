Erik Ağacı Öykü Dergisi'nin 38. Sayısı Yayımlandı

Geride bıraktığımız 29 Ekim'de gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, hepimize kutlu olsun. Erik Ağacı Öykü Dergisi olarak özgürlüğün, birlikteliğin ve aydınlık bir geleceğe inanmak isteyen bizlerin umutlarını geleceğe taşıdı. Cumhuriyetimizin 102. yılında, dergi olarak bizler de kalemlerimizle, kelimelerimizle ve sanatın her renginde bu bilinci yaşatıyoruz.

Kasım sayımızda, her biri kendi dünyasında ışık yakan yazarlarımızın öykülerine, denemelerine, şiirlerine ve düşüncelerine yer verdik. Bu edebi yolculukta, kelimeler bir milletin ruhuna ayna tutsun istedik.

Bu sayıya katkı yapan yazarlarımıza gelince;

Şiirleriyle,

Yunus Karakoyun – Tuz Ağacı

Erdal Noyan-Koridor

Hızır İrfan Önder – Sussam da Kirleniyorum Konuşsam da!

Canan Örs – Siyahın Mutlak Değeri

Emre Karakaya – Yarım Akıllı

Ahmet Yılmaz Tuncer – Kendini Özlüyorsun

Adil Başoğul – Rubaiden Gazele Sitayiş

Cemal Karsavran – Kaç Mevsim Daha Hazan

Mehmet Rayman – Olsun

Sophia Jamali Soufi – Gurur

Öyküleriyle;

Vedat Ali Kızıltepe – Eylül

Aslıhan Avcı – Manastır

Muraz Arslan – Sorular Doğurdu Bahar Kiruna'da

Görkem Çakıroğlu – Hiç

Hülya Güneş – O Gece

Eyüp Erhun Köse – Bahçedeki Kadın, Çamaşırdaki Gökyüzü

Hasan Çelikkol – Selvilerin Gölgesinde Yosun Yeşili Gözler

Gamze Aydın – Şimdi Hesaplaşma Vakti

Vagif Sultanlı – Orman Bekçisi

Arzu Candan Sürmen – Yapraktaki Gizli Ses

Merve Balcıoğlu – Misafir

Erhan Kassap – Sivrisineğin Gazeli

Söyleşide;

Nurdan Aladağ – Selma Özhan ile "Merizat" Üzerine: Kelimeler Bazen Bir Sızı Gibi Sızar

Makalelerde;

Serpil Tuncer – Küçük Prens'in Büyük Kazaları

Hatice Eğilmez Kaya – Kırmızı Pazartesi'den Sonra

Fazıl Alasya – Fazla Verici Olmak ve İskambil Kâğıdı Teorisi

Kitap tanıtım yazısında;

Ayten Dirier – Vakıf Şehir Artuklu Mardin



Gezi Yazısında;

Ümit Ahmet Duman- Doğu Anadolu Gezi İzlenimleri

Öykü tahlilinde;

Nermin Güday Kaçar – Hişt Hişt isimli çalışmasıyla yer alıyor…

Emeği geçen tüm yazarlarımıza teşekkür ederiz.