Foucault Sarkacı - Umberto Eco

İlk olarak 1988 yılında yayımlanan postmodern edebiyatın önde gelen romanlarından biri olan Foucault Sarkacı, İtalyan yazar Umberto Eco'nun sekiz yıllık çalışmasının ürünüdür. Albay Ardenti karakterinin anlatımından Tapınak Şövalyeleri tarihini, tarihsel üstkurmaca yöntemiyle bu romanda görürüz. Keza romanın üç önemli karakterinden biri olan Jacobo Belbo'nun bilgisayarı Abulafia'da yazdıkları da üstkurmacadır.

Kitabın bölümleri Kabala'da yer alan 10 sefirottan oluşmuştur. Bunun haricinde bölüm başlarında bulunan epigraflarla da metinlerarasılık söz konusudur. Postmodern polisiyenin varlığı, geçmişte yer alan çeşitli ezoterik tarikatların tarihlerinin anlatımı, gizem unsurunun devamlı surette canlı tutulması, romana ismini veren dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü kanıtlayan Foucault Sarkacı'nın kitapta irrasyonel düşüncenin bir aracına dönüşmesi gibi pek çok unsur bulunmaktadır.