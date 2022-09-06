Foucault Sarkacı - Umberto Eco, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Foucault Sarkacı - Umberto Eco

06.09.2022 09:00 - Turhan YILDIRIM

İlk olarak 1988 yılında yayımlanan postmodern edebiyatın önde gelen romanlarından biri olan Foucault Sarkacı, İtalyan yazar Umberto Eco'nun sekiz yıllık çalışmasının ürünüdür. Albay Ardenti karakterinin anlatımından Tapınak Şövalyeleri tarihini, tarihsel üstkurmaca yöntemiyle bu romanda görürüz. Keza romanın üç önemli karakterinden biri olan Jacobo Belbo'nun bilgisayarı Abulafia'da yazdıkları da üstkurmacadır.

Kitabın bölümleri Kabala'da yer alan 10 sefirottan oluşmuştur. Bunun haricinde bölüm başlarında bulunan epigraflarla da metinlerarasılık söz konusudur. Postmodern polisiyenin varlığı, geçmişte yer alan çeşitli ezoterik tarikatların tarihlerinin anlatımı, gizem unsurunun devamlı surette canlı tutulması, romana ismini veren dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü kanıtlayan Foucault Sarkacı'nın kitapta irrasyonel düşüncenin bir aracına dönüşmesi gibi pek çok unsur bulunmaktadır.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 06.09.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 22:58
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat foucault sarkacı turhan yıldırım umberte eco
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 17 yazı bulunmaktadır.

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