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Faik Öcalʼdan Yeni Kitap: Kafkaʼnın Eserlerinde Birey ve Devlet

09.07.2025 09:00 - Yeni Çıkanlar
Faik Öcalʼdan Yeni Kitap: Kafkaʼnın Eserlerinde Birey ve Devlet

Modern kapitalist devlet aygıtının zirveye çıktığı 20. Yüzyılın "karakutusu" Franz Kafka'dır. Faik Öcal bu kitabında Kafka'nın Dava, Şato, Kayıp (Amerika), Değişim ve Cezalılar Kolonisi gibi eserlerini devlet ve birey ilişkisi ekseninde incelemektedir.

Kitap yedi bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Kafka'nın yaşamı ve karakteri; ikinci bölümde Kafka'nın dünya edebiyatındaki yeri ve önemi; üçüncü bölümde on dokuzuncu yüzyılların sonlarından yirminci yüz yılın başlarına Avrupa'nın genel görünümü; dördüncü bölümde temel kavramlar (devlet, bürokrasi, mahkeme); beşinci bölümde devletin araçları (avukatlar, memurlar, haberciler, kadınlar); altıncı bölümde bireyin konumu, yabancılaşma ve özgürlük; son bölümde ise devlet ve birey ilişkisinden ortaya çıkan sonuçlar ortaya konulmaktadır.

Kafka'yı her açıdan inceleyen yazar bu eseriyle gerçekçi bir Kafka portresi koymaktadır. Kafka belki geçen yüzyılda doğmuştur ama o fikirleriyle, eserleriyle bu yüzyılın adamıdır. O aramızda yaşamaktadır. Bu kitap bizi Kafka ile tanıştıracaktır.

Kitapta, Kafka'nın özellikleri şöyle özetlenmektedir:

-Kafka çağımız insanı için hâlâ önemlidir.

-Kafka'nın eserleri çoğu zaman "karamsar", "bunalımlı"dır.

-Kafka'nın birey-devlet ilişkisini anlattığı Dava, Şato ve Ceza Sömürgesi gibi metinler bugün hala günceldir.

-Kafka'nın eserlerinde sıkça karşımıza çıkan "anlam arayışı", modern insanın içsel yolculuğu olarak karşımıza çıkar.

-Kafka "varoluşçu", "absürd" edebiyatın öncüsüdür.

-Kafka'nın hayatı ile eserleri arasında birebir ilişki vardır.

-"Yabancılaşma" ve "suçluluk"u

incelemiştir.

-Kafka'nın metinlerinde bir "boğulma hissi" vardır.

-Almanca yazan Kafka, Çek asıllı bir Yahudi olarak çokkatmanlı bir kimliğe sahiptir.

-Kafka hem edebi bir figür hem bir düşünürdür.

-Kafka'nın eserlerinde adalet ve hukuk sistemine karşı bir eleştiri vardır.

-Max Brod olmasaydı Kafka'yı tanımayacaktık.

-Kafka'nın dili yalın ama yoğundur.

Kitap Zilan Akademi Yayınevinden çıktı.

160 sayfadır.

Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 09.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:50
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