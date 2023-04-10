Farkındalık Hikâyeleri Yayınlandı

Asuman Sarıtaç'ın yazdığı, Merve Altınöz'ün resimlediği, disleksi, diyabet, hiperaktivite, alzaymır ve astım sorunlarını konu edinen beş kitaptan oluşan "Farkındalık Hikâyeleri" dizisi Nesil Çocuk Yayınları tarafından yayımlandı.

Dizideki kitaplar:

Çocuklar da Şeker Olurmuş

Disleksi mi Oda Ne?

Arkadaşım Hiperaktif

Dedem Alzaymır Olmuş

Astım Denilen Bir Hastalık

Her biri 64 sayfa olan bu beş kitapta kahramanımız Pelin'in anlattığı gündelik hikâyeleri okuyoruz. Pelin'in doktor annesi ve muzır bir yaramaz olan kardeşi Ege de hikâyelerde önemli yer tutuyor. Yazar, doktor anne üzerinden sağlıklı yaşama dair bilgileri, Ege'nin ilginç fikirleri üzerinden de doğru-yanlış ayırdına dair öğütlerini okura aktarıyor. Ailenin babası ise yardımcı oyuncu ile figüran arası bir rolde diyebiliriz.

Dizinin odağı her ne kadar saydığımız beş sağlık sorunu gibi görünse de her bir 64 sayfalık kitabın üçte biri kadarında bu konulara yoğunlaşılmış. Hikâyelerin tamamı bu sorunlardan muzdarip karakterlere yaslanmamış. İlgili bölümlerde sorunların açıklaması yapılmış, bu zorluğu yaşayan kişilere nasıl yaklaşılacağına dair ipuçları ve püf noktaları verilmiş, mümkün olan çözümler veya kolaylaştırıcı davranışlar anlatılmış. Hikâyelerin kalan bölümlerinde empati, hediyeleşme, sağlıklı beslenme, spor, sağlıklı yaşamaya dair ipuçları, arkadaşlık ve aile ilişkileri, hayvan sevgisi, doğa, kitap okuma, dürüstlük, yardımlaşma gibi daha genel konular işlenmiş.

8+ yaş kategorisi için ve okullara yönelik hazırlandığı anlaşılan beş kitaplık dizi bir karton kutu içerisinde sunuluyor. Kutudan bir de soru kitapçığı çıkıyor ve bu kitapçıkta her hikâye ile ilgili on soru bulunuyor. Okurun bu şıklı soruları cevaplayarak öğrendiklerini pekiştirmesi hedeflenmiş. Kitapların metin-resim dengesinde metin yönü ağır basıyor olsa da yeteri kadar ve yerinde çizimler içerdiğini söyleyebiliriz. Kapaklarda kullanılan doku simli hissi veren küçük bir fark katmış.