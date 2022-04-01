Genç Dedektif Emel‘in Gizemli Bulmacası

Şubat 2022 'de kitaphaber.com için "Bir Bellek Hatası" adlı kitabın yazarı ondört yaşındaki Elif Duru Koçal ile söyleşmiş bu röportajla onu daha yakından tanımaya çalışmıştık. İstanbul 'da yaşayan yazarımız hayatının baharında bir lise öğrencisidir. Doğru kitapla başladığı "okur" yolculuğunun "yazar" sıfatına dönüşme macerasını anlattığı röportajında; geçmişte savaş verdiği disleksi rahatsızlığı hakkında günümüzde bu rahatsızlığı yaşayanlar için kayda değer önerilerde bulunmuştu. Yazarlığı, blogunda yayımladığı kitap değerlendirmeleri, okuma ritüeli, okul hayatıyla okuma yazma sürecinin birlikteliği hakkında tecrübelerini aktardığı röportajı küçük okur-yazarlar için oldukça yol gösterici bir nitelik taşımaktaydı.

Birsen Ekim Özen 'in "Şirin Galata Kulesi 'nde" adlı kitapla başlayan okuma tutkusunu; "Okumak benim günümün içinden olan bir şey. Bazı günler ne zaman okumaya başladığımı ve bitirdiğimi fark etmiyorum bile. Hatta sadece günlük bir alışkanlık değil bir ihtiyaç olduğunu da söyleyebilirim. Son zamanlarda okumadığım gün olmuyor." şeklinde anlatan Elif Duru 'nun 10 kitaplık okuma listesi ise şöyleydi;

1-Stefan Zweig-Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma

2-Patrica Forde-Liste

3-Pam Munoz Ryan & Peter Sis-Hayalperest

4-John Boyne-Zirvenin Dibindeki Çocuk

5-Kiran Millwood Hargrave-Mürekkep ve Yıldızların Kızı

6-Anton Çehov-Altıncı Koğuş

7-Lisa Thompson-Akvaryumda Yaşayan Çocuk

8-Kristy Applebaum-Ortanca

9-Reşat Nuri Güntekin-Çalıkuşu

10-Buket Uzuner-Benim Adım İstanbul

Yeni projelerini veya geleceğe dönük planlarını bizlerle paylaşan yazarın "Bir Bellek Hatası" adlı kitabına ait birkaç değerlendirmeyi içeren bu yazımızda; öncelik eserin hızlı okunan ve zengin kelime haznesi içeren üslubu olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca eserdeki kelime haznesinin güncelliğinden okunanın genç bir yazarın eseri olduğu rahatlıkla anlaşılabilmekte. "Dilekçeyi parça pinçik etti", "neredeyse kök salmak üzereydim" gibi ifadelerde kendini ele veren bu durum 22. ve 23. sayfalardaki diyaloglarda daha net görülebilmektedir. Genç okuru yakalayan, gençleri daha iyi anlamanın yolunu açan bu durumun satır aralarındaysa yazarın gerçek kişiliğinden izler görmek mümkün. Başkarakter Emel 'in hızlı okuma yeteneği, ulaşım aracı olarak bisikleti tercih etmesi, gizemli şeylere duyduğu merakın meslek seçimine etkisi, evini ve odasını kendi güvenli bölgesi olarak aktarması hususları bu kategoride sıralanabilir. Tüm bunlara ek olarak kitaptaki karakterlere uygun görülen isimlerin Sevra, Duygu, Mercan, Ezra, Berrak, Berk, Yahşi, Kutlu, Evin (ki Evin adı 22.syafada "Evin", bir sonraki sayfada "Elvin" olarak yer almıştır) olması ise duruma atıfta bulunan diğer noktadır.

Yazarın anlatım tarzına odaklanılmışken bu konuda bir hususa daha değinmek gerek. O da kitapta bazı cümlelerin beni oldukça şaşırttığı ve defaatle okumama sebep olduğudur. Bu durum yazarın gelecekte iyi bir tahlil yazarı olacağının işareti olarak algılanabilir. Bu kanaati oluşturan cümlelere birkaç örnek verilecek olunursa şu cümleleri sıralayabilirim;

"İnsan yaşadığı kötü şeyleri unutmak için mi anlamaz? Keşke insanların yüzlerini değil kalplerini görsek keşke söylediklerini değil düşündüklerini duysak" (syf:10)

"İnsanı en iyi anlatacak kişi kendisi olsa da ben, o anki halimi anlamlandıramıyorum." (syf:17)

"Artık hislerime güvenmeyi öğrendim. Onları yok saymak bazen önemli detayları kaçırmama sebep oluyor." (syf:19)

"Niye gerçekler hep can acıtıyordu ki?" (syf:55)

İlgi uyandıran bölüm başlıklarıyla, içindeki gizemi koruyarak ilgiyi son sayfaya kadar canlı tutan olay örgüsüyle beğeniyle okuduğum bir kitap olan "Bir Bellek Hatası" için iki yapıcı öneride bulunmayı görev addederek yazacağım bu bölümü yazarın dikkatine sunuyorum. Bu iki husustan ilki; 62 ve 63. sayfalar arasındaki olay akışında ya basımda metin kaybının yaşandığı ya da anlatımda kopukluk olduğunu düşünmemdir. İkincisi ise; kitabın son sahnesinde açığa çıkan gizemli psişik olayın çözüldüğü kısmın biraz daha açıklayıcı ve anlaşılır olması beklentisine cevap veremeyişidir. Okuyucunun kitabın sonundaki olay düğümünün çözümünün daha anlaşılır olmasını bekleyecektir, tıpkı bendeniz gibi. İkinci baskıda bu hususlar gözden geçirilir ise okurun eseri kavramasına fayda sağlayacağına inancım kuvvetlidir.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki; "geleceğe giden bir kızın distopik hikâyesini" yazma projesi olduğunu kitaphaber.com 'a verdiği röportajında bizlerle paylaşan genç yazarımızın yeni eserini merakla bekliyorum.

Bir Bellek Hatası

Elif Duru Koçal

Karpinus Kitabevi

78 sayfa