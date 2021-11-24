Farklı Dillerde Yazılan Bir Kitap: Ahlakım

Eser, İslam dininin temel esaslarından olan ahlak konusu üzerinde duruyor. İnsanların din konusundaki bilgilenme ihtiyacını, hurafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karşılamayı, onları inanç, ibadet, siyer ve ahlâk konularında aydınlatmayı amaç edinen Diyanet İşleri Başkanlığı, çağdaş ve bilimsel verileri de göz önüne alarak "Temel İslâm Bilgileri" adlı bir seri plânlamıştır.

Bu eser de serinin dördüncüsü olan "Ahlâkım" adlı eser olup, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir komisyon tarafından oluşturulmuştur. Birçok dile çevrilmiş olan eserin bende ki hali Fransızca olup, Fransız dilinde "ma foi" yani ahlakım anlamına gelmektedir.

Ahlak ve İnsan, İslam'da Ahlak, İslam Ahlakının Öngördüğü Örnek İnsan, İslam'ın Temel Haklara Yaklaşımı, Görev ve Sorumluluklar, İslam Ahlakında Sevgi, Örnek Şahsiyetlerden Davranış Modelleri olmak üzere yedi üniteden oluşan eserde, ahlak kavramını tüm yanları ile alıyor. Yukarıda belirtilen üniteler İslam profesörleri tarafından detaylıca ele alınmıştır. Doç. Dr. Celal Türer Doç. Dr. Süleyman Akyürek Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı Doç. Dr. Ali Kuşat, kitabın yazılmasında emeği geçen değerli hocalardan oluşuyor.

Konular bir ders kitabı niteliğinde ele alınmış olup; örnekler, ara başlıklar, ünitenin özeti, düşünelim etkinliği ve değerlendirme soruları ile bilgilerin pekişmesi sağlanmaktadır.

Beşinci ünitede yer alan konu; sorumluluklarımız ve görevlerimiz başlığından oluşmaktadır. Ünite, toplumsal ve kişisel ödev ve sorumluluklarımızdan bahsediyor. Çocukların ailelerine karşı, eşlerin birbirlerine karşı, büyüklerimize karşı sorumluluk ve ödevlerimizi bulunmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu, ilişkilerimizi sakin, dengeli ve olumlu bir şekilde kurmamız gerektiğini, devletimize, çevremize, topluma, komşulara, yakın akrabalarımıza karşı görev ve sorumluklarımızı eşit bir şekilde yerine getirmemiz gerektiğinden bahseder.

Eserin son bölümünde, kültürel mirasımızın gelişiminde önemli rol oynayan, örnek alabileceğimiz tarihimizde bazı ünlü isimlerden örnekler paylaşılıyor. Türk dünyasının manevî hayatını etkilemiş Ahmet Yesevi, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, hoşgörü ve barışın sembolü Mevlana, Anadolu'nun manevi kurucularından Hacı Bektaş-ı Veli ve ülkesini bağımsızlığı için varlığını büyük kısmını savaşta geçirmiş, vatan sevgisi ile dolu Mustafa Kemal Atatürk birer rol model olarak sunulur.

Bu eserdeki hedef insan olduğu için, bu eserin, insanın yaşadığı hayatı aydınlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, İslâm öğretileri ile hayatına anlam katması, ahlak kavramının akıllarda ve gönüllerde tazelenmesi, bilgiyle hayat arasında dinamik bir bağın kurulmasını sağlayan bir yol haritası olarak düşünüyorum.

Ahlakım

Doç. Dr. Celal Türer

Doç. Dr. Süleyman Akyürek

Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı

Doç. Dr. Ali Kuşat

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

144 Sayfa