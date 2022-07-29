Geçmişin Gölgesinden Arınmak Üzerine

Turhan Güç 1947'de Bandırmada doğdu. 1965 yılında Hava Kuvvetlerine katıldı. Geçirdiği bir kaza sonucu malûlen emekli oldu. "Gerçek Gazetesi'nde edebiyat ve sinema üzerine yazdı. Şu an Fethiye'de yaşamaktadır. Fırtınada İki Kelebek'ten sonra 2016'da yayımladığı Geçmişin Gölgesinde Arınma ikinci romanıdır.

Turhan Güç, Geçmişin Gölgesinde adlı eserinde; karısını kanserden kaybeden anlatıcının geçmişi ve Halil Çavuş, karakteri üzerinden bir gazinin geçmişiyle olan mücadelesini konu eder. Hayata karşı duruşlarıyla geçmişin yaşamlarına düşen gölgesinde kırdıkları, döktükleriyle açılmış yaralarının vicdani acısını iyileştirme gayretlerini anlatmaktadır. Yazar dingin bir anlatımla, akıcı ve dokunaklı yaşamları buluşturduğu kurgusunu, gerçeklikle buluşturarak aktarmaktadır. Bunu yaparken eserin konusu araştırmalarıyla desteklenmiş, detaylara değinilirken düşünce farklılıklarıyla bakış açısı zenginliği verilmektedir.

Eser, gerçek yaşamla örtüşen konusuyla "realist roman" türüne dâhil olmaktadır. Roman, özgünlüğüyle, olay ve karakterlerin dramatik gizemi ile okuru sarmaktadır. Yaşamın gerçekliğinden alınan olayın yaşamın doğasına göre tasarlanmasından yola çıkılarak pişmanlığın bir iç hesaplaşması aktarılmaktadır. Bilinmezliğin çözüme yönelten doğasından hareketle, olacakların öngörülmez oluşu okurda, sonuca varma isteği uyandırmaktadır. Turhan Güç, karakterler arasındaki tartışma ve diyaloglar aracılığıyla edebiyat, din, felsefe ve mitoloji gibi konuların mütalaa edilmesine olanak sunarak esere düşünce boyutları kazandırmaktadır.

Kıbrıs Harekâtı sırasında ayağını kaybeden Halil Çavuş'un, hayatına Gazi Halil olarak devam etmesine, içtenlikle tanıklık etmektedir okur. Başkalarının toprağını, emeğini gasp etmek; geride kan ve gözyaşı bırakmak demek olduğunu savaş üzerinden anlatır. Kıbrıs'ta yaşananlar gururun bedelini insan yaşamıyla ödemekti. Durum O'nun için böyleydi, tabi insanlık için de. Sorgusu, keyifli ve kaygısız olmak yerine hayatı yaşanmaz hale neden getirir insan? Diye düşündürür okuru. Etrafı sarılı birliğin kendilerince bombalanmasından kurtulan Kore Gazisi arkadaşından güç alarak geçmişin gölgesinden kurtulmaktaydı. Eser; Kıbrıs, Kore ve Vietnam savaşlarının ardında bıraktığı ölüler, gaziler, kül olan doğa, kaçışan canlılar, insanlığın bittiği yer olarak hafızalarına kazınmaktadır. Çaresizliğin "Tanrı neden kendi yarattıklarını birbirine öldürtsün ki? (s.75) Noktasına getirdiği an, kötülüğü yapanların suçu Tanrı'ya atfedilemeyeceği; inancın güçlendiği ve zorlandığı anların yine çaresizlikten yola çıkıldığı fark ettirilerek düşülen yanılgı irdelenmektedir.

Emperyalizm ile düşülen tuzak, etkileyen, etkilenenin kaynaklarından yararlanmaya çalışan devletlerin düştüğü duruma ışık tutmaktadır. Askerî veya diplomatik baskı ve ekonomik nüfuz gibi dolaylı mekanizmaları da dikkate alarak; örneğin emperyalizmi "egemenliğin veya kontrolün dolaylı veya dolaysız şekilde genişletilmesi" savaşa bahane olarak gösterilmektedir.[1] Olaylar üzerinden insanın dünyevi durumunu da sorgular ve karakterler üzerinden bir genelleme ile; insanoğlu zayıf bir yaratıktı ve bugüne gelinceye kadar, ne kadar çok bağışlanmaz hatalar yapmıştı kim bilir? ifadesi ile bu durumu sorgulamaktadır.. Ana karakterin yaptığı affedilmez bir hata değildi ve cezası yaşam boyu sürmemeli, mutlu olma hakkı sonsuza dek elinden alınmamalıydı. O sadece bir kalp kırmıştı; üstelik kırdığı kalbin bundan haberi yoktu. Suçunu gereksiz yere abarttığını düşündü. Evet, o sadece bir kalp kırmıştı ama insanların yüzlercesi hatta binlercesi her gün birbirlerinin kalplerini söküyorlardı da kimsenin umurunda olmuyordu. Halil Çavuş'un yıkılışını anılarından silemediği, geçmişine gölge düşüren bir sivili öldürtenler de insandı. Ve büyük affedilmeyecek suçlar işliyorlardı. Gerçekleri gizleyerek ırk, din, mezhep uğruna insanları birbirine saldırtarak, vicdansızca katlettiriyorlardı. Geriye kalanlarınsa yaşama tutunma çabası göçenlere göre daha zor bir mücadele gerektirmekteydi.

Sonuç olarak Roman karakterleri bambaşka yaşam sürmüş olsalar da geçmiş üzerlerine yük olmuştu. Birbirlerinin yarasını sararak iyileşmek, insan doğasının bir parçası. Yaralar kapanır elbet, insanlığımızı yitirmeden de dünyaya sığabiliriz. Romanda kurgu, ahlaki gerçeklik üzerinden bir düzenleniş oluşturmaktadır. Biçim ve içeriğin uyumuyla önermelerin kişiye ve topluma bağlı olduğu savunulmaktadır. Bölümlerin kaynaştırılması; karakterlerin, olayların, doğal ve toplumsal çevrenin bir bütünlük içinde toplanmasıyla sunulmaktadır. Bağlantılar bütünlükle yapılarak anlamlı ve işlevsel bir bütünlüğe erişilmektedir. Eserin okuma akışını bozan en büyük kusuru; sayfaların çoğunluğunda birkaç kelimenin birleşik yazılması okuma rutinini bozuyor olmasıdır. Belki daha sonraki baskılarda bu duruma biraz daha dikkat edilebilir.

Turhan Güç

Geçmişin Gölgesinde Arınma

Günce Yayınları

208 sayfa

Ekim 2021

[1]George H. Nadel ve Perry Curtis