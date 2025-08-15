Forsythʼnin İkon’u: İvan V. Kamarov

Siyaset ile ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken bir romandır Frederick Forsyth'in İkon'u. Romanda Kara Manifesto'nun vaktinden önce ortaya çıkmasına bağlı olarak Rus ikonu İgor V. Komarav'un darbe hamlesine karşın, eski şef İngiliz Gizli İstihbarat Servisinden Sör Nigel Irvine ile eski ajan Merkezi İstihbarattan Jason Monk'un başarı ile sonuçlanan darbesi anlatılmaktadır. Irvine ve Monk; ikisi de emeklidir, ikisi de darbeyi her açıdan organize eden Lincoln Konseyi'ne çalışmaktadır.

Romanı üç açıdan incelemek gerekir. Önce kurgusu hakkında, sonra romandaki önemli ve ilginç bilgiler hakkında, en sonunda genel bir değerlendirme açısından.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Romanın yazarı Forsyth, hem içeriden biri -devlet ile istihbarat hakkında çok şey biliyor- hem de dışarıda kalmasını bilmiş- kalemini ustalıkla kullanan bir yazı erbabıdır.- Roman iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım 11 bölüm; ikinci kısım son sözle birlikte dokuz bölümden meydana geliyor. Bariz bir baskı hatası var ikinci kısımda; 481'den 488'e kadarki sayfalar yok.

Birinci kısmın genel hatlarıyla özeti: Başkan Çerkasov'un ani ölümünden sonra Vatansever Güçler Birliği lideri İgor Komarov'un ikonik bir lider olarak ortaya çıkması ve halkı arkasından sürüklemesi ama. Onun gizli bir planı vardır. Kara Manifesto ile ifade edilen gizli gündeminde bütün muhaliflerin ortadan kaldırılması. Tesadüfen temizlikçi Leonid Zaitsev Kara Manifesto belgesini görür, okur. Bu belgeyi tehlikeli ve sakıncalı bulur. "Bir biranın hatırına" belgeyi Moskova'daki İngiliz yardımcı basın ataşesi Celia Stone'un arabasının içine atar. Kanımca kurgunun en zayıf halkası burası. Yazar bir şekilde İngilizleri Kara Manifesto'dan haberdar edecek ama bu şekilde "bir biranın hatırına" yapması pek yerinde durmamış. Üç kişi Ruslar tarafından öldürülüyor: Leonid Zaitsev, Komarov'un gizli özel sekreteri Nikita Akopov ve Daily Telegraph gazetesinin büro şefi Mark Jefferson. Kara Manifesto savaşı İngilizler-Amerikalılar ile Ruslar arasında başlıyor. Tabi yazar bunu anlatırken romana dahil olan her karakterin geçmişini ve 1980'ler ile 1990'ların karanlık savaş dünyasını da bu üç ülkeye göre anlatıyor. "Halkın, halk tarafından ve halk için yönetim, yeryüzünden asla silinmeyecektir" felsefesine sahip olan Lincoln Konseyi Sör Nigel Irvine, Komarov'u Rus başkanlığını engellemekle sorumlu tutuyor; çünkü manifestoyu konseye sunan odur. O da en güvendiği emekli ajan Jason Monk'u Rusya'ya gitmeye ikna ediyor. Gerçek dünyada ise böyle bir kurulun Amerika veya İngiltere devletlerinden bağımsız hareket edeceği pek şüpheli bir durumdur.

Kitabın ikinci kısmı Monk'un Komarov'u engellemek için neler yaptığıyla geçiyor. Şöyle: Monk, Çeçen lider Umar Gunayev ile görüşüyor ve ondan desteğini alıyor. Monk bütün Rusya'nın ve Ortodoks kilisesinin patriği Peder Gregor ile görüşüyor; fakat bu görüşmeyi Peder Maksim Klimovski anında Grişin'e bildiriyor. Romanın sonunda ortaya çıkıyor ki Sör Irvine onları şaşırtmak ve kandırmak için bunu bilerek yapmış; bu gerçekten hem kurgu hem de istihbarat dünyası açısından çok ilginç bir nokta. Monka bütün Rusların, bilhassa da gazilerin Kolya Amcası Nikolay Nikolayev ile görüşüyor ve onu de Kara Manifesto'nun gerçekliği noktasında ikna ediyor. İleriki bölümlerde Nikolayev, Komarov aleyhine çok etkili bir röportaj veriyor basına. Sör Nigel Irvine, Patrik II. Aleksey ile görüşüyor. Amaç Komarov'a alternatif ikon getirmek: Anayasal monork! Monk, bankacılarla görüştükten sonra televizyon kanalları Komarov yerine Peder Gregov'un mitinglerini vermeye başlıyorlar. Monk, Albay Sorokin ile görüşüyor. Sör Nigel, Prens Georg ile görüşüyor. Sör Nigel ile Grişin karşılaşıyor ama kozlarını paylaşamıyorlar. Monk, General Petrovski'ye askerleri hakkında ilginç bilgiler veriyor. Grişin şu dört kişiye saldırı gerçekleştiriyor: General, L. Bernştayn, Patrik, Kolya Amca. Monk'un uyarıları sayesinde ilk üçü hayatını kurtarıyor ama Kolya Amca yine kimseyi dinlemediği için öldürülüyor. Grişin, yılbaşı gecesi darbe için harekete geçiyor ama başarısız oluyor, Monk tarafından öldürülüyor. Komarov, tutuklanıyor. Seçimlerle birlikte monarşi reformunu da yapılıyor. %'de 65 evet, %'de 35 hayır oyuyla monarşi taraftarları kazanıyor. İlginç olan şu, Forsyth'nin romanı 1997'de Bantam Press yayınlanmış olmasıdır. Yani Putin'in iktidara yürümeye başladığı zamanlar.

Romanın kurgusu ile gerçek dünyayı karşılaştırırsak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Gerçekten de 31 Aralık 1999 tarihinde devlet başkanı Boris Yeltsin istifa ediyor. Vladimir Putin Geçici Devlet Başkanı ile görevi devralıyor ve 26 Mart 2000 seçimlerinde ikinci tura gitmeden, % 53, Komünist Parti adayı Gennadi Züganov'a karşı seçimi kazanıyor. Öyle görünüyor ki 25 yıldır ülkeyi yöneten 1952 doğumlu Putin'in bir on sene daha -1936'a kadar- ülkeyi yönetmeye niyeti var. Yani Putin'in amacı 84 yaşına kadar ülkeyi yönetmek; ne kadar tanıdık bir senaryo!

Romanda gerçekten istihbarat dünyası hem de siyaset dünyası açısından ilginç bilgilerle doludur. Özellikle Rusya hakkında verilen bilgiler, okunmaya değer. Hatta diyebiliriz ki kitap Rus insanı ve Rusya ülkesi hakkında birinci elden sağlam bilgiler vermektedir:

*Boris Yeltsin'in demokrasi savaşçısından diktatör bozuntusuna dönüşmesi; çünkü o, bütün yetki mekanizmalarını başkanın lehine çevirerek ülkeyi keyfine göre yönetmek yolunu açtı.

*Devlet Başkanlığı sistemiyle yönetilen Rusya'da Putin'i denetleyecek bir kurum olmadığı gibi; o, ülkeyi kararnamelerle yönetmektedir.

*Yeltsin gücünü ispatlamak için Çeçen başkenti Grozni'ye saldırdı ama ağır bir yenilgi alarak geri çekildi. Bir sene sonra da başkanlık koltuğunu Yosif Çerkasov'a kaptırdı.

*1999'da Rus ekonomisi iflasın eşiğinde olduğu için Komarov, ikonlaştırılıyor ve kurtarıcı olarak görülmeye başlanıyor. Burada para ve güç gerçeğini görüyoruz: Paranın gücüyle yapılmayacak bir şey yoktur.

*Her şeye rağmen insan, devletten büyüktür. Bunu da Rus ajan Nikolay Turkin'in, melioidiz hastası oğlu Yuri için Jason Monk aracılığıyla ilacı tedarik etmesinde görüyoruz. Bu yüzden Turkin'in 'kendi oğlunu ölüme terk eden komünist sisteme karşı büyük bir öfkesi vardır.'

*Öfkeli ve iki yüzlü bir şeytan olan Komarov'un yalnızca halk karşısında halktan biri gibi davranması, sanki bütün siyasetçilerin ortak özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

*Grişin'in, Komarov için oluşturduğu altı bin kişilik gözü kara Kara Muhafızlar ile yirmi bin kişilik fanatik Genç Savaşçılar Birliği'ni oluşturması şu gerçeği bize göstermektedir: Demokrasi ile yönetilmeyen ülkelerde devletin içinde veya muhalefette her liderin kendisine ait özel ve gizli askeri gücünün var olması muhtemeldir.

*Komarov'un sınırsız kampanya bütçesinin arkasında Dolgoruki mafyasıdır. Ki bu mafyanın ismini Moskova'nın kurucusu olan Yuri Dolgoruki'den alması da ilginçtir. Komarov bunun karşılığında onlara iktidara geldikten sonra tüm çetelerin ortadan kaldırılmasıyla kendi örgütlerinin mutlak hakimiyetini vaat ediyor. Ne kadar tanıdık ilişkiler ve vaatler!

*Rusların, basit teknolojiyi öğrenmekten ve bunu kullanmaktan aciz Araplara yönelik nefreti, Putin'in Suriye'de iktidarını devam ettirmeyen Beşşar Esad'ı beceriksizlikle suçlamasını aklımıza getirmektedir.

*Casusluğun büyük çoğunluğu, bir elçilik içinde görev yapan ve teknik olarak elçilik personeli gibi davranan memurlar tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede, bir şeyler ters giderse diplomatik statüden faydalanırlar. Memurlar, "açık" ve gizli" kimlikleriyle bilinir. Konsolosluk açık kimlikli personeline sahip çıkabilirken, "gizli kimlikli" olanlar "persona non grata" ilan edilir ve bunların başına her şey gelebilir.

*İster komünist ister kapitalist devlet yönetimde olsun yöneticiler lüks yerlerde yaşarlar, bunun için de halkı sömürürler, devleti kullanırlar.

*Devletin resmi dili ve resmi yayın organları haricinde, dış dünya ile iletişime geçenler içerideki yalanları kendi gözleriyle görürler, akıllarıyla idrar ederler. Pyotr Vasilyeviç Solomin ve İvan Blinov örneği.

*Zula ya da ölü posta: Küçük bir saklama yeri ya da bir nesnedir.

*Duma; düşünmek, tefekkür etmek anlamına gelen "dumat" fiilinden türemiştir. Duma, düşünme yeri anlamına gelir.

*Mart 1985'te Parti Genel Sekreteri olan Mihail Gorbaçov, kendini komünizme adamış olmasına rağmen pragmatik ve zeki bir lider olduğu için Sovyet sanayisinin ve ekonomisinin gerçek yüzünü gördü ve perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnosta (açıklık) dayalı Reform hareketini başlattı.

*"Yürüyüşe çıkmak" İngilizlerin vazgeçilmez bir hakkıdır. Belki de bu eylemi en çok seven millet, İngilizlerdir, çünkü yürüyüşün hakkını verirler.

*Özellikle mafya dünyasında şöyle bir gerçek vardır: Başının üzerinde bir çatı (koruma) olmadan, hiçbir yere varamazsın.

*Soğuk Savaş'ın ironilerinden biri de eğer yeraltı dünyası olmasaydı Komünizm muhtemelen on yol önce çökmüş olacağı gerçeğidir. Çünkü partinin üst düzey yöneticileri mafya dünyasıyla gizli bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Komünizm yıkıldıktan sonra Rusya'nın derinliklerine kök salmış olan mafya gölgelerden çıkmaya, gelişip genişlemeye başlamıştır. Bir bakıma Rus mafyası kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsız Rus mafyası ile Rus bürokrasisi işbirliğine girişti. Ki Rusya bürokrasi ile yönetilir. Bürokrasiyi ele geçiren, Rus ülkesini ele geçirip yönetir.

*Demokrasilerde güç, etki demektir. Diktatörlüklerde ham güç -tutuklama, gözaltına alma, tecrit etme, işkence, yargılama, mahkum etme ve gizlice hapsetme- yasa çerçevesinde var olabilir. Demokraside seçilmemiş güç "sessiz söz" ile seçilmiş makamları etkileyebilir; ama gerçek dünyada bunun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Batı dünyası sofistike kuvvetlerle, Doğu dünyası ise kaba kuvvetle halka ayar vermektedir. Bu açıdan Amerika'daki Lincoln Konseyi'nin gerçek dünyada bir karşılığı yoktur. Hiçbir devlet, kendi çizdiği alanın dışına çıkan STK'lara yaşam hakkı vermez. Lincoln Konseyi, İngiliz devletine hizmet eden gizli bir örgüttür.

*İkon; dini bir resim gibi değil, daha çok bir semboldür. Bir şeyi temsil eder. Tüm ulusların, bağlanabilecekleri, farklı insanlardan oluşan dağınık bir kitleye kimlik ve birlik duygusu veren bir kişi ya da semboldür ikon. Eğer birleştirici bir sembol olmazsa halk kendi arasında çekişmelere düşer, insanlar birbirine girer.

*"Yirmi kere yirmi kilise şehri" olan Moskova'da dört yüzden fazla kilise vardı. Komünistler bu kiliseleri yüz doksanını kapattı ve dörtte üçünü yıktı.

*Bilgisayar tarafından oluşturulan trafiğin yüzde doksanı gevezelikten, aptalların birbiriyle konuşmasından ibaret. Yüzde dokuzunda ticaret konuşulur. Geriye kalan yüzde birinde ise hükümet ile ilgilidir. Bu da bize dünyanın nasıl yönetildiğini gösteriyor: Uyanık eşek arıları, uyuyan bal arılarının emeğini sömürerek yaşar.

*1918'de Amerika, Alman Kayzeri'nin sürgün edilmesinde etkili oldu. Bu, Weimar Cumhuriyeti'nin kaotik boşluğuna yol açtı ve bu boşluktan Hitler ortaya çıktı.

*Halkla ilişkiler gücünün püf noktası: Kelimelerin ve görüntülerin insanları kandırması, ikna etmesi ve nihayetinde susturma gücüdür. Böylelikle en sığ fikirler kutsal fikirlermiş gibi pazarlanabilir.

*Diktatörler kaba güce dayanır. Onların gücü elinden gitti mi ufalanıp giderler. 1944'te kasıla kasıla yürüyen Duce Mussolini'nin, bir gecede perişan ve korkak bir adama dönüşmesi…

*Rusya'da güç hep silahın namlusundadır; bu hep böyle olagelmiştir. Rusya, silah eşittir güç sağlamasını veren ülkelerin başında gelir.

*Başarının anahtarı, düşmanın niyetini bilmektir. Düşmanın niyetini bilmek için önce kendini tanımak gerekir. Kendini tanımayan ne düşmanını ne de onun niyetini bilebilir.

*"Kreml" basitçe "kale" demektir. Moskova'daki Kremlin nihai gücün ve bu gücün görünür sahipliğinin sembolüdür.

*En büyük düşman hilesi: Rakiplerinin aslında olduğundan çok daha güçlü, kalabalık ve kararlı olduğuna inandırmaktır. Kitle iletişim araçlarını elinde bulundurup etkili kullananlar bu hileden en çok fayda elde ederler.

*İncil'de de geçen Gideon, "ilk özel kuvvetler komutanı"dır ve gece baskınlarının öncüsü olarak tarihe geçmiştir.

Romanın genel değerlendirmesi hakkında şunları söyleyebiliriz: Batı'nın (Amerika, İngiltere ve Avrupa) onayı olmadan Ortadoğu'da ve dünyanın geri kalan kısmında iktidar değişiklikleri olmaz. Batı'nın onayını alan siyasi liderler iktidara gelip devleti yönetebilirler. Batı'ya rağmen Batı'nın istemediği liderler uzun vadede iktidarda kalamazlar. Bunlar halk desteğini almış olsalar bile, kısa bir zamanda iktidarlarını kaybedip muhalefette kalmaya devam ederler. Ülkemizde 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne bir de bu gözle bakmak gerekir. Darbe nasıl gerçekleşti ve kime yaradı? Gerçeklerin er-geç ortaya çıkmak gibi huyu olduğundan hareketle, inanıyoruz ki uzun olmayan bir zaman diliminde 15 Temmuz darbesinin üzerindeki sır perdesi kalkacaktır; kimin, neyi, nasıl yaptığı/yapmak istediği gün yüzüne çıkacaktır.

Şu gerçek ortaya çıkmıştır: Ülkeleri, istihbarat teşkilatları yönetmektedir. İstihbarat teşkilatları, devleti yönetenlerin kara kutusudur. Bu kara kutuların var oluş sebebi açıktır: Ne pahasına olursa olsun devleti korumak. İstihbarat teşkilatları için her şey meşrudur, hiç kimse onları sorgulayamaz. Onlar istediği her şeyi yapma hakkına sahiptir; çünkü onlar cahil halk kitlelerinden bağımsız olarak her şeyi görürler, bilirler. Bir bakıma kendilerini Tanrı gibi görürler.

Buna göre dünya, istihbarat ağlarıyla kuşatılmıştır ve hiç kimse güvende değildir. Hükümetler, devletin güvenliği adı altında istediğini yapma hakkına sahiptirler. Suç kontrol şebekelerini kontrol etmek için kurulmuş olan istihbarat teşkilatları, çoğu zaman suça sebep olmaktadır, suçluyu korumaktadır. İstihbarat teşkilatlarının ağına düşenlere hiç kimse yardım edemez.

Devletlere göre iki çeşit vatandaş vardır. Birinci gruptakiler, istihbarat ağının içindeki devlet görevlileridir. İkinci gruptakiler ise hiçbir şeyden haberi olmayan ama her an galeyana gelmeye hazır sade vatandaşlardır. İkon'da biz içerideki ağa göre hareket eden devlet görevlilerini görüyoruz. Savaşan ise iki unsurdur çoğu zaman: Gücünü ve anlamını topraktan alan milliyetçilik ve derinliğini ve yankısını kalpten alan insancılık. Asıl savaş milliyetçilik ile insancılık arasındadır. İkon'da iki kesim acımasız biçimde savaşır. Kazanan mı? Kazanın kim olduğu belli değil ama kaybedenin "has insanlığını" yitiren devletler olduğu kesin.

İkon -bir darbe bir tuzak bir devrim-

Frederick Forsyth

Çev. Doğan Aydoğan

Beyaz Balina Yayınları

Sayfa; 520

İstanbul, 2025