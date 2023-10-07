Genç Dergi Ekim Sayısıyla 18. Yılında Yayında

Genç Dergi Ekim Sayısıyla 18. Yılında!

Süleyman Çınar

Gençliğin nabzını tutan dosya konularıyla çıkan, usta ve genç yazarların buluştuğu güzide bir mektep olan, gönülleri şenlendiren, dimağları tatlandıran nice kıymetli eseri okuyucuyla buluşturan Genç Dergi Ekim sayısıyla birlikte 18. yılında! O artık daha bilgili, birikimli, tecrübeli ve gençliğin dinamizmiyle koşturan bir Genç.

18. yılımız vesileyle tasarımımızdan içeriğimize kadar her anlamda yenilendik, tazelendik. Geride kalan 17 yılda olduğu gibi derdimiz yine "GENÇ" kalmak, gençlerin sesi olmak, nitelikli bir gayret, idealist bir çalışma ortaya koymak. Dergiciliğin bir gönül, ekip ve müktesebat meselesi olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz.

Genç'te müjdeler bitmez. Her sene yeni kampanya döneminde sadra şifa olacak, aklaufuk verecek bir eseri okuyucularımıza hediye etmeyi çok seviyoruz. Bu dönemki hediyemiz, Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleminden "İslam Tefekkür Ufku"

Her ay mühim bir meseleyle konuk oluyoruz gönlünüze. Bu ayki dosyamız Kur'ân heyecanını gündeme getirmek için özenle hazırlandı. Çünkü biliyoruz ki Kur'ân kültürü olmayan bir hayat eksiktir, donuktuk, tatsızdır, anlamsızdır. Biz inananlar; Kur'ân'latazeleniriz, Kur'ân'la yenileniriz, Kur'ân'la coşarız. Yunus Emre Hz.'nin buyurduğu gibi, kim ki Kur'ân bilmemişse sanki dünyaya gelmemiş demektir.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı, gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?" sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Cahit Zarifoğlu'nu mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, Rohingyalı Müslümanların sığındığı en büyük kamp olan Cutubalang Kampı'nı samimi kalemiyle satırlara döktü.

Karz-ı Hasen Vakfı başkanı, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı mütevelli heyeti başkanı ve yönetim danışmanı Mehmet Koca ile Karz-ı Hasen Vakfı, evlilik, aile ve başarı üzerine konuştu Hanife Palta. Talha Boyalık; gençler için koşturan bir öncü, aynı zamanda öğretmen. Kendisiyle gençlik çalışmalarındaki samimiyetin anahtarları üzerine muhabbet etti Serdar Kesik.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar.

Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari" köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları irdeliyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman.

"En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan. "Dertli Sözlük" köşesinde dertlerimizi konu alıyor, Dertli Sözlük yazarlarına soruyor Nursena Pancar. "Kelimenin Hikâyesi" köşesinde kelimelerin serencamını anlatıyor Erhan İdiz.

Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik Genç Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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