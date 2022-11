Feyza Kartopu Eserlerine Kısa Bir Bakış

"'Ben hayale inanan bir çocuğum,' diye

tekrar etti bir kez daha. 'Ben hayale ve

düşlere inanan bir çocuğum.'"(s. 137)

Yakın bir zamanda okuduğum, Ömer Ayhan'ın kaleminden çıkan Siyah Beyaz Bir Öykü isimli öykü kitabında şöyle bir cümle geçmekteydi: "Toprak olmuş bir tarihe bakarak iç çekiyor insanlar. Korumayı değil yitirmeyi tercih eden bir yığın. İç geçirmekten hazlanan mazoşist duyarlılık." (Ayhan, s. 35) Etrafımıza şöyle bir baktığımızda, maalesef ki, bu eleştirinin çok da haksız olmadığını görürüz. Pek çok insan geçmişi, 'nerde o eski günler,' diye özlemle anarken geçmişe dair güzelliklerin yansımalarını günümüze taşımaya pek de gayret etmemektedir ya da daha da kötüsü köklerine yabancılaşan birey buna tamamen kayıtsız kalabilmektedir. Bu yüzden de kıymetli pek çok şey, özellikle yaşlı insanların zihinlerinde, bir hayalmiş gibi sis perdelerinin arkasına hapsolmakta; tarihin tozlu raflarında unutulup gitmeye yüz tutmaktadır. Peki, bu durum hep mi böyledir? O kaderine terk edilmiş geçmişi tozlu raflardan alıp, geçmişin sayfalarında dolaşıp, yaydığı cılız ışıktan güç alan kimseler yok mudur? Bu kıymetleri yitirmeyi değil, korumayı tercih eden ve yine bu kıymetlerle bugün ne yapabilirim diye düşünen insanlar yok mudur?

İşte bu sorular zihnimin kıvrımlarında dolaşıp dururken, Zamanın Şarkısı isimli deneme kitabının Önsöz'ünde "Bu hikâyeler, her şeyden önce bugünün şarkısını daha güçlü söyleyebilmen için gerekli sana. Onlar, karanlık gecedeki yıldız gibi çünkü. Aydınlatıcı, yol göstericiler. Fakat yalnızca bu şarkıyı söyleyip durmak da yetmez! Bugün ne yapacağız, işte ona bakmak lâzım." (Kartopu) sözleriyle derdini dile getiren; farklı edebî türlerden eserler ortaya koyup kelimelerin o üstün gücünden yararlanarak sadece çocukların değil yetişkinlerin de yüreklerine seslenen sevgili Feyza Kartopu'nun eserleriyle kesişti yolum. Öyle ki bütün eserlerini arka arkaya büyük bir heyecanla okuyup, kaleminden dökülen notalara kulak kabartmaktan kendimi alamadım. İsterseniz buyurun, o eserlere beraber kısaca göz atalım.

Şehir Günlükleri'nin İlk Durağı: Salyangoz Avcıları

Her şey kahramanlarımızdan Ozan'ın bir mağaranın içinde bulduğu gizemli küpleri arkadaşlarına söylemesi ve beraber maceralara yelken açmaları ile başlar. Küplerin içinden çıkan asırlar önce yaşamış bir meddaha ait olan parşömenler kâğıttan turnalara dönüşüp başka başka diyarlardan, başka başka zamanlardan, bir diğer ifadeyle de o eski güzel günlerden, güzel insanlardan, haberler getirecektir Fesleğen Köyü'nün salyangoz avcıları olan dört kafadarına. Bizler de onlarla birlikte kapılıp gideriz bu rüzgâra. Nerelerin kokusunu getirmez ki bu rüzgâr; İstanbul, Bağdat, Buhara. Yazar bu kâdim şehirlerin 1000'li yıllarını, yazarın ifadesini ödünç alacak olursak, hayal gücüyle besleyip yoğurarak serer gözler önüne.

Kahramanlarımız her ne kadar yavaşlığın ve sadeliğin hâkim olduğu, insanların geçerken birbirlerine "selam kuşları" (Kartopu, s. 10) uçurduğu, asma yapraklarının altında tavşankanı çayların eşlik ettiği sohbetlerde şen kahkahaların yükseldiği bir köy ortamında yaşıyor olsalar dâhi bu parşömenler sayesinde unutulmaya yüz tutan bazı güzellikleri –örneğin kıraathanelerin bir kültür merkezine dönüştürülmesi- tarihin tozlu raflarından indirip hayatın içine yansıtmaya gayret göstermekten bir an bile geri durmayacaklardır. "Marifet o devirde yaşamak değil. Marifet bir zaman asansörüne binerek eski zamanlara ışınlanmak da değil. Marifet bahanelerin arkasında yaşamak da değil. (…) Marifet şimdi bir şeyler yapabilmekte. Asıl mesele şimdi ne yaptığımız." (Kartopu, s. 63) diyerek kolları sıvayacak ve küçücük yürekleriyle büyük işler başaracaklardır.

Bir "Balkabağı İle Dünya Seyahati"ne Çıkmaya Ne Dersiniz?

Şehir Günlükleri'nin ikinci durağı olan Balkabağı İle Dünya Seyahat'inde ise kahramanlarımızı bambaşka maceralar bekliyordur. Ancak bir dakika durun, hakkını yemeyelim dört kafadarın en küçükleri olan ama minicik yüreğiyle dünyaya kafa tutan Mine'ye daha çok iş düşüyor bu sefer! Öyle ki sadece sekiz ay ayrılmak durumunda kaldığı "Eğrelti otlarından sanat eserleri yaptıkları, yabani çiçekleri inciler, elmaslar gibi kulak arkalarına takıp takıştırdıkları ve yağmurun yağdığı her sabah salyangoz avına çıktıkları" (Kartopu, s. 9) köyü, Fesleğen Köy'den eser kalmamıştır şimdi. Şehirde kaçtığı ne varsa hepsi burada da karşısındadır: acele acele bir yerlere yetişme telaşıyla birbirlerinin yüzüne bakıp bir selam vermeye dâhi vakti olmayan insanlar, o güzel bahçeli evlerin yerlerine dikilmiş uzun uzun binalar, şen kahkahalar yerine derin bir sessizliğe bürünen kahvehane, göle girmek, ağaçların dallarında bir kuş gibi tünemek, yemyeşil çayırların üzerine uzanıp hayallere dalmak yerine başlarını tabletten kaldırmayan çocuklar… Hayal nedir, düş nasıl kurulur tüm bunları bu değerleri unutan; doğaya, insana ve –belki de en kötüsü- kendisine yabancılaşan insanlar.

Bütün bunlar ise Mine'yi durdurmaya yetmeyecek; Mine olan biteni kabullenmek yerine eski güzel günleri yeniden yeşertebilmek adına kolları sıvamaktan geri durmayacaktır. Zira Mine "Hayale ve kelimelere inanıyordu. Bir an bile inancını yitirmemişti." (Kartopu, s. 133) Bu inançla çıktığı yolda karşılaştığı Çay Tadımcısı'nın da yardımlarıyla atıldığı maceralar sonucunda pek çok şey başaracak, yitip giden güzellikleri insanların hatırlamasında büyük rol oynayacak; insanların yeniden hayal odalarının kapılarını aralamalarına yardım edecektir. Bunun için neler mi yapmıştır? Mine ve dostları nasıl bir maceraya atılmıştır? Bunları öğrenebilmeniz için sizi balkabağı ile bir dünya seyahati yapmaya davet etmem gerekiyor!

Zamanın Şarkısı'ndan Süzülen Notalar

"Benim yolculuğum bir soruyla başladı: Zamanın Şarkısı hızla akıp dururken şarkıdan kaç nota daha taşıyabilirim kulaklarınıza?" (Kartopu) der kıymetli yazar eserin Önsöz'ünde ve bu kez çocuk edebiyatında çok da sık karşılaşmadığımız bir türle, deneme ile selamlar okurlarını. Okurken –ya da yazarın kaleminden dökülen kelimelerin tınısına kulak kabartırken mi demeliyim?- yüzünüzden tebessümün eksik olmayacağı eser on üç denemeden mürekkeptir. Her biri unutulup gitmeye yüz tutan bambaşka bir değeri gözler önüne sermektedir. Neler neler yoktur ki bu değerler arasında: sadaka taşları, diş kiraları, çocukların –ve dâhi yetişkinlerin- dört gözle bekledikleri masal anaları, kuş evleri, ağaç bayramları, şivlilik, attar dükkânları, unutulan meslekler, kapı tokmakları ve ah o eski Ramazanlar diye dillerden düşmeyen eski Ramazanlar. Ancak yazarın yaptığı bu değerleri sadece gözler önüne sermekten ibaret sanırsanız yanılırsınız; zira sevgili Feyza Kartopu, diğer eserlerinde olduğu gibi Zamanın Şarkısı'nda da, bu şarkıların bugüne ne söyleyebileceğinin peşinde koşmaktadır. "Yalnızca zamanın şarkısını söyleyip durmak yetmez, onu yaşadığın anın içinde yeni bir biçimde söylemeyi öğrenmelisin. Eskinin güzelliklerini hatırlayıp bugün ne yapabileceğini düşünmek gibi mesela." (Kartopu, s. 91) sözleriyle de derdinin yitirilenlerin arkasından gözyaşı dökmekle yetinmek değil kıymetli bulduğu güzellikleri korumak olduğunu bir kez daha ifade edecektir. Bu amaçla da bir Acil Eylem Planı ekler kitabın sonuna. Bu planla her biri birbirinden kıymetli tavsiyelerle 'ne yapmalı' sorusuna da öneriler sunup çocukların ve yetişkinlerin faaliyetlerde bulunabilmeleri noktasında kapılar aralamaktadır.

"Başka Bir Dünya" Çok Mu Uzakta?

Bu kez ise sevgili yazar Zamanın Şarkısı'nda bahsettiği masal analarından birisi gibi heybesinde bir masalla çıkar karşımıza. Medeniyet ve onun olmazsa olmazlarından olan şehirlerin inşası uğruna dönüştürülen ve tahrip edilen doğa karşısında derin üzüntü duyan Mişima ve Mavi ile tanışmaktayız bu masalda. Masalımızın kahramanları, gri gri binalardan, uzun uzun gökdelenlerden, soludukları kirli havadan uzaklaşarak dut ağaçlarının rüzgârda dans ettikleri, berrak suların seslerine kulak verdikleri, bol yeşilli bir yer aramaya başlarlar kendilerine. Az giderler uz giderler fakat öyle bir yer bulamazlar; dönüp dolaşıp aynı noktaya yani evlerine gelirler. Başka Bir Dünya'nın mümkün olamayacağını anlayıp umutlarının tükendiği anda ise gözlerinden dökülen yaşlar umutlarını yeşertmeye can suyu olacak ve bir hakikatin farkına varmalarına yol açacaktır; zira o aradıkları başka dünya aslında çok uzakta değil yanı başlarındadır. Balkabağı İle Dünya Seyahati'nde Mine'nin keşfetmeye başladığı; tüm bunların şehirle alakalı olmadığı, her şeyi yapanın, değiştirenin, dönüştürenin kısacası mühim olanın insan olduğu hakikatini bu kez kahramanlarımız Mişima ile Mavi keşfedecek ve "çevrelerini değil, kendi dünyalarını değiştirmeyi," (Kartopu, s. 30) deneyeceklerdir. Ve bir insanın değişmesiyle dünyanın nasıl değişmeye başladığına şahitlik edeceklerdir.

Sonuç

Feyza Kartopu'nun kaleminden çıkan, Cezve Yayınları tarafından biz okurlarla buluşturulan bu kıymetli eserler geçmişin kokusunu getiren rüzgârın ruhumuzu okşaması gibi; önce titretiyor sonra yavaş yavaş kendimize getiriyor ve neleri unuttuğumuzu fark etmemize yardımcı oluyor. Fakat burada şöyle bir soru yöneltebilirsiniz: Eskiden hep iyiye güzele dair şeyler mi oluyordu, hiç mi kötülük yoktu? Herkes melek gibi miydi? Bu haklı bir sorudur ve kaldı ki böyle bir soruya yazarımız da yer verir Zamanın Şarkısı'nda yer alan denemelerinden birinde. Cevap ise açıktır; elbette hayır! Zaten böyle olması da imkânsızdır; insanlık tarihinde hiçbir dönem yoktur ki dünya üzerindeki bütün insanlar pir-ü pak olsun. Üstelik böyle olsaydı, "iyinin ve güzelin kalbinde neye karşılık geldiğini anlayamazdı insan. İyilik gördüğünde ve yaptığında, bir bulut denizi gibi berrak olmazdı içi." (Kartopu, s. 31) Ama insan, her ne kadar köklerine yabancılaşsa da, ondan koparılmaya çalışılsa da, gücünü köklerinden alan bir varlıktır ve kıymetli yazarın da belirttiği üzere, "bugünün şarkısını daha güçlü söyleyebilmek için" (Kartopu) bu değerlere ihtiyaç duymaktadır. Dün olduğu gibi bugün de güzellikler paylaştıkça çoğalacaktır.

Nihayetinde, Kartopu'nun kaleme aldığı bütün eserlerinde vurguladığı üzere, yıkan, dönüştüren nasıl insan ise yapacak, güzelleştirecek olan da yine insanın kendisidir. Zikrettiğimiz eserler bu yolda bir kapı aralamakta ve Başka Bir Dünya'nın mümkün olduğunu; böyle bir dünyanın çok da uzakta olmadığını ortaya koymaktadır. Umudun ve ışığın hep var olduğunu, bu yolda yalnız olmadığımızı göstermesi açısından dâhi bu kıymetli eserler, sadece çocuklar tarafından değil yetişkinler tarafından da, dönüp dönüp okunmayı hak etmektedir. O kapıdan girip girmemek ise kişinin kendisine kalmış bir şeydir. Umulur ki bir adım atabilme cesaretini gösterebilenlerden olalım… Hakkıyla idrak edebilenlerden olabilmek temennisiyle…

