GENÇ Dergi Ağustos Sayısı Çıktı:

Dikkat! Bu Sayı Katkı Maddesi, Koruyucu ve Renklendirici İçermemektedir!

Süleyman Çınar

Gençliğin diriltici nefesiyle koşmak, aşkla, heyecanla yeni ufuklara yelken açmak,dostlarımızla muhabbet etmek, kulluğumuzun tadına varmak için sağlıklı bir bedeneihtiyacımız var. Sıhhatli bir bedenin yolu sağlıklı beslenmekten, güvenilir gıdadan geçiyor. Bizbu sayımızda hayatımızın merkezinde yer alan gıda konusunu "acil durum" çağrısıyla masayayatırmayı arzu ettik.

"Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat

gibi." diyor şair. Sağlık, dünya yolculuğumuza güzel bir şekilde devam edebilmek için olmazsa

olmaz şartlardan biri. Bunu sağlayan da doğal ve fıtri gıdalar. Lakin günümüzde doğal gıdalar

geri planda. Özellikle çocuklar ve gençler, gıda konusunda çok büyük bir tehlikeyle yüz yüze.

Raflarda kanser, nice hastalık kol geziyor, safi fıtratlar bozuluyor. "Gıda meselesi" artık bir

milli güvenlik meselesidir.

Fizyolojik hastalıklara, ruhi bunalımlara, pek çok sıkıntıya sebep olan nice sağlıksız gıda

hayatımızı işgal etmiş durumda. Peki, umutsuz mu olmalıyız? Sağlıklı beslenmek günümüzde

de mümkün mü? Yediğimiz her şey mi zararlı? Hiç mi sağlıklı ürün yok? Cevaplar dosyamızın

içinde saklı…

GİMDES Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi olan Hayreddin İşbilir ile helal, temiz

ve sağlıklı gıdalara ulaşım hakkında özel bir söyleşi gerçekleştirdi Sefa Soner Kurt. YediHilal

Genel Başkanı Samet Paçacı ile gençliğe ve gençliğin durumuna dair konuştu Şehadet Özek.

Yazar Ahmet Melih Karauğuz ile edebiyat, yapay zeka ve dijitalleşme üzerine muhabbet etti

Hanife Palta. Öğretmen Resul Aydoğan ile oyunları, çocukları, Eğitsel Oyunlar Akademisini,

oyunlarla öğrenmeyi ve eğitimcinin eğitimini konuştu Serdar Kesik.

Nurcan Doğan, "Neler Olmuş Öyle?" köşesinde gençliğin dilinden haberler aktarıyor.

Burak Çetik, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı güzellikleri

sunuyor "Yeryüzü Güzelleri" köşesinde. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor

Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Nuri Pakdil'i mercek

altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle mültecileri satırlara döktü.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı"

köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed

Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde.

"Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor

Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına

gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları mercek

altına alıyor "Fikr-i Firari" köşesinde.

"Heybe" köşesinde gençliğin dilinden gençliğe sesleniyor Kürşat Karaca. "Sağlık Olsun"

köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra

gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum"

köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor,

kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin

gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. "Kılavuz"

köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış

haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik

GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.