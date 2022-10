Genç Bir Çaba: Karo Dergisi

Merhaba, bize kendinizden söz eder misiniz? İdil Ceren Güvendir kimdir?

Merhaba, öncelikle benimle bu röportajı yaptığınız için çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu. Ben İdil, an itibariyle pek yakında hukuk okumaya başlayacak olan bir hazırlık öğrencisiyim. Kendini tanıtır mısınız sorusuna cevap vermek eminim hepimiz için çok zordur, bu sefer de pek farklı değil, o yüzden tam anlatamazsam beni mazur görün. Ben oldum olası bir şeyler üretmeyi seven biri oldum. Bu ilkokulda yazdığım anlam içermeyen hikâyeler, çizdiğim resimler, bestelemeye yeltenip nota okuyamadığım gerçeğiyle karşılaşınca ilerlemediğim müzikal denemeler olsun; öyle ya da böyle, o veya bu alanda kendimi hep üretir buldum. Kendimi en iyi böyle ifade ediyorum. Biraz hızlı koşarım, 3 ay boyunca da okçuluğa gitmiştim onun dışı -özellikle top içeren- sportif aktivitelerde göremezsiniz beni, daha çok sanatın her türlü alanında denemeye çalışırım kendimi. İlkokul olsun şimdi olsun, hala yazarım, çizerim, çalarım, fotoğraf çekerim. Bunların hepsi bana belli bir rahatlama sağlar. En yeni uğraşım olan dergicilik ise benim gözümde hepsinin birleşimi. Belli bir sayfa üzerinde çalışırken kıpırdamam asla yerimden o kısım bitene kadar. Ne su içerim ne bir şeyler yerim, işim bittiğinde çoğunlukla aynı pozisyonda oturmaktan her yerim tutulmuş olur. Bence bu size benim hakkımda bilmeniz gereken çoğu şeyi anlatıyor.

Röportajımızda genç bir dergici olarak sizin dergicilik yönünüzle başlamak istiyoruz. Öğrenmek istediklerimize editörü olduğunuz Karo'nun adıyla başlayalım. Arama motorlarına baktığımızda karonun temelde iki anlamı olduğunu görüyoruz. İlki; kiremit, seramik, doğal taş, metal ya da cam gibi sert malzemelerden üretilmiş parça, diğeriyse; iskambil kâğıtlarının kırmızı baklava biçimli benekli olanı. Sizin "Karo" tanımınız nedir? Derginin adı neden Karo?

Her ne kadar derin bir hikâyesi var aslında anlamı şu demek istesem de pek bir anlam ifade ettiğini söyleyemem. Kısa, akılda kalan ve biraz anlamsız bir isim koymak istiyordum baştan beri, bir ara Sinek koymayı düşünmüştüm sanırım. İskambil kartlarından ilerleyerek hem ismen estetik duruşuyla hem de kulaktaki tınısıyla Karo bir ayrı gözüme çarptı.

Derginin sosyal medya mecralarında "amatör dergiciler" olarak betimlediğiniz kişiler kimler? Derginin kadrosu hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Dergimiz içerik üretiminden grafiğe sosyal medyadan web sitesine kadar tamamen lise -artık üniversite- öğrencileri tarafından idare edilen ve işletilen bir yayın. Kadromuzda herhangi bir alanda profesyonel diye nitelendirilebilecek biri yok açıkçası her telden ve kafadan insan var. Herkes çorbaya tuzunu kendi ilgi alanları ve kabiliyetleri çerçevesinde katıyor.

Zihinleri ve gönülleri çelen pek çok ayartıcı uğraş varken sizlerin "genç dergiciler" olarak harekete geçmeniz nasıl ve ne şekilde gelişti?

Bunun cevabı biraz absürt gelecek biliyorum ama rüyamda gördüm diyebilirim. Pandeminin en can sıkıcı zamanları 2020 ilkbahar aylarında evde sıkıntıdan yapacak bir şeyimin kalmadığı bir noktadaydım. Bir gece tam uykuya dalacakken önce bir platform, sonra da bu platformun bir dergi formatında olabileceği gibi bir fikre kapıldım. Ertesi sabah yakınımdakilerle bu fikrimi paylaştığımda aldığım tepkiler her türlü gelişmenin önünü açtı, artık yola çıkabilirdik.

Karo ne sıklıkta okuruyla buluşuyor? Bu güne kadar kaç sayı oluşturuldu? Derginin içeriği nasıl oluşturuluyor? Konuları ve konukları nasıl derliyorsunuz?

Karo maalesef ki bir süredir aktif değil. Bunun sebebi gençleri her türlü etkinlik, hobi ve faaliyetten koparmayı görev bellemiş eğitim sistemimiz. Biz yine de yılmadık 12. sınıfımızın, ekipteki herkesin üniversite sınavına hazırlandığı senede bile mevsimlik bir sayı çıkarmayı başarabildik. Nisan 2020'de kurulmuş olan dergimiz aktif olduğu dönemde aylıktı, aynı sisteme dönmek en büyük arzumuz. 12 sayımız var, hepsi sitemizde mevcut. İçerik konusunda çok sıkı bir çerçevemiz yok. O ayın gündemindeki olaylara yer vermeye çok değer veriyorum, ilk önceliğimiz bu oluyor. Makaleler, incelemeler veya dosyalar bu gündem konuları üzerine oluşturuluyor. Daha sonrasındaki süreçte herkes farklı ilgi alanına nazaran yazmak istediği konuyu söylüyor. Bu konuların alanla ilgili aşırı spesifik olmaması, okuru teknik bilgiye boğmadan ana fikri verebilmesi ve en önemlisi ilgi çekici olması gerekiyor. Konukları da herkesin günlük hayatında ulaşmayı çok düşünmediği kişilerden seçmeye çalışıyorum. Değerli yazar Nazlı Eray, gazeteci Attila Güner çok önemsediğim konuklarımdan. Onların yanında günlük hayattaki, çevremizdeki insanlar da konuk olarak yer alıyor sayfalarımızda. Doktorlar, 23 Nisan için çocuklar ile yaptığımız röportajların hepsinin keyfi ayrı.

Gençlik göreceli bir kavram. Kendisini genç hissetmeyen pek çok genç, yaşını başını aldığı hâlde kendisini genç kabul ederek öyleymiş gibi davranan pek çok ileri yaşlı insan var. Karo'nun genç tanımı nedir? Gençlerin yazdığı ve gençler okusun diye hazırlanmış bir dergi mi? Yetişkinler de çaktırmadan okuyor mu? Kısaca; Karo nasıl bir dergi?

Dediğim gibi, ekibimizde herhangi bir alanın profesyoneli bulunmuyor. Tamamen öğrenciler tarafından kurulmuş ve geliştirilmiş bir platform. İçerik olarak sadece spesifik bir yaş aralığına hitap ettiğimizi düşünmüyorum. Kendimden ve dolayısıyla da ekibimden yaşça fazlasıyla küçük okurlarımız da oldu yetişkin okurlarımız da. Her iki taraftan olumlu tepkiler aldık, amacımız tabii ki fazlasıyla geniş bir yelpazeden yazıp her türlü insanı memnun etmek değil ama şu ana kadar koruduğumuz gündem ve ilgi çekici konularımızla özellikle bunun için uğraşmasak bile kendimizi her yaştan okurla buluşmuş olarak bulduk. Bu da sevindirici, tabii.

Karo'yu okurlarına ulaştırmak için hangi kanalları tercih ediyorsunuz? Karo 'yu kimler takip etsin istiyorsunuz? Hedef kitlenize ulaştığınızı düşünüyor musunuz?

Web sitemizden her sayımızı yayınlıyoruz. Şu ana kadarki her sayımızın basılı nüshaları da var elimde. Karo'yu belli bir genel kültür seviyesine sahip ve fazlasını öğrenmeye de açık insanlar takip etsin istiyoruz. Okurlarımızla beraber biz de gelişelim, bizim evrilmemize onlar da tanık olsun isterim. Her ne kadar yayın hayatımıza başlayalı uzun bir süre olmuş gibi gözükse de bir yıl boyunca vermek zorunda kaldığımız ara ve onun dışında da sürekli ağır bir tempoda giden okulumuzun yanı sıra yürüttüğümüz bu projemizle daha istediğimiz kadar bir kitleye ulaştığımızı düşünmüyorum. Üniversiteye başlamamızla ekip olarak tüm dikkatimizi tekrar dergimizde topluyoruz ve eskisinden çok daha gelişmiş döneceğiz.

Derginin kapak görseli nasıl belirleniyor? Renk, tema, şekil vb gibi takip ettiğiniz bir döngü yahut başka bir odak var mı?

Eğer belli bir tema üzerine yoğunlaştığımız bir sayıysa o kişi, olay veya mekân üzerine bir görsel belirliyorum. Diğer zamanlarda ise bu seçim tamamen estetik odaklı oluyor. O sayının renk skalasını belirledikten sonra sayının hissiyatını yansıtan bir görsel seçiyorum.

Derginin kendisiyle ve sosyal medya paylaşım mecralarıyla ilgili gelecekte ne tür projeleriniz var?

Dergiyi aylık veya iki aylık olarak çıkarmaya devam edeceğiz, sosyal medyamızı da ekip arkadaşlarımızın desteğiyle daha etkin kullanacağız.

Bu güne kadar Karo için aldığınız en kayda değer, şaşırtıcı, unutamadığınız tepki nedir?

Büyük ihtimalle Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki için yazan birinin dergiyle alakalı bir yazı yazmak istediğini söylemesiydi.

Mahlasla yazı yayımlıyor musunuz? Sizce mahlas kullanılmasının güncel gerekçeleri nelerdir?

Evet, yayınlıyoruz. Bazen yazarlarımız yazdıkları konular veya şahsi sebeplerinden ötürü isimsiz veya bir mahlas altında yazı yayınlamak istiyor. Ben de rahat etmeleri için elimden geleni yapıyorum. İsmiyle değil yazısına işlediği mesajıyla okunmak isteyen yazarlarımız oluyor, önemli olan da bu.

Dergideki görselleri nasıl temin ediyorsunuz?

Google aratması, net fotoğraf bulma çabası, bulamayınca sinirlenme, fotoğraf netleştirici sitelere yapılan deneme üyelikleri, fotoğrafı netleştirme şeklinde gelişen bir döngü oluyor genelde.

Derginin editörü olarak sizin editör tanımınız nedir?

Açıkçası kendimi editör olarak ilan etmemdeki en büyük etken dergiye başladığımda kendime başka ne isim vereceğimden emin olamamamdı. Uzun bir süre benim için editör derginin her şeyi demekti. Ekip, yazarlar ve editörden ibaretti. İlerledikçe ve ekibimiz büyüdükçe editörlük adına Şerife Ecenaz Ören, Nazlı Doğa Kat ve tabii babamla da çalıştım; genel yayın yönetmenliğine terfi ettim denebilirJ Editörler olarak yazıların kontrolü, dergiye uygunluğu, yazım ve imla hataları ve yazıların teslimin takibiyle ilgileniyoruz.

"En son okuduklarım" bölümüyle derginin kitaplarla olan dostluğunun altı çiziliyor. Bu bölümü oluşturulması nasıl gerçekleşiyor? Aynı durum "En son dinlediklerim", "en son izlediklerim" gibi bir bölümle çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz?

En son okuduklarım bölümü benim yazmaktan en çok keyif aldığım köşelerden biri, kitap okumayı çok seven biri olarak -ki baya uzun bir süredir ihmal ettiğim bir sevgili- okuduğum kitapları bu şekilde yorumlayarak paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Genelde kitabın sonu veya detaylarına çok girmiyorum, okurlar gönül rahatlığıyla yorum ve değerlendirmelerimi okuyup kitabı okuyup okumamaya karar verebilsinler diye. En son dinlediklerim ve izlediklerime benzer içeriklere -bu isimler altında olmasa da- daha önce de yer verdik ama tabii ki önerilere açığızJ

kitaphaber.com sitesi olarak sizin şahsi okuma tercihlerinizi merak ettik. Bu güne kadar okuduğunuz ve en çok beğendiğiniz 5 kitabı sıralar mısınız?

Gülünün Solduğu Akşam

Akhilleusun Şarkısı

Veronika Ölmek İstiyor

Macbeth

Melekler ve Şeytanlar

Devam eden ve gelecekte yapmayı planladığınız proje var mı, var ise nelerdir?

Dergiyi bir gün internetin ötesine taşıyıp raflarda görmeyi çok isterim.