Farkındalık Kazandıran Çocuk Kitapları

Hepimiz çocuklar kitap okusunlar diye inanılmaz çaba gösteriyoruz. Bunda sınav sisteminin etkisi de var ancak o konuya girmeyeceğim. Kitap okumalarını istiyoruz ancak ne okuyacakları konusunda biraz zihnimiz karışıyor. Onlar okumadan biz okuyalım desek yetişemiyoruz, okumadan versek içimize sinmiyor. Böyle düşünenlerin işini kolaylaştırmak için bir liste sunacağım. Konumuz farkındalık. Bu kelime çok sık kullanılan ama belki de üzerine düşünmediğimiz bir kelime. Farkındalık kazanmak, bir şeyin/durumun farkına varmak, fark etmek anlamına geliyor. Bizler de çocuklar okudukları kitaplar vesilesiyle hayatla, insanlarla, dünyayla ilgili durumları fark etsinler yaşamla ilgili farkındalık kazansınlar istiyoruz. Çünkü kitap okumanın temel amacı bizim yönlendiğimiz gibi sınavlarda yüksek net yapmak değil hayatı ve insanları öğrenmektir. Bu konularda çocuklarımıza yardımcı olabilecek kitaplar aşağıdaki listede. Sizden ricam kitapları temin etmeden önce incelemeniz ve çocuğunuzun yaşı ve okuma durumunu göz önüne alarak seçim yapmanız.

Son Ayı Kayıp Balina Kelebek Zihinli Çocuk Elim Kolum Kulaklığım Balık/Günışığı yayınları Momo Çaylak ile Flozof serisi Sessizliğin Sesi Gerçek/Beyaz Balina yayınları Bir Tür Kıvılcım Badem Koşmak İstiyorum Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe Mavi 55 Arka Sıradaki Çocuk Çabuksığınlar Çikolataca Konuşur musun? Çamur Çocuk Bot Hikâyesi Liste Son Kelime Duvarın Ardı Palanka Suya Kavuşuncaya Dek Dünyanın En Harika Kitabı Çatıdaki Gezegen Darmut Kurbağa ile Murbağa serisi Okumayı Öğrenemeyen Çocuk Fil/Peter Carnavas Endülüs'te Bir Hafta Balinalar Geldiğinde İlmek İlmek Hayaller Rüzgâra Bırakılan Dilekler Ben Yalnız Ivan Mektup Ağacı Güneşi Bile Tamir Eden Adam Bilge Bilir Okuldaki Gizem Sıfır Atık Seyir Defteri Fil Ozof'un Doğa Günlüğü Darmut Çorba Dayanışması Büyük Sorular Basit Cevaplar Allah'ın Güzel İsimleri Bu Bebek Kimin? Öncü Kadınlar serisi Küçük kara Keçi Utangaç Ayı Monti Farklı ama Aynı Dönme Dolap

Bu kitapların her biri hem benim hem çocuklarım keyifle okuduğu, bir noktada bakış açınızı etkileyecek ve dünyaya dair yeni ufuklar edinmenize vesile olacak kitaplar. Şimdiden bol kitaplı, çok okumalı bir tatil diliyorum.,

Fotoğraf: Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitaplar-genc-kucuk-cocuk-8922325/