Faik Öcal’dan Yeni Kitap: “Asmin”

Öyle bir baba düşünün ki kızı ile çocuk olsun, çocukluğunu yeniden yaşasın. Faik Öcal, bu kitabında hem yazar kimliğiyle hem de baba vasfıyla karşımıza çıkıp Asmin ile hikayeler yazıyor.

Kitap 24 hikâyeden meydana gelmektedir. Her hikâyede Asmin farklı hayvanlarla ve değişik olaylarla karşımıza çıkmaktadır. Kitap çocuk pedagojisine uygun olup çocuklarda özgürlük, özgünlük, bireysellik, sevmek, saygı duymak, hayvanları koruyup ve sevmek, hayal gücünü geliştirmek, özgüven sahibi olmak gibi değerlerin ortaya çıkarılıp geliştirilmesi amaç edinilmiştir.

"Ayağa Kırık Kuzu" ile merhamete geliriz.

"Oğlak" ile şakalaşırız.

"Gewro" ile özgüvenimizi kazanırız.

"Küçük Kelebek" ile dua ederiz.

"Buzağı" ile çareler ararız.

"Yalnızlık Mağarasında" hayal gücünü keşfederiz.

"Sanatçılar Cumhuriyetinde" farklılıklara ve sanata saygı duyarız.

"Ağ Yarışmasında" dostluğun değerini biliriz.

"Hacı Leyleklerle" kutsal topraklara uçarız.

"Beyaz Güvercin" ile severiz, seviniriz.

"Kırmızı Horoz" ile güleriz.

"Küçük Kurtçuk" ile Leyla ile Mecnun hikayesinin bir başka boyutuna geçeriz.

"Cewo" ile köpekleri severiz.

"Cadı" ile bir annenin evlat acısını yeniden yaşarız.

"Kurt" ile ilahi adaletin tesisine vesile oluruz.

"Üç Ayaklı Tilki" ile merhamete geliriz.

"Kuş Yavrusu" ile bir gecede büyürüz.

"Werdi ve Serdi" ile özgürlüğü ve bireyselliği keşfederiz.

"Baykuş" ile acılarımızdan af dilemesini öğreniriz.

"Keklik Ülkesinde" özümüzü korumak gerektiğini biliriz.

"Evdalê Zeynikê'nin Turnası" ile Huzurevi'ni ziyaret ederiz.

Hatır ve gönül ile "Veda" ederiz.

Kitabın Yazarı: Faik Öcal

Kitabın dili: Kürtçe

Sayfa: 136

Yayınevi: Sitav

Yayınlanma Tarihi: Ağustos 2025