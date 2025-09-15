Eşyanın Şiirdeki Yerinin Tanımlanması

Giriş

Biyografi ile portre, zaman zaman birbirine karışan iki anlatı biçimidir; hele ki portre, sanatsal bir derinlikle yoğrulmuş ve bir sanatçının tüm eserlerine sirayet etmişse… Bu iç içelik durumu adeta kaçınılmaz olur. Böyle portrelerin, yalnızca yüzün çizgilerini değil, ruhun kıvrımlarını da resmedeceğine dair peşin peşin cümleler kurabiliriz. Sanatçının estetik tahayyülünü, üretme sancılarını ve eserlerine sinmiş iç dünyasının akislerini dile getirerek biyografi sınırlarını aştığını da sıkça görmek mümkündür. O sınırda fark edilen yazarın kurduğu metni bir tür iç manzaraya dönüştürmüş olmasıdır. Somutlamak adına ifade edeyim: Beşir Ayvazoğlu "edebi biyografi yazarıdır." (İbrahim Demirci). Fahri Tuna portre yazarıdır. Yazımıza konu ve konuk olan Tuğba D. Can ise görünürde sanatsal ama esasen bir akademik portre yazarıdır.

Tuğba D. Can hem sanatsal hem de akademik portresini yazdığı Sedat Umran'ın yaşadığı zamanı, çevresini, gelgitlerini şiirlerinden örnekler vererek anlatır. Kişisel bunalımlarına ve medeniyet krizlerine de yer açar anlatısında. Dolayısıyla ilk değerlendirmelerimizden olsun, onun Sedat Umran portresi aynı zamanda bir medeniyet perspektifi sunması ve kültür tarihi metni olarak da değerlendirilebilmesiyle öne çıkar. Sedat Umran'dan çıkan – başlayan yol, yolculuk bir kültür ve medeniyet algısını karşımıza çıkarır. Bu metinde yazar Tuğba D. Can'ın, Sedat Umran portresini oluştururken yalnızca o kişiyi değil, onun yaşadığı / yaşa-ya-madığı zamanı ve ruh hâlini de yazma cehdindedir.

Sedat Umran ve Eşyanın Ontolojisi

Sedat Umran, eşyayı yalnızca maddi bir gerçeklik değil, aynı zamanda insan ontolojisinin bir görüntüsü, bir aktarıcısı olarak ele almaktadır. Onun şiirinde eşya, gündelik hayatın sıradan nesneleri değildir. İnsanın iç dünyasını yansıtan bir varlık hâline gelir. Hem de ne varlık? O varlık kendi dilince konuşmaktadır artık. Tuğba D. Can, bu yaklaşımı şu sözlerle temellendirir: "Eşya, Umran'da sadece bir obje değil, bilinçli bir varlık gibi konumlanır. O, eşyayı duyan, düşünen ve yaşatan bir şiir dili kurar." (D.Can, 2025, s. 17) Bu ifade, Umran'ın poetikasına dair en net ifadelerdendir. Bu noktada eşyanın edilgen bir birim olmaktan çıktığını görürüz. Aktif bir özne olarak görev yaptığı ortaya konulmuştur artık. Şair, eşya ile karşılıklılık esasına dayalı bir ilişki kurmuştur. Bir tür mütekabiliyet… O eşyanın sessizliğini dinler. Eşya da onun sesini ya da sessizliğini. Bu bir tür metafizik diyalogdur. Çekmeceler, aynalar, duvarlar ve saatler gibi nesneler, insanın varoluşsal yalnızlığına tanıklık eden iç mekânlara döner.

Umran'ın şiir dili, eşyanın ruhuna ulaşma cehdinde bir algı düzeyindedir. Dolayısıyla şiir, estetik bir ifadeden fazlasına; varoluşla kurulan bir ilişki biçimine evirilir. Can'ın çalışması, bu şiir uzanımını analiz eder. Türk şiirinde eşyaya odaklanan bir düşünmeyi esas alan önemli bir katkı sunar.

Umran'ın şiirinde masa, sandalye, pencere, perde gibi gündelik nesneler; şairin yalnızlığını, varlık sorgusunu ve zamanla olan çatışmasını yansıtan ontolojik unsurlara dönüşür. Örneğin şu dizede, bir sandalye üzerinden şairin içsel boşluğu hissedilir: "Sandalye suskun, üstünde ben yokum / O hâlâ bekliyor, ben kendimi bulamamışım." (Sedat Umran) Burada eşya, sadece sessiz bir tanık değil, bekleyen ve özleyen bir varlıktır.

Umran'ın Metafizik Yalnızlığı ve Poetik Derinlik

Tuğba Durgu Can, Umran'ın şiirlerindeki yalnızlık duygusunu sıradan bir melankoli olarak görmez; bu yalnızlığı "kozmik bir sessizlik hali" olarak yorumlar. Ona göre: "Umran'ın yalnızlığı, eşyaların suskunluğunda yankılanır. Bu şiirlerde insanın sesi az, eşyanın sesi çoktur" (D.Can, 2025, s. 33).

Şairin şu dizeleri bunu kanıtlar niteliktedir: "Çekmeceler sessizliğin kıyısında / İçimde bekleyen binlerce aynadan biri." (Sedat Umran)

Burada içe kapanışla eşyanın içe gömülüşü paralel ilerler. Eşyaların sessizliği, insanın içsel sessizliğiyle özdeşleşir. Bu şiirsel yapıda, Jean-Paul Sartre'ın "nesneyle varoluş çatışması" görüşüne benzer formda, nesneye yüklenen anlam adeta insanı tanımlar.

Modernite Eleştirisi: Hız Çağına Karşı Sessizlik

Modernizm malumunuz, sanatı ve bilimi belli kalıplara almış paketlemiş ve üstünü janjanlı ambalajlarla kapatmıştır. Buradan uçlanan bir tarz-ı hayat vardır adı modernitedir. Bu hayat tarzının ince ruhlar için cehennem olduğunu söylemeye de gerek yoktur. Umran'ın şiiri, bu modern dünyanın, modern yaşantının hızlı, gürültülü ve yüzeysel tabiatı karşısında "ağır, sessiz ve derin" bir direniştir. Tuğba Durgu Can, bu bağlamda şairin poetikasını bir "estetik yavaşlık" olarak tanımlar: "Umran'da modernitenin gürültüsüne karşı eşyanın sessizliğiyle yürüyen bir şiir vardır. Bu şiir, çağın ruhuna karşı derin bir dirençtir" (D.Can, 2025, s. 45). Bu tespitleri destekleyen Umran dizeleri şunlardır: "Tekerlek döner, dünya savrulur / Ama çekmece hâlâ yerinde durur." Burada sabit duran eşya, dönüşen ve değişen dünyaya karşı bir sabır ve direniş metaforuna dönüşür. Eşya sadece varlık değil, bir duruşun göstergesi olur.

Dil, İmge ve Şiirin Sessizliği

Tuğba D. Can, Umran'ın şiirlerini oluştururken izlediği yol ve yöntemler üzerine de cümleler kurmuştur. Şiiri temel almak üzerinden yüzlerce cümle kurulduğuna şahit olduk. Şairin şiir üretim atmosferi ve yöntemlerini ise çok zaman ilginç bulmadık. Oysa şiiri temel almak aynı zamanda şairin itiyatlarını ve üretim aşamalarını da kapsamaktadır. Can, bu anlamda şairin itiyatlarından olmak üzere, hedef küçültmediğine dair tespitler yapar. "Umran tek bir eşya üzerine yoğunlaşmamış, tek bir imge üzerinde durmamıştır. Şiirlerinde yüzlerce farklı eşyayı kullanarak eşyaya karşı bakışı ve farkındalığı arttırmayı amaç edinmiş ve eşyalar ile insanlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır. Sedat Umran'ın şiir dili, çoğu zaman bir şey anlatmaktan çok bir duyguyu sezdirmeye yöneliktir. Tuğba Durgu Can bu şiirsel yaklaşımı "dilin fısıltısı" olarak nitelendirir: "Umran'ın dili konuşmaz, fısıldar. Sözcükler, anlamdan çok yankı üretir" (D.Can, 2025, s. 51). Yüksek sesle söylenen şiirlerin de zaten büyük kısmı ya marş ya da gürültü oluyor. Şiir olarak kalanları istisnadır.

Şairin şu mısraları bu yaklaşımı somutlaştırır: "Boşluk konuştu bu gece bana / Ve duvarda bekleyen saat, zamanı unuttu."

Buradaki imgeler klasik anlamda birer 'nesne' değil, sezgi alanına açılan kapılardır. Eşyanın ve zamanın iç içe geçişi, şairin anlam arayışına yönelik bir açılım sunar.

Edebî ve Felsefi Bir Durak

Tuğba Durgu Can mezkûr konuyu çalıştığı tezinde "Şiirini ortaya koyarken felsefeden ve metafizikten faydalanarak şiire farklı bir bakış açısı ortaya koyan Umran'ın…" şeklinde ifadeler kullanmaktadır. Hatta Umran'ın ikinci yeni şiir anlayışını metafizik (felsefe) eksikliğinden dolayı eleştirdiğini de aktarır. Bana kalırsa bu çalışmanın en güçlü yönlerinden biri, Sedat Umran'ın şiirini yalnızca edebi değil, aynı zamanda felsefi bir okuma alanı olarak ele almasıdır. Onun eşyaya bakışındaki derinliği öne çıkarması materyalist şiirden (eşya bazında) ayrı metafizik alemi de önceleyen bir kıymet olarak düşündüğünü ve öyle değerlendirdiğini gösteriyor. Can'a göre Umran'ın şiiri "şiirsel düşünmenin en özgün örneklerinden biridir." Burada da Umran'ın ikinci yeni için eleştiri konusu olan deformasyon ve materyalist anlayış yerine dili kendi formunda ve fakat metafizik düzlemde görmesinin sonucu olmalı. Heidegger'in "varlık üzerine düşünmek" olarak tanımladığı poetik felsefe, Umran'ın dizelerinde hayat bulur. "Sedat Umran, Türk şiirinde eşyayı düşünmekle kalmaz; onu felsefi olarak yaşatır" (D.Can, 2025, s. 59).

Sonuç

Tuğba Durgu Can'ın Eşya Şairi Sedat Umran adlı eseri, Türk şiirinde nadiren görülen bir şiirsel düşünme biçimini açığa çıkarır. Bu inceleme, sadece bir şairi değil, aynı zamanda şiirin eşya üzerinden varlığı nasıl hissedeceğini gösteren bir poetik yönelme olarak okunabilir. Sedat Umran, eşyayla konuşan değil, eşyanın konuşmasını dinleyen bir şairdir. Can'ın metni, bu sessizliği duyurmayı başaran ilginç çalışmalardan biridir.

Can'ın metni, bu sessizliği duyurmakla kalmayıp şiirin metafizik boyutunu görünür kılan önemli bir çalışmadır. Umran'ın şiirindeki eşyanın, bir dekor olmadığını, ontolojik bir çığlık halinde sese dönüştüğünü söyleyebiliriz. Çekmeceler, aynalar, duvarlar ve saatler vb. kullanımlarla, insanın iç dünyasına doğru bir kapı açtığını ortaya koyar. Artık eşyanın bir görev kapsamında şiire nüfuz ettiğini söylemek mümkün hale gelir. Can'ın çalışmasını bu eksende değerlendirmeli, Türk şiirinde belki de ilk kez böylesine ortaya çıkarılan eşyayı merkeze alıp yaşantıyı çevreye yerleştiren bir ontolojinin izini süren nadir örneklerden biri olarak görmeliyiz.

D.Can, T. (2025). Eşya Şairi Sedat Umran. İstanbul: Ahenk Kitap.