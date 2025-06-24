Farkındalık Kazandıran Çocuk Kitapları
Hepimiz çocuklar kitap okusunlar diye inanılmaz çaba gösteriyoruz. Bunda sınav sisteminin etkisi de var ancak o konuya girmeyeceğim. Kitap okumalarını istiyoruz ancak ne okuyacakları konusunda biraz zihnimiz karışıyor. Onlar okumadan biz okuyalım desek yetişemiyoruz, okumadan versek içimize sinmiyor. Böyle düşünenlerin işini kolaylaştırmak için bir liste sunacağım. Konumuz farkındalık. Bu kelime çok sık kullanılan ama belki de üzerine düşünmediğimiz bir kelime. Farkındalık kazanmak, bir şeyin/durumun farkına varmak, fark etmek anlamına geliyor. Bizler de çocuklar okudukları kitaplar vesilesiyle hayatla, insanlarla, dünyayla ilgili durumları fark etsinler yaşamla ilgili farkındalık kazansınlar istiyoruz. Çünkü kitap okumanın temel amacı bizim yönlendiğimiz gibi sınavlarda yüksek net yapmak değil hayatı ve insanları öğrenmektir. Bu konularda çocuklarımıza yardımcı olabilecek kitaplar aşağıdaki listede. Sizden ricam kitapları temin etmeden önce incelemeniz ve çocuğunuzun yaşı ve okuma durumunu göz önüne alarak seçim yapmanız.
Son Ayı
Kayıp Balina
Kelebek Zihinli Çocuk
Elim Kolum Kulaklığım
Balık/Günışığı yayınları
Momo
Çaylak ile Flozof serisi
Sessizliğin Sesi
Gerçek/Beyaz Balina yayınları
Bir Tür Kıvılcım
Badem
Koşmak İstiyorum
Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe
Mavi 55
Arka Sıradaki Çocuk
Çabuksığınlar
Çikolataca Konuşur musun?
Çamur Çocuk
Bot Hikâyesi
Liste
Son Kelime
Duvarın Ardı
Palanka
Suya Kavuşuncaya Dek
Dünyanın En Harika Kitabı
Çatıdaki Gezegen
Darmut
Kurbağa ile Murbağa serisi
Okumayı Öğrenemeyen Çocuk
Fil/Peter Carnavas
Endülüs'te Bir Hafta
Balinalar Geldiğinde
İlmek İlmek Hayaller
Rüzgâra Bırakılan Dilekler
Ben Yalnız Ivan
Mektup Ağacı
Güneşi Bile Tamir Eden Adam
Bilge Bilir Okuldaki Gizem
Sıfır Atık Seyir Defteri
Fil Ozof'un Doğa Günlüğü
Darmut
Çorba Dayanışması
Büyük Sorular Basit Cevaplar
Allah'ın Güzel İsimleri
Bu Bebek Kimin?
Öncü Kadınlar serisi
Küçük kara Keçi
Utangaç Ayı Monti
Farklı ama Aynı
Dönme Dolap
Bu kitapların her biri hem benim hem çocuklarım keyifle okuduğu, bir noktada bakış açınızı etkileyecek ve dünyaya dair yeni ufuklar edinmenize vesile olacak kitaplar. Şimdiden bol kitaplı, çok okumalı bir tatil diliyorum.,
Fotoğraf: Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitaplar-genc-kucuk-cocuk-8922325/
Yazar: Gurbet LÜY - Yayın Tarihi: 24.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 09:13