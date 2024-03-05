Filistin-Kudüs-Gazze Kitaplığı, Kara Tahta, Ferhat ÖZBADEM

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Filistin-Kudüs-Gazze Kitaplığı

05.03.2024 09:00 - Ferhat ÖZBADEM
Filistin-Kudüs-Gazze Kitaplığı

FİLİSTİN

  • Filistin Cephesi Ve Gazze Muharebeleri, Mesut Uyar, Kızılay Kültür Ve Sanat Yayınları
  • Ortadoğu'nun Kadim Mirası Suriye, Filistin Tarihi, Cemal Paşa, Timaş Yayınları
  • Osmanlı Filistin'inine Veda, Raja Shehadeh, Timaş Yayınları
  • Atsız B. Uvak Suriye Ve Filistin Fatihi, Lokman Turan, Fenomen Yayıncılık
  • Nablus 1918-2022, Bryan Perrett, İş Bankası Kültür Yayınları
  • Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sempozyumu Bildirileri 3 Cilt, Ttk Yayınları
  • Filistin Tarihi, Guudrun Kramer, Verita Yayınları
  • Filistin Hikâyeleri, Ayşe Sevim-Dilek Yaşar Erdoğan, Erdem Yayınları
  • İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, Roger Garaudy, Timaş Yayınları
  • Siyonizm Ve Filistin Sorunu, Mim Kemal Öke, Timaş Yayınları
  • Evini Özleyen Anahtar-Bir Filistin Hikâyesi, Halil İbrahim İzgi, Balık Kitap Yayınları
  • Filistin Direniş Edebiyatından Portreler, Peren Birsaygılı Mut, Farabi Kitap Yayınları
  • Büyük Filistin İsyanından Portreler, Peren Birsaygılı Mut, Farabi Kitap Yayınları
  • Çalınmış Vatan Filistin, Hakan Yılmaz Çebi, Çınaraltı Yayıncılık
  • Müslüman Kardeşler Ve Filistin Davası, Hasan El Benna, Nida Yayıncılık
  • Filistin Direnişinin Önderi Ve Sembolü Ş. İzzettin Kassam, Ali Rıza Akgün, Bengisu Yayınları
  • Değişen Dünya Ve Filistin-İsrail Sorunu, Fatma Kevser Kaplan, Mgv Yayınları
  • Ortadoğu Denkleminde Filistin Sorunu, Mustafa Oral, Yeni İnsan Yayınları
  • Özgürlüğünü Bekleyen Toprak Filistin, Seyyid Ali Hamanei, Feta Yayıncılık
  • Filistin İntifadası Ve Günümüzün Moğolları, Sefer El Havali, Minber Yayınları
  • Filistin Kampında Bir Ömür, Atıf Ebu Seyf, İnkılab Yayınları
  • Filistin Anladığı Dilden, Nihat Güç, Beka Yayınları
  • Filistin, Abdullah Galip Bergusi, Ekin Yayınları
  • Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu Ve Uluslararası Hukuk, Berdal Aral, Çıra Yayınları
  • Dünya Savaşında Osmanlı Ve Filistin, Franz Carl Endres, Puslu Yayıncılık
  • Filistin Meselesine Giriş, Fethi Abdulkadir, Asalet Yayınları
  • Filistin Hakkında Fetvalar, Yusuf El Karadavi, Nida Yayıncılık
  • Filistin Meselesinin Değişmez Gerçekleri, Muhsin Muhammed Salih, Nida Yayıncılık
  • Müslümanlar Ve Filistin Davası, Hasan Ali En Nedvi, Asalet Yayınları
  • Filistin, Ragıb Sercani, Beka Yayınları
  • Filistin Sorunu Ve Fkö, Raşid El Gannuşi, Bir Yayıncılık
  • Filistin Ekonomisi, Ceyhun Can Özcan, Çizgi Kitabevi Yayınları
  • Filistin Şiirleri Antolojisi, Nureddin Durman, Anka Yayınları
  • Filistin Hakkında Yanılgılar, Ahmet Varol, Zeytun Yayınları
  • Filistin Kurtuluşunun Simgesi Leyla Halid, Sarah Irving, İntifada Yayınları
  • Filistin Sorunu, Lütfullah Karaman, İz Yayıncılık
  • Filistin Davasının İslami Temelleri, Ahmet Varol, Madve Yayınları
  • Filistin Davamız, Seyyid Kutub, Özgün Yayıncılık
  • Osmanlı Filistin'inde Bir Posta Memuru, M. İzzet Derveze, Klasik Yayınları
  • Filistin'i Bölüşmek, Avi Shlaim, Küre Yayınları

KUDÜS

  • Kudüs: Bir Şehrin Biyografisi, Simon Sebag Montefiore, Pegasus Yayınları
  • Kudüs: Bir Pusula: Kudüs, Filistin Ve Ortadoğu Yazıları, Akif Emre, Büyüyen Ay Yayınları-
  • Kudüs Ve Aksa, Bünyamin Erul, Diyanet Yayınları
  • Kudüs: Tarihin Kalbi: Bir Gazetecinin Filistin Hatıraları, Sefer Turan, Pınar Yayınları
  • Arzın Kapısı Kudüs Ve Mescidi Aksa, Talha Uğurluel, Timaş Yayınları
  • Bir Kudüs Masalı, İlknur Koç Aydın, Cezve Çocuk Yayınları
  • Kudüs Ey Kudüs Larry Collins-Dominique Lapierre, Kronik Kitap Yayınları
  • Kudüs-Mukaddes Miras, Kolektif, Diyanet Yayınları
  • Direniş Pusulası Kudüs, Merve Sefa Likoğlu, Cezve Kitap Yayınları
  • Gecenin Örtemediği Şehir Kudüs, Nalan Güven, Timaş Yayınları
  • Kudüs: Vahiyle Kuşanan Şehir, Nuh Arslantaş, Albaraka Yayınları
  • Allah'a Ismarladık Kudüs, Sefer Turan, Pınar Yayınları
  • Fırtınada Bir Kandil Kudüs, Ömer Lekesiz, Ketebe Yayınları
  • Penguenlerin Kudüs Yolculuğu, Hatice Salar Ünal, Mgv Yayınları
  • Kudüs Tarihi Faziletleri Alimleri, Recep Dikici, Akif Yayınları
  • Kudüs, Pierre Loti, Lotus Yayınları
  • Kısaca Kudüs, Michael Zank, Say Yayınları
  • Yüzyılın Başlarında Kudüs, Abdullah Çakmak, İlem Yayınları
  • Kudüs Haçlı Krallığı Siyasi Tarihi 1099-1187, Sevtap Gölgesiz Karaca, Ttk Yayınları
  • Dini Tarihi Ve Edebi Açıdan Kudüs, Kolektif, Dby Yayınları
  • Kudüs-İ Şerif, Şerife Eroğlu Memiş, Yeditepe Yayınları
  • Aşkımıza Davamıza Şahit Olan Şehirler: Kudüs, Ramazan Deveci, Çıra Yayınları
  • Kudüs İnsanlığın İmtihan Kapısı, Şafak Tunç, Motto Yayınları
  • Okumadan Kudüs Kurtarılamaz, Eyüp Güzel, Akıl Fikir Yayınları
  • Ve Kudüs Düştü, Abdulkadir Turan, Etiket Yayınları
  • Ah Kudüs- Doğu Büyüsü, Ali Haydar Haksal, İz Yayıncılık
  • Selam Şehri Kudüs, Kolektif, Diyanet Yayınları
  • Kudüs Çağırıyor, Mehmet Sılay, Fecr Yayınları
  • Arzın Arşa En Yakın Olduğu Şehir Kudüs, Abdulvahap Ballı, Çıra Yayınları
  • Şafak Buluşmaları Kudüs, F. Yılmaz Altunöz, Çıra Yayınları
  • Kudüs Hatıralar Ve Duyuşlar, M. Beşir Ersoy, Beka Yayınları
  • Kudüs Her Müslümanın Ortak Davası, Yusuf El Karadavi, Nida Yayıncılık
  • Kudüs Yazıları, Taha Kılınç, Aşina Yayınları
  • Düş Treni Kudüs Seferi, Hülya Ertem, Siyer Çocuk Yayınları
  • Bir Rüyanın İçinden Kudüs, Ayşe Gül Gürbüz, Diyanet Yayınları
  • Bir Hakikat Şehri Kudüs, Semiha Karahan, İnsan Yayınları
  • Arkadaşım Kudüs, Tülay Bilici, Rağbet Yayınları
  • Kudüs Tarihi, Musa İsmail Basit, Nida Yayıncılık
  • Kutlu Şehir Kudüs-Gezgin Emir Dünya Turunda, Seher Esra Akyol, Nar Çocuk Yayınları
  • Kudüs Davamız, Ahmet Varol, Nida Yayıncılık
  • Kudüs Şehrinin Tarihi, Walter Besant, Dorlion Yayınları
  • Kudüs: Tarih Din Siyaset, Abd Al Fattah El Awaisi, Seta Yayınları
  • Evliya Çelebi-Kudüs, Kadriye Bayraktar, Mavi Uçurtma Yayınları
  • Kur'an'da Kudüs Ve Mescidi Aksa, Handan Yıldız Bayrak, Tılsım Yayınevleri
  • Beytul Makdis Kudüs, Şerafettin Kalay, Safa Yayın Dağıtım
  • Kudüs Ve Mescidi Aksa Tarihi-Gezi Rehberi, Ünal Aytekin, Ensar Neşriyat
  • Arzı Mukaddes Kudüs, Erkan Aydın, Çığır Yayınları
  • Kudüs Postası, Yusuf Tosun, Çıra Yayınları
  • Kudüs, Murat Kurt, Temmuz Kitap Yayınları
  • Nerede Kalmıştık-Bir Kudüs Romanı, Ümit Serhat Genç, Bengisu Yayınları
  • Hüznün Başkenti Kudüs, Erol Çallı, Destek Yayınları
  • Yüzyıllık Hasret Kudüs 1917, Nureddin Taşkesen, Mihrabad Yayınları
  • Kudüs Toprağı, Mahmoud Shahin, Ceylan Yayınları
  • İslami Hareket Ve Kudüs, Fethi Şikaki, Ekin Yayınları
  • Etkinliklerle Mirasımız Kudüs, Hatice Kübra Baylan, Aksa Çocuk Yayınları
  • Merhaba Kudüs, Orhan Buyruk, Aksa Kitap Yayınları
  • Kudüs Nasıl Düştü, Muzaffer Taşyürek, Ravza Yayınları
  • Kudüs Yolcusu, İbrahim Enes Duruay, Uyanış Yayınları
  • Kudüs Ve Filistin Davamız, Ahmet Ağırakça, Akdem Yayınları
  • Anneler Ve Kudüsler, Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi Yayınları

GAZZE

  • Gazze Tarihi, Jean Pierre Filiu, Tercüme: Eylem Alp, Bilge Kültür Sanat Yayınları
  • Gazze'ye Yolculuk- Bir Gazetecinin Günlüğü, Sümeyye Ertekin, Pınar Yayınları
  • Gazze- Bir Direniş Çizgi Romanı, If Moses, Hüdhüd Yayınları
  • Gazze Risalesi- Küresel İntifada İçin Rap Sözleri, Cahit Koytak, Ketebe Yayınları
  • Gazze Direniş, Zeynep Koçaklı, Beka Yayınları
  • Kuşatma Altında Gazze, Hasan Sabaz, Dua Yayıncılık
  • İsrail İhaneti Ve Gazze, Kazım Öztürk, Nüve Kültür Merkezi Yayınları
  • Abluka-Savaş-Direniş Gazze, Kolektif, Aa Kitap Yayınları
  • Gazze Savaşı, Mehmet Dalar, Dora Yayınları
  • Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky, Bgst Yayınları
  • Diriliş Parolası Gazze, Harun Budaklar, Cihan Yayınları
  • Gazze İçin Sessizlik, Mahmud Derviş, Özgür Yayıncılık
  • Tünel: Gazze'de Yaşamak, Mehmet Akif Ersoy, Kapı Yayınları

SELAHADDİN EYYUBİ VE KUDÜS

  • Selahaddin Eyyubi Ve Kudüs'ün Fethi, Kolektif, Kronik Yayınları
  • Selahaddin Eyyubi, Ferhat Özbadem, Sude Yayınları
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınları
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ebubekir Subaşı, Çelik Yayınevi
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Yunus Özcan, Gülbey Yayınları
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Yusuf Güldür, Hayat Yayınları
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Liderlik Sırları, Ali Güler, Düşün Yayıncılık
  • Şarkın En Sevgili Sultanı Selahaddin'in Kudüs Yürüyüşü, Mustafa Cankurt, Çıra Yayınları
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Bülent Temel, Kırmızı Ada Yayınları
  • İslam Birliğinin Mimarı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Mehmet Sılay, Düşün Yayıncılık
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Cavit Ersen, Mihrabad Yayınları
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Adıl Akkoyunlu, Çıra Yayınları
Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 05.03.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:35
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Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 222 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.

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