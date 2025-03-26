Ezilenlerin ve Yoksulların Yazarı Charles Dickens

Nilüfer Kuzu yazdı...

İngiliz halkı 19. yüzyılın ortasında yeniden bir güven bolluk dönemi yaşasa da ilerlemeyle birlikte, özellikle de Sanayi Devrimi'yle birlikte olumsuz toplumsal değişiklikle yüz yüze gelinmişti. Her gün daha çok sayıda insan, çoğu zaman çok kötü koşullarda yaşamayı göze alarak, fabrikalarda çalışmak için kentlere akın ediyordu. Evrim kuramıyla, Tanrı'nın yeryüzünü ve tüm canlıları bugünkü biçimiyle yaratmış olduğu inancına karşı çıkarak, canlıların çok uzun bir süreç içinde doğada kendiliğinden değişime uğradığını öne süren Charles Darwin'in görüşleri de giderek insanların kendilerini yeniden değerlendirmelerinde etkili olur.

Viktorya döneminin belki de en büyük ve kuşkusuz en sevilen romancısı bu dönemin adaletsizliklerini çarpıcı bir biçimde çizen, 19. yüzyıl İngiliz romanının en canlı ve unutulmaz tiplerini yaratan Charles Dickens'tir. Dickens 1812'de karanlık bir dünyaya açar gözlerini. Savurganlığı yüzünden sürekli borç içinde olan babası Deniz Kuvvetleri'nde muhasebe görevlisiydi. Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Charles on bir yaşında ayakkabı boya atölyesinde çalışmak zorunda kalır. Dickens'lar alacaklılardan kurtulabilmek için, durmadan evden eve taşınıyorlardı. Charles Dickens on iki yaşındayken babası borçlarından ötürü tutuklanır. Bu olay küçük Charles'in kişiliğinde derin izler bırakır ve büyüdükten sonra da o dönemde yaşadıklarının çoğunu romanlarına aktarır.

Babası hapisten çıktıktan sonra beklenmedik bir mirastan dolayı ailenin yazgısı değişir ve Dickens fabrikadan alınarak bir okula gönderilir. Ailenin maddi durumu bozulunca yeniden okulu bırakarak bir avukatın yanına girer. Öğrenmeye meraklı olan Dickens bu sırada stenografi öğrenir. Parlamentoda muhabir olarak çalışmaya başlar. Gazeteciliğe bu dönemde ilgi duyar. Aynı zamanda bu dönemde edindiği izlenimler onu, parlamentoya ve hukuka tepkili olmaya doğru iter. Dickens'ın hayatında etkili olan başka bir olay da, romanına yansıttığı (David Copperfield) Maria Beadnell adlı bir kıza duyduğu karşılıksız aşktır!

Dönemin çeşitli gazete ve dergilerinde deneme ve öyküler yazmıştır. Bu yazılarında dönemin geleneklerinden ve yaşam biçiminden kesitler yer alıyordu. İlgiyle karşılanan bu yazılar George Cruikshank'ın çizgileriyle Sketches by Boz (Boz'un Kahramanları) adıyla yayımlanır ve Boz büyük ilgi görür. Ve başarıları birbiri ardına gelir. Pickwick romana dönüşür ve çok tutulur. Stefan Zweig'ın Üç Büyük Usta'sında dediği üzere, alkışlardan, yalın başarılarından ve sanatçı iradesinin gururlu bilincinden oluşan bu son derece karışık bir şekilde örülmüş yüzbinlerce ağ onu artık İngiliz toprağına sıkıca bağlamıştı, ta ki teslimiyeti kabul edene ve ülkenin ahlaki ve estetik kanunlarına asla karşı gelmeyeceğine ant içinceye kadar. Zweig'e göre, Byron, Shelley, Oscar Wilde İngilizlerin burjuvalıklarından nefret ettiklerinden içlerindeki İngilizliği yok etmek istedi. Ama sadece kendi yaşamlarını mahvettiler. Charles Dickens ise, İngiliz geleneğinin içine rahatça yerleşerek onun dört duvarı arasına evini kurmuştu.

Zweig, içinde yaşadığı çağın altında ezilmiş olan Dickens'in kaderini düşünürken daima Gulliver'in Liliputların ülkesindeki maceralarını hatırlar: Dev adam uyurken cüceler onu binlerce küçük iple yere bağlıyor, bu şekilde sıkıca tutunuyorlar ve teslimiyeti kabul etmeden, ülkenin kanunlarına karşı gelmeyeceğine yemin etmeden serbest bırakmıyorlar. Aynı şekilde İngiliz geleneği de Dickens'ı henüz daha ünlü değilken, uykusunda sıkıca sarıp boyun eğdirmişti: Başarılarla onu İngiliz toprağına iyice bastırmış, onu ün girdabına çekmiş ve böylece elini kolunu bağlamıştı… Dickens İngiliz geleneğinin, burjuva zevkinin boyunduruğu altında kalarak Liliputlar arasında modern bir Guliver oldu.

O, gençliği heba olmuş bir delikanlıydı! Acılar çekmişti. Onun kahramanları da tıpkı kendisi gibi acılar çekmiş sıradan insanlar, işçiler, çocuk işçiler, yoksullardır. Eserlerinde sosyal adaletsizlik, insan hakları, yoksulluk, eşitsizlik temalarını ele alır.

Charles Dickens'ın biyografisini yazan Claire Tomalın BBC röportajında şöyle diyordu: "İngiltere'nin sıradan insanları Dickens'in kendileri için yazdığını düşünüyordu ve bu hissiyat hep devam etti. Dickens yoksulların, sakatların, hizmetkârların, sıradan insanların da gerçek insanlar olduklarını, önemli olduklarını gösteriyordu."

Dickens'ın herkesçe anlaşılabilir romanları yaşadığı dönemde kraliçeden sokaktaki yoksul adama kadar, çeşitli kesimlerden okurların ilgisini çekiyordu. Londra'da kimi zaman 20 tiyatroda birden oyunları sahneleniyor, okuması olmayanlar bile roman kahramanlarını tanıyordu. Romanlarındaki Bay Pickwick, Oliver Twist, Bay Micawber, David Copperfield, Scrooge ve Tiny Tim gibi tipler, İngiltere'nin dışındaki ülkelerde de okurlarca benimsenmişti.

1842'de ilk kez Amerika'ya gittiğinde kitapları orada çoktan ünlenmişti. Bir Noel Şarkısı ve Martin Chuzzlewit bu geziden sonra edindiği izlenimlerle yazılmıştır. David Copperfield'ın başından geçenler, Dickens'in fabrikadaki karanlık günlerinden, yoksul kira evlerinden ve borçlular hapishanesinden izlenimleridir. Zor Yıllar'da Sanayi Devrimi'nin yol açtığı toplumsal değişim sırasında sıkıntı ve yoksulluğa neden olan iktisadi sistemi sert dille eleştirir.

Başyapıt İki Şehrin Hikâyesi'nde Fransız İhtilali öncesi ve sonrasında dönemin Fransa ve İngiltere'sini anlatır. Uzun yıllar Fransa'da haksız yere hapis yatmış Doktor Manette burada edindiği uğraşı, ayakkabı yapımına hapisten çıktıktan sonra Mr Defarge'ın meyhanesinin çatı katında bir odada kalmaya başladığında devam eder. Kızı ise onun öldüğünü sanır. Ta ki, Mr Lorry kendisine babasının ölmediğini söyleyene kadar… Ezilenlerin ve yoksulların yazarı Dickens, bu eserinde, adaletsizliği, eşitsizliği, yoksulluğu işler.

"Umutsuz insanların umutsuzca kumar oynadığı, umutsuz bir dönemde yaşıyoruz… Bugün omuzlar üzerinde taşınan adam, yarın idama mahkûm edilebilir…" (İki Şehrin Hikâyesi, Koridor Yayıncılık)

Oliver Twist bir ıslah evinde yetişen Oliver'in acı dolu yaşamını konu alır. Editörlüğünü üstlendiği Bentley's Miscellany dergisinde tefrika edilir. Bir Noel Şarkısı ve Büyük Umutlar ölümünden çok sonra filme uyarlanır.

1846-48 arasında tefrika olarak yayımlanan Dombey and Son Dickens'ın romancılığının dönüm noktasıdır. Romanda paranın kötülükleri, mevki tutkusunu eleştirilirken, erdem ve namus gibi ahlaksal değerler basit, yoksul insanlara özgü nitelikler olarak gösterilir.

Dickens gazeteci ve yazar olmanın yanı sıra toplumsal sorunlarla da ilgilenen bir aktivistti. İngiliz romanının en büyüğü Charles Dickens, Viktorya dönemi İngiltere'sindeki ve özellikle Londra'daki yaşamı, Sanayi Devrimi'nde yoksul kitlelerin durumunu en iyi şekilde yansıtmıştır.

Gerçeklerle kurguyu ustalıkla harmanlayan Charles Dickens'in eserlerinin kahramanları arasında hayatında karşılaştığı insanlar da vardır. Örneğin Oliver Twist adlı eserinde bir iş arkadaşına sıkça yer verir.

İki Şehrin Hikâyesi'nde dediği gibi; "Boşa harcanan bir hayatın hiçbir değeri yoktur, ama hayat her türlü çabaya değer. Aksi takdirde hiçbir şey yapmadan ölmek ne kadar işin kolayına kaçmak olurdu!"