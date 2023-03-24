Eve Dönmek İsteği Üzerine Notlar

Günlük Çerçevesi

Günlükler; teknik olarak birinci kişi anlatımına dayalıdır. Bu anlatım, kişisel tecrübelerin yazıya yansıması ve öznel-sübjektif yargıların yoğun şekilde yazıda yer alması anlamına gelir. Günlükler çoğunlukla belirli bir zaman çizgisi üzerinde ilerleyen yazılardır. Bir bakıma hatıra türünün günü gününe, sıcağı sıcağına yazılmışı ve tarih düşülmüş şeklidir.

Günlüklerin farklı sebepleri ve sonuçları oluşur. Bu yazarın tavrı ve tarzına göre farklılık göstermektedir. Çünkü kişisel ve mahrem bir alandır çoğunlukla söz konusu edilen. Bazı duygu-düşünceler, hiç kimseye ifade edilmez. Günlük bu tarz metinlerden oluşuğunda başka insanlara aktaramazsınız. Diğer insanların, birinin günlük tuttuğuna dair bilgiyi kullanmak istemeleri kaçınılmazdır. Böyle kişisel ve özel metinlerden yola çıkarak yazarının karakterini veya anlattığı olayların o kişinin bakış açısına göre nasıl şekillendiğini anlama eğilimi vardır. Bu tecessüs merakı bütün dünyadaki magazin merakının bir yansımasıdır. Bu bakımdan günlüklerin gizli ve kişiye özel yapısı, okur üzerinde okuma motivasyonu oluşturacak bir psikolojik etki oluşturur. Günlüklerin okuma motivasyonuna yönelik bu tür bir etkisinin yanında yazarları için de farklı etkileri ortaya çıkar.

Öğrenme alanlarının üç ana alandan çıkarak çok çeşitli alt alanlara ayrıldığı malumdur. Okuma ve yazma ilgili yapılan çalışmalar sonucu, günlük tutmanın yazma yeteneğini geliştiren olumlu bir ilişki olduğunu açıklamaktadır. Özellikle orta öğretimde günlük tutmayan öğrencilerin, günlük tutanlara göre daha fazla tutukluk yaşadığı bilinmektedir. Çünkü günlük tutan öğrencilerin kendine güveni, tutmayanlara göre yüksektir. Öğrencilerin günlük tutmakla, yazılı ifade becerilerini geliştirdiği, olaylara daha analitik bakabildiği bilinmektedir.

Günlüklerin ikinci ve önemli diğer bir yönü vardır: kişisel duygu ya da düşüncelerden oluşmasına rağmen, mahremiyet kaygısı olmayan hatta topluma ya da edebiyata / sanata katkısı söz konusu olan günlükler… Örneğin Cemal Süreya'nın "Günler", Ece Ayhan'ın "Başı Bozuk Günler" gibi eserleri. Bu eserler okunduğunda, örneğin Cemal Süreya'nın öğrencilik yılları, iş hayatında karşılaştığı zorluklar, sanat çalışmalarında kimlerle yollarının kesiştiği vb pek çok bilgiye ulaşılır. Bu türden eserleri okumanın pratikte pek çok faydasından bahsedebiliriz. Madem sözünü ettik o halde C. Süreya'nın günlerinden faydalı bir günü burada iktibas edelim: 29. Gün: "Güzel şiir? Bir yeri güzelse o şiir güzeldir. Ama geri kalan bölümleri de ortalama düzeyi tutturmalı. Zaten öyle olur. O bir kıymık güzelliği yakalayabilen kimse, daha alt düzeye istese de inemez. Bu konuda rastlantı olamaz. Ama aynı şiirde."

Artık Evimize Dönmek İstiyoruz

Şakir Kurtulmuş Çıra yayınlarından kitap yayınlamaya devam ediyor. "Artık Evimize Dönmek İstiyoruz-Muhacir Günlüğü" eseri de 2022 Eylül ayında çıktı. Sözü "Ben, yaşarken çok ders çıkardım kendi payıma. Yazarken de..." diyen yazara bırakmak istiyorum:

"Muhammed, hayatımın akışına adeta müdahale etmişti. Anlattıkları ve küçücük yaşında başına gelenleri dinledikçe küçüldüm, ufalandım, mahcubiyetten yok oldum. Birkaç gün sonra beni evlerine götürmesini istedim. Ailesinden izin alıp böyle bir şey yapabileceğini söyledi ve o gün geldi...

İşte "Muhacir Günlüğü", hayatımın olağan akışını değiştiren bu olağan karşılaşmanın ürünüdür. Bu sadece Muhammed'in hikâyesi değil, onun gibi savaştan göçüp gelmiş, kendine güvenli bir liman olarak İstanbul'u seçmiş çok sayıda mültecinin de hikâyesi. Muhammed sayesinde tanıdığım başka muhacir ailelerin trajedileri de kitabın sayfaları arasında sizleri bekliyor.

Siz sevgili dostlar... Bu sarsıcı notları okurken siz de çok şaşıracak, "bu kadar da olmaz ki" diyeceksiniz. Belki de hayatınızın akışına müdahale edip siz de bir muhacirin derdini dert edinmek, bir yetimin başını okşamak isteyeceksiniz."

Arka kapağa alınan yukarıdaki kısım oldukça çarpıcı. Etkilenmemek mümkün değil. Ön kapakta da keza, Şakir ağabeyin mülteci çocuklarla çekilmiş bir fotoğrafı var. Şakir ağabey kitabın giriş kısmında, ilginç bir karşılaşma yaşadıktan sonra, "bu hacimce küçük ancak taşıdığı anlam itibariyle bütün mültecilerin kalplerine dokunmaya çalışan" Muhacir Günlüğü kitabının bu karşılaşmanın bir ürünü olarak yazılmaya başlandığını aktarıyor.

Tanıştığı mültecilerin derme çatma kulübe gibi bakımsız evlerde ve yüksek miktar kiralarla oturduğu, bu insanlara daha insani evler bulmaya çalışıldığı, temel ihtiyaçlarının karşılanma oranlarının düşüklüğü ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Yardım yapanlardan da bahsediyor yazar. Yurt dışında yaşayan soydaşlardan üniversite öğrencilerine kadar, cebindeki son parasını verenlerden erzak toplayan öğretmenlere geniş bir yardım yelpazesinden bahsediyor yazar. İşin en önemli kısmının samimiyet olduğu aşikar. Şakir ağabey bu faaliyetlerin bizzat içinde, sırtına yüklenip merdivenli sokakları tırmanmasını, mülteci çocuklarla tanışmasını sarih ve içli şekilde anlatıyor. Etkilenmemek mümkün değil. Yazarın aktardığı manzaralardan birini burada paylaşmak isterim:

"gittiğimiz evlerin birisinde duvarda asılı bir duvar halısı görmüştük. Üzerinde Kabe'yi resmeden bir duvar halısı… Ziyaret ettiğimiz evin erkeklerinden Muhammed hararetle anlatıyor. " abi bu halıyı ben çöpte buldum. Atmışlardı. Aldım eve getirdim. Annem temizledi sildi ve duvara astık. Onu çöpte görünce dayanamadım. İsmi güzel… Kalbi güzel Muhammed. Ne güzel bir çocuksun sen"(S. 42)

Bir Örnek:

9 Mayıs 2022 Günlüğü: Son günlerde muhacir kardeşlerimizle ilgili hoş olmayan yayınlar yapılıyor, konuşmalar sergileniyor. Nu konuda konuşanların da yazanların da çok dikkatli olmaları gerekiyor. konu hassas bir konu. Yürekleri incitmemeliyiz. Duyarlı davranan, hassasiyetini dile getiren dostlarımızın yazılarını gördükçe yüreğimiz serinliyor. Dün sayfasında Mücahit Kaymakçı dostumuzun yazdıklarını okuyunca da böyle serinledi yüreğim.

Bazı günlüklerin toplum yararı özellikleri vardır. Önemli sanatçıların, siyasetçilerin günlükleri bu kapsamda değerlendirilmelidir. Şakir Kurtulmuş'un Muhacir Günlüğü kitabını da böyle değerlendirmek gerekiyor. Toplumun duyargalarını canlı tutan, harekete geçiren bu günlüğü fiili dua ile destekleyen bir çalışma. Teşekkürler Şakir Kurtulmuş.

Şakir Kurtulmuş

Muhacir Günlüğü

Çıra Yayınları