Eskader Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerine Veriliyor

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) Kültür Sanat Ödülleri iki yıl aradan sonra sahiplerine veriliyor. Salgın dolayısıyla 5 Nisan 2020'de yapılamayan tören ile 2021 yılı ödülleri, 5 Kasım Cumartesi günü Zeytinburnu'nda düzenlenecek programla sahiplerini bulacak.

ESKADER Başkanı Fatma Ersem Yargıcı'nın açış konuşmasıyla başlayacak olan tören, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde 5 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

Kültür Bakanlığı İstanbul THM koro şefi Uğur Kaya'nın konseri ile devam edecek. Spiker ve program yapımcısı Harun Yöndem'in sunacağı törende, 17 dalda verilen "ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülleri" ile 11 dalda verilen "ESKADER 2021 Kültür Sanat Ödülleri", sahiplerine takdim edilecek.

Merasimde Prof. Dr. Sadettin Ökten'e 2021 yılı; Alev Alatlı, İdris Yamantürk (yakınlarına) ve Prof. Dr. Muhittin Serin'e 2019 yılı için "Üstün Hizmet Ödülleri verilecek. Diğer ödül

alacak isimler ve eserleri şöyle:

ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülleri

H. Yıldırım Ağaoğlu (Ohri Benim Vatanım)

Nazif Tunç (Sinema)

Neyzen Sadrettin Özçimi (Müzik)

Sedefkâr Enis Türk (Klasik Türk Sanatları)

Yeditepe Yayınevi

Ali Ayçil (Uzun Hikâye televizyon programı)

Canan Olmak Koç (Okuma Hâlleri)

Caner Çaylak (Semud'un Torunları)

Bedri Gencer (Gelenekten Modernliğe Osmanlı)

Beyhan Kanter (Kurmaca Bedenler)

Sinan Akyüz (Meyra)

Kadir Ünal (Aydos)

Mehmet S. Fidancı (Çiğ ve Mahrem)

Ali Işık (Sayılı Gündü Geçti)

Necati Tonga (Bir Edebî Muhit Olarak Ankara)

Gültekin Yıldız (Osmanlı Devleti'nde Askeri İstihbarat)

ESKADER 2021 Kültür Sanat Ödülleri