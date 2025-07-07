Farklı Coğrafyalardaki İslamcılığa Kısa Değiniler

Mısır

1928 yılında resmi olarak Mısır'da kurulan Müslüman Kardeşler hareketinin tam ve gerçek anlamıyla İslamcı bir hareket olması ve kısa bir zamanda hem Mısır'da hem de diğer Müslüman coğrafyasında İslamcılığın belirleyici unsuru olmayı başarmıştır. Yaklaşık bir asırlık süreçte değişen şartlar ve siyasal atmosferin etkisi ile inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Mısır İslamcılığı yakın zamanda iktidar olma imkânı bulmuş, sonrasında Amerika'nın desteklediği cuntanın yaptığı darbe ile iktidardan uzaklaştırılmıştır. Mısır İslamcılığı teorik zeminde ve kitleselleşmesi noktasında çok güçlü bir akım. Müslüman Kardeşler dışında kalan kesimler noktasında hem modernistler hem gelenekçiler hem de selefiler Mısır'da etkin olan çizgiler. Bir dönem dünyadaki bütün İslamcıları teorik olarak besleyen Mısır İslamcılığı bugün o özelliğini yitirmiştir.

İran

Devrimle sonuçlanmış bir İslamcılık örneğidir İran. Diğer coğrafyalardaki İslamcılıktan ayrılan birkaç yönü vardır. Birincisi Şii paradigma ve inanç sistemi kabul görmekte. İkincisi devletleşme imkânı bulmuş olan bir İslamcılık. Mutahhari, Beheşti, Tabatabai, Şeriati, Çamran, Muntazari, Rafsancani ve Humeyni gibi fikir ve hareket adamlarının hem teorisini hem pratiğini ortaya koydukları bir İslamcılık olarak İran İslamcılığı devrimin ilk zamanlarındaki iddia ve ideallerini savunduğu süreçte bütün dünyadaki İslamcıları etkilemişti. Günümüzde daha çok mezhebi kaygıları ön planda tutan bir yaklaşım sergileyen devrim, İslamcılık açısından artık fikir üretemeyen ve pratiği ile örnekliğini yitirmiş bir İslamcılık olarak ortada durmaktadır.

Tunus

Nahda hareketi ve hareketin lideri olan Raşid el Gannuşi, Tunus İslamcılığının temsil makamı olarak görülebilir. Despot bir yönetimin egemen olduğu topraklarda yeşeren bir İslamcılık olarak diğer coğrafyalardaki İslamcılara göre biraz daha fazla bedel ödemiş bir İslamcı akım olarak değerlendirilebilir. Tunus İslamcılığı değişen şartlara göre fikir ve strateji üreten bir İslamcılıktır.

Sudan

Cemaleddin Senhuri, Ali Talibullah, Yusuf Muhammed, Ebubekir Kerrar, Muhammed Hayri Abdulkadir, Raşid el-Tahir ve Hasan el Turabi gibi şahsiyetler Sudan İslamcılığının öne çıkan temsilcileridir. Sudan İslamcılığı iktidara gelmiş bir İslamcı akımdır. İktidara geldikten sonra hareketin yozlaşması ve klikler arası mücadele sonucu kazanımlarını yitirmiş bir akım. Teori ile pratiğin uyumunun çok zor olduğunu gösteren bir örnekliktir Sudan İslamcılığı. Günümüzde teori ve fikir üretemeyen bir durumda olan Sudan İslamcılığı büyük bir kriz süreci yaşamaktadır.

Suriye

Devrimle sonuçlanan bir İslamcılık örneği de Suriye İslamcılığıdır. Köken olarak Suriye İslamcılığı, Müslüman Kardeşler orjinli bir İslamcılıktır. Gelenekçi yapı ile iç içe olan Suriye İslamcılığı son savaş sürecinde selefi anlayışın da içinde olduğu bir İslamcılık şeklini almıştır. Suriye İslamcılığının öne çıkan fikir ve hareket adamları Mustafa Sıbai ve Said Havva olmuştur. Teorik zeminde yeni süreçte İslamcılığın nasıl bir yol takip edeceği henüz net değil. Aynı sorun pratik zemin için de geçerli.

Pakistan

Pakistan İslamcılığı Muhammed İkbal ve Mevdudi isimleri özdeş bir İslamcılıktır. İkbal de Mevdudi de dünya çapında fikir ve görüşleri ile etki etmiş İslamcılardır. İslamcılığın hemen bütün tonlarını barındıran bir coğrafyadır Pakistan. Selefilik, geleneksel sunni anlayış, modernist anlayış, sûfi anlayış Pakistan'da etkin olan İslamcılık anlayışları. Teorik zeminde fikir üretmeye devam eden Pakistan İslamcılığı Pakistan devletinin kuruluşunda özne rolünü üstlenmiştir.

Cezayir

Fransız işgaline arşı direnişi örgütleyen Emir Abdulkadir ile başladığını söyleyebiliriz Cezayir İslamcılığını. Emir Abdulkadir İslamcılığı sûfi meşrep bir İslamcılıktı. Sonrasında Abdulhamid bin Badis modernist çizginin temsilcisi olarak görülebilir. Badis, Abduh ve Reşit Rıza'nın görüşlerinin etkisinde kalmıştır. İslami selamet cephesi ve uyanış cephesi Cezayir'de İslamcılığın önemli özneleridir. Bu hareketler Müslüman Kardeşler hareketi etkisinde olan hareketlerdir. Son dönemlerde Selefilik çizgisi de görünür olmaya başlamıştır. Cezayir İslamcılığının özne şahsiyetlerinden biri de Malik bin Nebi'dir. Cezayir İslamcılığı pratik zeminde varlığını devam ettirmekle birlikte teorik zeminde büyük bir kriz süreci yaşamaktadır.

Fas

Taha Abdurrahman, Muhammed Abid el-Cabirî, Abdusselam Yasin, Abdullah Benkiran, Abdulkerim Muti gibi düşünür ve hareket adamları Fas İslamcılığının temsilcileri olarak görülebilir. Ayrıca Fas'ta sûfi anlayış İslamcı bir renk olarak etkin. Günümüzde teorik zeminde en çok fikir ve düşünce üreten coğrafya Fas diyebiliriz.