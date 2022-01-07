Evlilikte Sevgi Dili

Her insanın bir sevgi dili vardır. Eşinizin veya arkadaşınızın birinci sevgi dilini anlamıyor iseniz, bu ilişkinin sağlıklı olması ve sorunların ortaya çıkması yüksek bir olasılıktır. Eğer beş sevgi dilini biliyorsak ilişkilerimiz problemsiz ve nitelikli olur.

Kitabın yazarı, Dr. Gary Chapman, farklı karakterde insanların sevgilerini nasıl çeşitli şekillerde ifade ettiklerini ortaya koyuyor ve bunları şöyle sıralıyor: Onaylayıcı Kelimeler, Kaliteli Zaman, Hediye Alma, Hizmet Eylemleri, Fiziksel Temas.

Sizin için çok önemli bir şey, karşınızdaki için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ya da sizin gerekli bulduğunuz bir şeyi karşı taraf hiç umursamayabilir. İşte, bu kitap sizin ve karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını anlamanız ve ona göre hareket etmeniz için bir rehber. Dr Chapman, doğru adımları uyguladığınızda ve doğru dili kullandığınızda, kısa sürede sevginizi ifade etmenin ve karşılığında gerçek sevgiyi bulmanın mutluluğu yaşayacağınızdan bahsediyor.

Yazar, sevgi dilini yabancı dil benzetmesi ile okuyucuya aktarıyor. En iyi iletişim kurduğumuz dil, kendi anadilimizdir. Anadilimizi konuşurken son derece rahatızdır ve hiç düşünmeden konuşabiliriz. Öğrendiğimiz bir yabancı dilde ustalaşmamız ve rahat etmemiz ise, o dili ne kadar kullandığımıza bağlıdır. Sadece anadilimizi konuşursak, anadilleri farklı olan insanlarla karşılaştığımızda iletişim kurmakta zorlanırız. Dolayısıyla beden dilini kullanmak, homurdanıp tuhaf sesler çıkarmak, resimler çizmek veya karşımızdakine saçma sapan görünebilecek pantomim çabalarıyla bir şeyler anlatmak zorunda kalırız. Belki iletişim kurarız, ama çok zorlanırız.

Aynı şekilde konu, sevgiye geldiğinde de benzer bir prensipten hareket etmeliyiz. Kendi sevgi diliniz ve eşinizin sevgi dili arasındaki benzerlik, Çince ve İngilizce arasındaki benzerlik gibi olabilir. Sevginizi İngilizce ne kadar anlatsanız da eşiniz sadece Çince biliyorsa, birbirinize sevginizi asla anlatamayabilirsiniz.

Siz sevdiğiniz insanla oturup konuşmak belki de dertleşmek istiyorsunuz, o size çiçek veriyor. Anlaşamamanız normal değil mi? Aynı dili konuşmuyorsunuz ve buna da "sen beni sevmiyorsun" adını veriyoruz. Endişelenmeyin sorun sevginizde değil sevgi dilinizde!

Peki, Dr Chapman'a göre 5 farklı sevgi dili nelerdir?

Onaylayıcı Kelimeler

Taleplerden çok iltifatlar, cesaret verici sözler ve ricalar eşinizin öz değerini onaylar, yakınlık yaratır. Yaraları tamir eder ve ilişkiyi güzelleştirir. Eşinize güzel sözler söyleyin ve onun ruhunu okşayacak, onu biricik kılacak bir dil oluşturun aranızda. Sözlü iltifatlar veya takdir sözleri sevgiyi güçlü bir şekilde iletir. Sevginin hedefi, istenilen bir şeyi elde etmek değil, sevilen kişinin saadeti için bir şeyler yapmaktır. Sözel iltifatlarda bulunmak, eşlere onaylayıcı sözleri ifade etmenin yalnızca bir yoludur.

Kaliteli Zaman

Paylaşarak, dinleyerek ve birlikte anlamlı faaliyetlere katılarak yaşanan nitelikli beraberlik, gerçekten değer verdiğimizi ve birbirimizden hoşlandığımızı anlatır. Bu da odaklanmış ilgi ile mümkündür. Nitelikli sohbet onay sözlerinden farklıdır. Onay sözleri söylenilenler üzerinde odaklanır. Oysa nitelikli sohbet işitilenler üzerinde odaklanmıştır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar; konuşurken göz temasının sürdürülmesi, dinlerken başka bir şeyle meşgul olunmaması, duyguların açığa çıkmasına özen gösterilmesi, vücut dilinin gözlemlenmesi ve konuşanın sözünün kesilmemesidir. Nitelikli sohbetin yalnızca anlayarak dinlemeyi değil, aynı zamanda kendini açıklamayı da gerektirdiği açıklanmaktadır.

Hediye Alma

İster satın alınan veya elde yapılan objeler olsun. İster yalnızca eşinizin istediğinde orada olmanız olsun, hediyeler sevginin görsel ifadeleridir. Hediyeler, değer verdiğimizi sergilerler. İncelenen her kültürde, hediye verme, sevgi-evlilik sürecinin bir parçasıdır. Hediyenin kendisi hatırlama düşüncesinin bir sembolüdür. Birisine bir hediye vermek için onu düşünüyor olmak gerekir. Hediyenin kendisi bu düşüncenin bir sembolüdür. Hediyenin para ile alınıp alınmadığı önemli değildir. Önemli olan yalnızca zihindeki düşünce değil, hediyeyi fiilen alma ve onu bir sevgi ifadesi olarak sunma düşüncesidir. Hediyeler sevginin yükselişinin sembolleridir. Semboller duygusal değer taşırlar. Hediyeler ne pahalı olmak zorunda, ne de her hafta verilmek zorundadır. Bu öğrenilmesi en kolay sevgi dilidir.

Hizmet Eylemleri

Birincil sevgi dili hizmet davranışı olanlar, eşinin yapmasından hoşlandığı şeyleri yaparlar. Ona hizmet ederek onu memnun etmeye, onun için bir şeyler yaparak ona sevgilerini ifade etmeye çabalarlar. Yemek pişirmek, masayı hazırlamak, bulaşıkları yıkamak, çöpü dışarı koymak, bebeğin bezini değiştirmek, arabayı yıkamak gibi…

Fiziksel Temas

Bir sevgi jesti olarak fiziksel temas, varlığımızın derinliklerine ulaşır. Omuza en hafif bir dokunuştan tutkulu bir birlikteliğe kadar güçlü bir iletişimdir. Fiziksel temas sevgiyi iletme yollarından birisidir. Evlilikteki sevgiyi iletmek için de güçlü bir araçtır ve bazı insanlar için öncelikli sevgi dilidir. Bazı insanlar fiziksel temas olmadan sevildiklerini hissetmezler. Onunla sevgi depoları doludur ve eşlerinin sevgisi konusunda kendilerini güvende hissederler. Bir ilişkiyi yaratan da bozan da fiziksel temastır. Bu dil sevgiyi olduğu kadar nefreti de iletebilir.

Beş Sevgi Dili kitabı bende anlamlı bir iz bıraktı. Evlilik üzerine yazılmış bir kitap olsa da tüm ilişkiler için harika bir kılavuz sunuyor. İnsanlarla nasıl iletişime geçeceğimizi anlatıyor.

Bu kitap bir insanın evliliğini, annesiyle olan ilişkisini, çocuklarıyla olan bağını, arkadaşları ile olan ilişkisini harika bir hale getirebilir. Kitabın on üçüncü bölümdeki " çocuklar ve sevgi dilleri" ile içeriğin çok daha geniş bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Çocuğa top almakla, topla oynamak arasında fark vardır. Çocuklarımızın sevgi ihtiyaçlarını karşılayacaksak, onların baskın sevgi dillerini konuşmayı öğrenmeliyiz.

Kitabın sonunda, baskın sevgi dilinizin hangisi olduğunu bulmanıza yardımcı olacak bir test yer alıyor. Kendinizin ve eşinizin sevgi dilini bulma yolunda bu harika kitabı öneriyorum.

Beş Sevgi Dili

Dr Gary Chapman

Koridor Yayıncılık

226 Sayfa