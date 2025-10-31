Faydasız Kitaplar 12-2 Koltuğundan Millet Uydurmanın Ölçümü

Düşünün, yıl 1947. Dünya ikinci büyük paylaşım savaşlarıyla çalkalanmış, Avrupa harabeye dönmüş, milyonlarca insan ölmüş, atom bombaları atılmış, ideolojiler birbirini yemiş. Bu sofraya meze olmamak için uzak durmaya çalışan da bir Türkiye… Elbette buna güzel ve mantıklı izahlar getiriliyor seksen senedir. Peki şu anlatacağıma iyi-güzel ya da mantıklı bir açıklama sunabilen birini gördünüz mü? Türkiye'de bir takım akılsız güruh, elinde mezura, metre, cetvel ve kafatası ölçer aletiyle kendi kimliğini arıyor. Neden arıyor, kimliğini mi yitirmiş, şuurunu mu? Bir şeylerini yitirdiği kesin. Arıyor. Buna makul sebep bulmak lazım: Arıyor, bilmek istiyor netekim. Kendini bilmek de ölçmekle başlar, değil mi? Sen kendini bilmezsin bu nice kafatasıdır? Hele ki milletin alnı geniş mi, burnu çıkık mı, göz kapağı kıvrık mı? Bu sorulara cevap bulmadan o cevabı sindirmeden ne millet olunur, ne felah bulunur ne de medeniyet kurulur. Afet İnan, bu kutsal milimetrik yolculuğun öncüsüdür.

İnan'a göre Türk milleti sıradan bir halk değildir. Yok efendim, öyle Orta Asya'dan göçmüş, dağları delip çıkmış falan bırakın canım bu masalları. Türk hep buradaydı. Anadolu'nun dağları, ovaları, medeniyetin ilk taşlarıyla birlikte onların da kafatası ölçülerine tanıklık etmişti. Hitit'ten Frig'e, Urartu'dan Bizans'a kadar her uygarlığın altında, bir Homo Alpinus çıkar. Yeter ki doğru yerden bakınız ya da yeterince eğilip ölçünüz.

"Senin Kafan Kaç Santim?"

İlkokulda kimlik bilgileriyle birlikte alınsaydı keşke bu da: Kafa çevresi, burun kökü, kulak yüksekliği... Vatandaşlık numarasının yanında bir de antropometrik tip yazılsaydı. "TC 156… – Brakisefal – Açık göz – Alp ırkı"

Afet İnan, yemiyor içmiyor, acayip bilimsel çalışmalar üreterek tam da hiçbirimizin anlamaya aklımızın fikrimizin yetmeyeceği, havsalamızın almayacağı bir şey yapıyor. 64.000 Türk'ün kafatası ölçülüyor, burun delikleri inceleniyor, göz rengi not ediliyor. Amaç: Bu milletin "beyaz ırka mensup" olduğunu kanıtlamak. Yani Batı'ya şöyle bir mesaj: "Bakın biz de beyazız, biz de Avrupalıyız. Hatta sizden de eskiyiz. Belki siz biziz bile." Ben buna "yok artık", derim; sen buna "yuh artık" dersin. Bizim adımıza Avrupalılara yalakalık yapmak da neymiş? Ayrıca bu hakaret yenilir yutulur değil. Bu sömürge aydın tipi davranışı. Ama efendim bilim filim? Ne? Antropoloji mi dediniz? Hayır efendim, bu antropo-piyes. Bilimsel veri değil, bir tiyatro.

Çünkü Kafatası Öyle Dedi

Bir gün bir arkeolog çıkar, "Hitit mezarında brakisefal bir kafatası buldum," der. İşte o gün Afet İnan sevinir. Çünkü o iskelet, Türk'tür. Sadece adı konmamıştır. Türkler Anadolu'ya sonradan gelmemiştir. Çünkü mezar öyle söylüyor. Kafatası 132 milim çıktıysa, kimsenin artık "göç" falan demeye hakkı yoktur.

Bir milletin tarihsel derinliğini yazmak mı istiyorsun? Kaynak taramaya gerek yok. Kemiklere sor. Onlar doğruyu söyler (!)

Bilim mi, Özlemler mi?

Afet İnan'ın cümlelerini okuyunca bilimsel bir metne değil, bir modernleşme masalına girmiş gibi oluyorsun. Şöyle bir pasaj: "Türkiye halkı, Homo Alpinus denilen Avrupa'nın büyük beyaz ırkına mensuptur." Ne güzel bir cümle. Tam müzayedelik. Sanki bir ırk kataloğundan alınmış. Peki ne eksik? Biraz gerçeklik. Ama o da fazla olurdu. Zira mesele bilim değil, Türk milletini Batı'ya pazarlamak. Tıpkı memlekette piyano çalmanın medeniyet kanıtı sayılması gibi. Kafası geniş olanlar daha medeni, düz burunlular daha evrensel. Bu yüzden Kafkas'a yakın olanlar Batılı, Mezopotamya'ya yakın olanlar sessizce kenara.

Tarih mi, Terzi Mi?

Afet İnan tarihçi değil, adeta bir tarih terzisi gibidir. Ölçer, biçer, diker — millete tam oturacak bir kimlik. Ne bol, ne dar. Ama kalıp Avrupa'dan alınmıştır. Türk'ün kafası o kalıba sığmazsa, sorun kafadadır. Terzide değil!

İşte bu terzilik sadece bilim maskesiyle yapılmaz; devlet kitaplarına girer, çocuklara okutulur, müzelerde sergilenir. Sonuç: Kafatası bilimiyle kendini keşfeden, ama aslında kendini inkâr eden bir millet.

Sonuç: Milleti Milimetreyle Sevmek

Afet İnan'ın kitabı, bugün antropoloji fakültelerinde değil, belki tiyatro bölümlerinde drama dersi olarak okutulmalı. Çünkü gerçek bilimsel metinlerde yer bulamaz ama bir ulusun kimlik krizi sahnesinde başrol oynar.

Bu kitap, ideolojinin elinde şekillenen bir pergeldir. Ucu Anadolu'da, diğer ucu Paris'te dolaşır; arada kalan her şey "medeniyet" diye adlandırılır. Ne yazık ki ölçüler değişir, yanılgı kar kalır.

Biz, hâlâ hangi ırka benzediğimizi tartışırken, (böylesi kalmış mıdır aceba) kendimize hiç benzemez hale geldik. (Böylesi yığınla…)

