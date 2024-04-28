Fangotiko Dergisi Yayın Hayatına Başlıyor

Fangotiko Kalesi adını, ekip içerisinde demokratik yolla almış, yazarları insan dışı varlıklar olan 8-13 yaş arasına yönelik fantastik ve gotik türde yazılmış Türkiye'nin basılı ilk ve tek Çocuk Edebiyatı Dergisi'dir. Edebî derinlik, dilin sanatsal ve yaş gruplarına göre kullanımı, simge ve tema zenginliği, karakter gelişimi ve teknikleri baz alınarak Çocuk Edebiyatı anlamında titizlikle çalışılmaktadır. Çocuklarımızı bulunduğu çağa göre yetiştirirken çok sevdikleri türleri ve konuları öğrenip benimseyerek onlara karşı olmaktan ziyade doğruyu ve güzeli eğlenceli şekilde gösterme gayemiz bulunmaktadır.

Dergimiz, Çocuk Edebiyatı'nın eşsiz örneklerini, çocukların anlayabileceği ve seveceği bir dille sunarak çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeyi, hikâyenin devamını beklerken farkında dahi olmadan okuma alışkanlığı kazanmalarını, meraklarını tetiklemeyi ve dolayısıyla okumanın keyfini yaşatmayı, dil becerilerini geliştirmeyi, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmayı ve en önemlisi de ekrandan bir dergi boyu kadar uzak kalarak sağlıklı vakit geçirmelerini hedeflemektedir. Yazmanın, çizmenin, üretmenin, fayda sağlamanın tadını alabilmeleri adına sizlerin izni ve teşvikleriyle onların yazdığı ve çizdiği köşemiz de mevcuttur.

Yaşlarına uygun olmayan veya yanlış içeriklere maruz kalmalarını önlemek adına algı yönetimi/subliminal mesajlardan tamamen uzak, hepsinin kendi çocuğumuz olduğu bilinci ve hassasiyetiyle basılan ilk Çocuk Edebiyatı Dergisi olarak, tüm ailelerle ve tüm eğitimcilerle birlikte çalışmayı istemekteyiz. Hem ülkemizde bu alanda yer alan boşluğu doldurmaya hem okumaktan pek keyif aldıkları için bu türlerle barışık olmaya hem de dergiciliğin can çekiştiği dönemde tekrar yaşatmak gayesiyle elimizi taşın altına koymaya niyet ettik.

Yaklaşık yirmi beş kişilik ekip olarak bu misyon, vizyon, amaç ve kazanımlar doğrultusunda, çocuklarımıza değerli bir kaynak oluşturmak için yazarlar, çizerler ve eğitimcilerle çalışıyorken koçluk veya danışmanlık noktasında da işbirliği içindeyiz.

Türkiye'nin ilk fantastik ve gotik türdeki bu Çocuk Edebiyatı Dergisi, çocukların eğlenmek için sabırsızlıkla bekleyeceği, öğretici bir yol arkadaşı olmayı, çocukların ve ailelerinin güvenebileceği, değerlerine gelişimlerine katkı sağlayacak kaynak olmayı önceliklendirmektedir.

Bu yolda bizlere omuz vermenizi umar, basım için bizlere destek olan İnci Çocuk Yayın Grubu'na teşekkür eder, kalemizde keyifli yolculuklar geçirmenizi dileriz.