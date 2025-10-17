“Gelenek ve Zihniyet” Çocuk Edebiyatının Prangası mı?

Çocuk edebiyatıyla ilgilenen herkesin ezberinde bir didaktizm karşıtlığı vardır. Buna uygun yazsın yazmasın tüm yazarlar çocuklara hitap eden metinlerin didaktik olmaması gerektiğini savunur, okurlar ve yardımcı okular o tür metinlerden keyif almadıklarını zaten her fırsatta dile getirmektedirler, öğretmenlerse meslek alışkanlıkları gereği uygulamaktan uzak oldukları bu bilgiyi kuram olarak pek tabii kabul ederler. Ancak iş icraata gelince durum pek öyle değildir. Didaktizmden kaçış, üst metinlerde sağlanabilmiş gibi görünse de alt metinlerimizin dayatıcılığı devam eder.

İsmail Süphandağı "Gelenek ve Zihniyet Tenkidine Dayalı Çocuk Edebiyatı Kuramı" adlı kitabında bu dayatıcılığı ele alıyor. Bize, her yerde olduğu için görünmeyeni göstermeye çalışıyor. Kitabı okuduktan sonra durumla ilgili bir sezgi olarak zihnime düşen bu benzetmeyi vurgulamak istiyorum. Nasıl ki görmediğimiz hâlde etrafımızı saran havanın içindeyizdir, nasıl ki her an gözümüzün önünde olduğu hâlde, ona olan devamlı maruziyetimiz nedeniyle bazı sorunları göremez hâle geliriz ve buna işletme körlüğü deriz; işte öyle bir yakınlıkla bu sorunu fark etmekten uzağız: Metinlerimizde geleneğimiz ve zihniyetimiz sonucu istemsizce ortaya gelen bir öğreticilik, bir uyarıcılık, bir ötekileştiricilik mevcut. Buraya kadar yazdıklarımda yazarın kullandığı tabir ve terimlerin çoğunu kullanmadan, konuyu mümkün olduğunca gündelik ifadelerle sadeleştirerek, herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya gayret ettim. Ancak kitapla ilgili detaylara girdikçe teknik terminoloji de ortaya dökülecektir.

Şark Edebiyatının Batı Edebiyatından Farkı

İsmail Süphandağı, eserinde kuramının dayanak noktası olan temel bir farka odaklanıyor. Batı edebiyatı, kaynağını yazarın/şairin etik ve estetik şahsi tecrübelerinden alırken doğu edebiyatı ise topluma hatta insanlığa aktarılması gereken ilkelerin kendisinden alıyor. Dolayısıyla bir tarafta yazar sayısınca farklı şahsi tecrübe, diğer tarafta ise aynı ezberlerin tekrarı ve empozesi birikiyor. İlki çeşitliliği ve çekiciliği artırırken ikincisi azaltıyor.

Yazar konuyu üç bölüme ayırarak incelemiş: Çocuk edebiyatı eserleri üzerinden yapılan incelemeler, öğrenci kompozisyonları üzerinden yapılan incelemeler, ders kitaplarında yer alan örnek metinler üzerinden yapılan incelemeler.

İlk bölüm sanat, reklam, propaganda ayrımı ile başlıyor. Ticarî bir ürün olmadıkları hâlde adeta reklamı yapılan fikirlerin, propagandası yapılarak önümüze konan ideolojilerin metinleri sanattan ne kadar uzaklaştırdığını anlatıyor. Okura seçme hakkı tanımayan, ona çoğu zaman tek seçenek sunan, bazen birinde karar kılmak üzere iki karşıt fikri çatıştıran, üçüncü bir yol daha olabileceğinden hiç bahsetmeyen metinlerin hiçbir kazanım sağlamayacağını söylüyor. Önemle üzerinde durduğu bu "özgürlük" ölçütü Tanpınar'dan alınan ve kitapta beş altı kez karşımıza çıkan bir ifadeyle çerçevelendiriliyor:

"Bütün beşeri faziletler hürriyetten gelir. İnsanlığın biricik asalet kaynağı odur: Asıl büyük yapıcı ibdaa giden altın kapı hürriyettir. Hürriyet, mesuliyetin başlangıcıdır. Ve insan kendisinde idrak ettiği mesuliyetler sayesinde şerafetini bulur." (S.45)

İlaveten çocuklara yönelik edebî metinlerde konu ile temanın birbirinden ayrılması gerektiği, anlatının yapmacık öğütlerden ziyade şahsi tecrübeye dayanan bir gerçeklik içermesi gerektiği, sıfatların kullanımında göreliliğin ortaya konması gerektiği, bilimin alanına giren tanımlama sevdasından kaçınmak gerektiği gibi hususlar ayrı başlıklar altında irdeleniyor. Ancak çocuk okuru edilgen duruma düşürmeyen metinlerin eleştirel ve üretken bakış açısı kazandırabileceği anlatılıyor.

Öğrenci kompozisyonları üzerinde yapılan incelemenin yer aldığı ikinci bölümde sekiz farklı alıntı metne yer verilmiş ve bu metinlerde öğrencilerin hiç yaşamadıkları durumlar hakkında büyüklerinden aldıkları kavram ve öğütleri aynıyla aktardıkları, bazılarının işi büyüklere iş öğretmeye, öğüt vermeye, onları teşvik etmeye kadar vardırdığı gösterilmiş. Yazar metinleri "gülünç" ve "bilmiş" ifadeler olarak tanımlarken haksız değil. Bu bölümün sonuç kısmında zihniyetimizin toplumumuzu zayıf düşürdüğü bir noktanın tespiti dikkat çekiyor:

"Başkalarının rolünü üstlenerek konuşma, sorumluluk almadan yaşayabilmeye tekabül eder. Yanlış yapanın, düzeltilmesi gerekenin hep dışarıda aranması, kişinin kendini düzeltmesinin önündeki biricik engelidir. Sorumluluk alarak konuşma, tecrübe ederek dile getirme alışkanlığından yoksunluk, günümüz Türkiye'sindeki birçok problemin de temelini oluşturuyor." (S. 78)

Ders kitaplarıyla ilgili son bölümde ise özellikle şiir alıntıları üzerinde durulmuş. Buradaki örneklerin kasıtlı seçildiği fikrine kapılabilirsiniz çünkü ünlü şairlerimize ait ama gerçekten çok yavan dizelerle karşı karşıya kalıyoruz. Vatan, doğa, kahramanlık, türkü, çocuk konulu şiirlerin tek bir tanesinde dahi etkileyici bir yan yok. Süphandağı, bu şiirlerin, ele aldığı konularla ilgili öznel bir duyguya ya da tecrübeye işaret edemediğinden dem vuruyor. Dolayısıyla soyut kavramlar olarak havada kalan ifadeler çocuk zihninde bir etki yapmaya muktedir olmadıkları gibi bir süre sonra çocuğun yaşayacağı aksi yönde tecrübelerle yalanlanabilecek zafiyetteler. Bunlara sığ güzellemeler diyebiliriz. Bu duruma halihazırda üretilmekte olan ve sürekli olarak artık okunmadıklarından şikâyet edilen güncel şiirlerde de rastlamak mümkün. Çoğumuz o çocuk şiirlerini okuyor ve şiire olan hürmetimiz nedeniyle (bu da gelenekçi bir dayatma olabilir) onların yetersiz hatta kimi zaman anlamsız olduğunu itiraf edemiyoruz. Çocuklar arasından şiire tutkun çocuk da pek çıkmadığına göre nerede hata yaptığımızı sorgulamamız gerektiği aşikâr.

Eserle ilgili dengeleyici bir ağırlık koymadan önce eleştiri ile ilgili söylediklerine de değineyim. Yazar, yine Tanpınar'dan alıntıyla, eleştiri geleneğimizin mersiye ile birlikte yürüdüğünü ifade ediyor. Eleştirel bakış açısı kazandıran, dolayısıyla eleştiriye de açık zihinler yetiştiren metinler tasarlayamadığımız için olsa gerek eleştiri yazılarında tahammül edebildiğimiz tek şey maalesef övgü. Burada yapmaya çalıştığımız işle yakında ilgili olduğu için ve eleştiri yazılarımızda mümkün olduğunca metinlerin kuvvetli yönleri kadar zayıf yönlerinden de bahsetmeye çalıştığımız için bu kısım doğrudan bizleri ve okurlarımızı ilgilendiriyor. Maalesef yazılarımızda eserlerin eksik ve hatalı kısımlarından bahsettiğimizde en iyi ihtimalle sevilmeyen yazarlar oluyor, kötü ihtimalle tepki alıyoruz. Oysa ele aldığımız bu kuram gibi eleştiri yazıları da öznel ve yapıcı yaklaşımlardır. Sadece övgüden ibaret olduklarında reklam ya da propaganda olurlar.

Sonuç

Eserle ilgili iki noktaya dikkat çekmemiz gerekiyor. Öncelikle İsmail Süphandağı'nın ortaya koyduğu kuram, adı üzerinde; doğrulanmayı bekleyen bir iddiadır, tezdir. İddiasını ortaya koyacak örnekleri kullanmış olmasını, bu örnekler üzerinden olumsuzu göstermeye çalışmasını doğal ve yapıcı olarak kabul etmemiz gerekiyor. İkinci olarak yazarın ve alıntıladığı yazar ve şairlerin karşı çıktıkları şey geleneğin kendisi değil, gelenek dayatmacı metin kurma mantığıdır. Bu ikisi arasında ince değil kapkalın bir fark var. Yazar da gelenekten kaynaklanmayan bir edebiyatın varacağı bir yer olmadığını kabul ediyor. Dolayısıyla bu kuram metinlerimizde geleneğimizi geleceğe taşıyan öğeler olmasın, gelenek öğrenilmesin anlamına gelmiyor. Metinlerimiz öğretilmesi gereken üzerine yalan yapmacık ezberlerle kurulmasın, onun tecrübe edilmiş çıktılarını içersin anlamına geliyor. Gelenek, örf, adet, inanç ile taşınan içerik ve biçimler daha ziyade sağ cenah edebiyatının derdi olduğu için özellikle camiamızın çocuk edebiyatı yazarlarını eserden faydalanmaya davet ediyorum. Kendilerini geliştirmek konusunda azimli ve çalışkan olan bu kitle tam da yazarın ifade ettiği gibi özgür iradesi ile bu okumadan alacağını alacak, yazını ile ilgili kararını verecektir.

Gelenek ve Zihniyet Tenkidine Dayalı Çocuk Edebiyatı Kuramı

İsmail Süphandağı

Maarif Mektepleri

2017 Ağustos

119 sayfa