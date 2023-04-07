Gamzeli Gezegen Serisi

Burak Çakır'ın daha önce müstakil bir kitap olarak basılan Gamzeli Gezegen kitabı bu defa üç resimli kitaptan oluşan bir seriye, serinin üçüncü kitabı olarak ismini veriyor. Seri 7+ yaş okuru hedeflemiş. Serinin ilk kitabı "Tırtıl Efsanesi" (31 sayfa) metin-çizim dengesi itibariyla 7 yaşa (2. sınıf) uygun olmakla birlikte ikinci kitap "Sırnaşık Sarmaşık" (63 sayfa) 8-9 yaş için, "Gamzeli Gezegen" (63 sayfa) ise 9+ yaş için uygun görünüyor. Zira 2. ve 3. kitaplarda hem metin ağırlığı artıyor hem de metinler uzuyor. Metinlerdeki konuşmalarda cümleler sözün sahibine göre renklendirilmiş. Örneğin anlatıcı metin gri iken bir karakterin konuşmaları kırmızı, diğerininki mor renkte yazılmış. Kitaplar beyaz kağıda basılarak bu renklerin kolay ayırdı sağlanmış. Bu, ilk okumalarını yapan okura yardımcı olabilecek bir özellik. Kitapların çizimleri yumuşak ve sade, kapakları parlak selefon kaplı.

Tırtıl Efsanesi, kelebekler gibi uçmayı hayal eden bir tırtılın yaşam öyküsünü ele alan naif bir çaba hikâyesi. Okura, yeterince emek verdiğinde mucizelerin de yardımına koşacağı fikrini aşılıyor.

Sırnaşık Sarmaşık, çorak bir bahçeye düşen bir sarmaşık tohumuyla balkonda onun büyüyüp kendisine ulaşmasını bekleyen bir gül arasındaki özlemi anlatıyor. Her ikisi için de tatsız olan dünya bu buluşmayla renkleniyor, çiçekleniyor ve insanlar için de güzelleşiyor. Sarmaşığa yardımcı olan rüzgar, kuşlar ve bir de kedi ile onu önceleri sevmeyen ama sonra fikrini değiştiren apartman yöneticisi de yardımcı karakterler olarak hikâyede yer alıyor. Yazar bitkiler arasındaki sıcak bir aşkı betimlenmiş, fark etmeyenler için ortaya çıkarmış desek hata etmiş olmayız.

Gamzeli Gezegen ise Güneş Sistemimize giren tanımadığımız bir gezegenin tanıdığımız gezegenlerle tanışma hikâyesi. Okurumuz hem gezegenleri tanıyor hem de Gamzeli Gezegen'in onlarla yaşadıklarına şahit oluyor. Bol diyaloglu, çizgisel ilerleyen, akıcı okuma idmanı niteliğinde bir metin. Diğer iki kitaptaki kadar açık bir mesaj içermiyor ancak merakının peşinde koşan bir gezegenin öğrenme serüvenine eşlik ediyoruz. Gezegenlerin kişileştirildiği bu hikâyede son durak Dünyamız ve hikâyenin sonunda Gamzeli Gezegenimiz bir çocukla karşılaşıyor.

Çocuk okurun ilkokul boyunca her yıl bir tanesini okuyarak değerlendirebileceği bu serinin internet satış fiyatı 53 ilâ 85 TL aralığında değişiyor. Yazarın muadil bir diğer serisi de "Tek Hikaye Kitapları 1 - RIFKI" ismiyle okurlarına sunulmuş.

Tek Hikâye Kitapları 2 - Gamzeli Gezegen Serisi (3 Kitap)

Burak Çakır

Çizer: Berra Erkan

Palme Yayınevi

2021 Mart