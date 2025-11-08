Erik Ağacı Öykü Dergisi'nin 38. Sayısı Yayımlandı, Dergihaber, Dergi

Erik Ağacı Öykü Dergisi'nin 38. Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Erik Ağacı Öykü Dergisi'nin 38. Sayısı Yayımlandı

08.11.2025 09:00 - Dergihaber -
Erik Ağacı Öykü Dergisi'nin 38. Sayısı Yayımlandı

Geride bıraktığımız 29 Ekim'de gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, hepimize kutlu olsun. Erik Ağacı Öykü Dergisi olarak özgürlüğün, birlikteliğin ve aydınlık bir geleceğe inanmak isteyen bizlerin umutlarını geleceğe taşıdı. Cumhuriyetimizin 102. yılında, dergi olarak bizler de kalemlerimizle, kelimelerimizle ve sanatın her renginde bu bilinci yaşatıyoruz.

Kasım sayımızda, her biri kendi dünyasında ışık yakan yazarlarımızın öykülerine, denemelerine, şiirlerine ve düşüncelerine yer verdik. Bu edebi yolculukta, kelimeler bir milletin ruhuna ayna tutsun istedik.

Dergiyi https://dergi.erikagacioyku.com/ linkinden de ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz.

Bu sayıya katkı yapan yazarlarımıza gelince;

Şiirleriyle,

  • Yunus Karakoyun – Tuz Ağacı
  • Erdal Noyan-Koridor
  • Hızır İrfan Önder – Sussam da Kirleniyorum Konuşsam da!
  • Canan Örs – Siyahın Mutlak Değeri
  • Emre Karakaya – Yarım Akıllı
  • Ahmet Yılmaz Tuncer – Kendini Özlüyorsun
  • Adil Başoğul – Rubaiden Gazele Sitayiş
  • Cemal Karsavran – Kaç Mevsim Daha Hazan
  • Mehmet Rayman – Olsun
  • Sophia Jamali Soufi – Gurur

Öyküleriyle;

  • Vedat Ali Kızıltepe – Eylül
  • Aslıhan Avcı – Manastır
  • Muraz Arslan – Sorular Doğurdu Bahar Kiruna'da
  • Görkem Çakıroğlu – Hiç
  • Hülya Güneş – O Gece
  • Eyüp Erhun Köse – Bahçedeki Kadın, Çamaşırdaki Gökyüzü
  • Hasan Çelikkol – Selvilerin Gölgesinde Yosun Yeşili Gözler
  • Gamze Aydın – Şimdi Hesaplaşma Vakti
  • Vagif Sultanlı – Orman Bekçisi
  • Arzu Candan Sürmen – Yapraktaki Gizli Ses
  • Merve Balcıoğlu – Misafir
  • Erhan Kassap – Sivrisineğin Gazeli

Söyleşide;

  • Nurdan Aladağ – Selma Özhan ile "Merizat" Üzerine: Kelimeler Bazen Bir Sızı Gibi Sızar

Makalelerde;

  • Serpil Tuncer – Küçük Prens'in Büyük Kazaları
  • Hatice Eğilmez Kaya – Kırmızı Pazartesi'den Sonra
  • Fazıl Alasya – Fazla Verici Olmak ve İskambil Kâğıdı Teorisi

Kitap tanıtım yazısında;

  • Ayten Dirier – Vakıf Şehir Artuklu Mardin

Gezi Yazısında;

  • Ümit Ahmet Duman- Doğu Anadolu Gezi İzlenimleri

Öykü tahlilinde;

  • Nermin Güday Kaçar – Hişt Hişt isimli çalışmasıyla yer alıyor…

Emeği geçen tüm yazarlarımıza teşekkür ederiz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:19
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber edergi erik ağacı erik ağacı öykü dergisi
← Dil ve Edebiyatʼın 203. Sayısı Yayımlandı

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 1038 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları