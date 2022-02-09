Gel Helalleşelim

Elif Dursun (10 yaşında)

Merhaba benim adım Elif. 10 yaşındayım ve bu yazımda " Helalühoş" adlı kitap hakkındaki fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kitabı elime aldığımda ilk dikkatimi çeken şey ismi oldu. Arama motoruna girip ne demek olduğunu araştırdım ve öğrendim ki; yapılmış bir iyilikten, yardımdan söz edilirken buna pişman olunmadığını anlatmak için kullanılıyormuş. Kitap sayesinde ilginç bir kelime öğrenmiş oldum. Kelime anlamında merakımı giderdim ama kitabın adını kimin bulduğunu ve kimin aklına geldiğini merak etmeye devam ediyorum.

Bence, kitabın ilk sayfaları sıkıcı olsa da ileriki sayfalarda çok daha eğlenceli olmaya başlıyor. Ayrıca kısa kısa hikâyelerin olması çok güzel. Ben her yeni hikâyeye geçtiğimde kendimi kahramanların yanına gidiyormuş gibi hissediyorum. Özellikle "Nerden Çıktın Sen Tayyar" adılı hikâyeyi çok beğendim. En kısa hikâyelerden biri olmasına rağmen anlamlı cümlelerle mükemmel bir anlatımı var.

Çok severek ama bir o kadar da gerilerek okuduğum bölümlerden biri ise "Denizin Sağı Solu" oldu. Gerçekten de hikâye nasıl son bulacak diye içimi şişirdim, balon oldum. Ama sonunda çok rahatladım.

Okurken beni neşelendiren ve yüzümde bir tebessüm oluşturan diğer hikâye de "Bizde Top Bitmez" oldu. Hikâyedeki şaşırmalarım ve şaşırırken de gülmelerim içimde kelebekleri uçuşturttu. Kendimi resmen onların yanında gibi hissetim. Bu gerçekten çok güzeldi.

Son olarak okurken içime bir korku düşse de arada bir güldüğüm bölüm "Korhan'ın Tüfeği" adlı bölüm oldu. Ve de bu hikâyede bir cümle vardı ki çok doğruydu: "Sırf üç dört yaş küçüğüz diye kimse bizim dediklerimize aldırmıyor, bilemeyeceğimizi düşünüyorlar". Çünkü büyük olsa da hala hayattan bazı şeyleri öğrenememiş ama küçük olsa da hayattan birçok şeyi öğrenmiş insanlar var. Ben bile bunu günlük hayatımda yaşıyorum.

Genel olarak kitabın anlatımını çok beğendim. Ek olarak okuduktan sonra birçok şey öğrendim. Örneğin: Yardımlaşmanın önemi, birbirine güvenerek yola devam etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, arkadaşlarını ve dostlarını arkada bırakmamanın önemli şeylerden bir olduğu ve daha birçok şey. Bunları burada saysam sanırım bitmez. O yüzden kitabı alıp okumak lazım.

Helalühoş

A.Erkan Akay

Resimleyen: Zeynep Yeşilmen

Tıfılkitap

92 sayfa