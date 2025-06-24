Farkındalık Kazandıran Çocuk Kitapları, Kara Tahta, Gurbet LÜY

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Farkındalık Kazandıran Çocuk Kitapları

24.06.2025 09:00 - Gurbet LÜY
Farkındalık Kazandıran Çocuk Kitapları

Hepimiz çocuklar kitap okusunlar diye inanılmaz çaba gösteriyoruz. Bunda sınav sisteminin etkisi de var ancak o konuya girmeyeceğim. Kitap okumalarını istiyoruz ancak ne okuyacakları konusunda biraz zihnimiz karışıyor. Onlar okumadan biz okuyalım desek yetişemiyoruz, okumadan versek içimize sinmiyor. Böyle düşünenlerin işini kolaylaştırmak için bir liste sunacağım. Konumuz farkındalık. Bu kelime çok sık kullanılan ama belki de üzerine düşünmediğimiz bir kelime. Farkındalık kazanmak, bir şeyin/durumun farkına varmak, fark etmek anlamına geliyor. Bizler de çocuklar okudukları kitaplar vesilesiyle hayatla, insanlarla, dünyayla ilgili durumları fark etsinler yaşamla ilgili farkındalık kazansınlar istiyoruz. Çünkü kitap okumanın temel amacı bizim yönlendiğimiz gibi sınavlarda yüksek net yapmak değil hayatı ve insanları öğrenmektir. Bu konularda çocuklarımıza yardımcı olabilecek kitaplar aşağıdaki listede. Sizden ricam kitapları temin etmeden önce incelemeniz ve çocuğunuzun yaşı ve okuma durumunu göz önüne alarak seçim yapmanız.

Son Ayı

Kayıp Balina

Kelebek Zihinli Çocuk

Elim Kolum Kulaklığım

Balık/Günışığı yayınları

Momo

Çaylak ile Flozof serisi

Sessizliğin Sesi

Gerçek/Beyaz Balina yayınları

Bir Tür Kıvılcım

Badem

Koşmak İstiyorum

Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe

Mavi 55

Arka Sıradaki Çocuk

Çabuksığınlar

Çikolataca Konuşur musun?

Çamur Çocuk

Bot Hikâyesi

Liste

Son Kelime

Duvarın Ardı

Palanka

Suya Kavuşuncaya Dek

Dünyanın En Harika Kitabı

Çatıdaki Gezegen

Darmut

Kurbağa ile Murbağa serisi

Okumayı Öğrenemeyen Çocuk

Fil/Peter Carnavas

Endülüs'te Bir Hafta

Balinalar Geldiğinde

İlmek İlmek Hayaller

Rüzgâra Bırakılan Dilekler

Ben Yalnız Ivan

Mektup Ağacı

Güneşi Bile Tamir Eden Adam

Bilge Bilir Okuldaki Gizem

Sıfır Atık Seyir Defteri

Fil Ozof'un Doğa Günlüğü

Darmut

Çorba Dayanışması

Büyük Sorular Basit Cevaplar

Allah'ın Güzel İsimleri

Bu Bebek Kimin?

Öncü Kadınlar serisi

Küçük kara Keçi

Utangaç Ayı Monti

Farklı ama Aynı

Dönme Dolap

Bu kitapların her biri hem benim hem çocuklarım keyifle okuduğu, bir noktada bakış açınızı etkileyecek ve dünyaya dair yeni ufuklar edinmenize vesile olacak kitaplar. Şimdiden bol kitaplı, çok okumalı bir tatil diliyorum.,

Fotoğraf: Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitaplar-genc-kucuk-cocuk-8922325/

Yazar: Gurbet LÜY - Yayın Tarihi: 24.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 09:13
Etiketler : Gurbet LÜY Kara Tahta dosya gurbet lüy kitap listesi çocuk kitapları
← Kitap Pusulası: Cumhuriyet Tarihi

Gurbet LÜY Hakkında

Gurbet LÜY

1987 Kırıkkale doğumlu. Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 12 yıldır öğretmenlik yapıyor. Evli ve üç çocuk annesi.

Okumayı çok seviyor sonrasında da yolu yazmayla kesişiyor. Bu konuda kendini geliştirmeye, öğrenmeye devam ediyor. Hayatı çocukları, kitapları, çiçekleri ve kahveyle dolu. Ayrıca en sevdiği alanda, çocuk edebiyatı, bir kitap yazmış olmanın sevincini yaşıyor. 

Yayınlanmış Kitapları

- Öncü Kadınlar Serisi (5 Kitap), Kaşif Çocuk Yayınları, 2024
- Dikkat Yazar Çıkabilir; Çocuk Edebiyatı Yazarları ve Yaşamları, Cezve Çocuk Yayınları, 2024
- Okumayı Öğrenemeyen Çocuk, Cezve Çocuk Yayınları, 2023
- Dünyayı Değiştiren İcatlar, Cezve Çocuk Yayınları, 2021

Gurbet LÜY ismine kayıtlı 25 yazı bulunmaktadır.

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