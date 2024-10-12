GENÇ Dergi Ekim Sayısıyla 19. Yılında!

Gençliğin nabzını tutan dosya konularıyla çıkan, usta ve genç yazarların buluştuğu güzide bir mektep olan, gönülleri şenlendiren, dimağları tatlandıran, nice kıymetli eseri okuyucuyla buluşturan GENÇ Dergi Ekim sayısıyla birlikte 19. yılında! O artık daha bilgili, birikimli, tecrübeli ve gençliğin dinamizmiyle koşturan bir GENÇ.

19.yılımız vesileyle tasarımımızdan içeriğimize kadar her anlamda yenilendik, tazelendik. Geride kalan 18 yılda olduğu gibi derdimiz yine "GENÇ" kalmak, gençlerin sesi olmak, nitelikli bir gayret, idealist bir çalışma ortaya koymak. Dergiciliğin bir gönül, ekip ve müktesebat meselesi olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz.

GENÇ'te müjdeler bitmez. Her sene yeni kampanya döneminde sadra şifa olacak, akla ufuk verecek bir eseri okuyucularımıza hediye etmeyi çok seviyoruz. Bu dönemki hediyemiz: Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleminden "İslam Tefekkür Ufku-2"

Her ay mühim bir meseleyle konuk oluyoruz gönlünüze. Bu ayki dosyamız üniversitelerdeki kulüpleri gündeme getirmek, üniversite kulüplerinin önemini hatırlatmak üzere özenle hazırlandı. Biz inanıyoruz ki bugün üniversite kulüpleri vesilesiyle kampüsler fazilette yarışabilir, mana ocağı haline gelebilir, değerlerin ihya edildiği mekanlar olabilir. Bu hususta cesur, atak, ne yaptığını bilen, meziyetli ve şahsiyetli gençlere çok iş düşüyor.

İlim medeniyetinin çocukları olarak üniversitede geçen zaman dilimlerini en iyi şekilde planlamak, değerlendirmek zorundayız. Teklifimiz net, bütün öğrenci arkadaşlarımıza ya iyi bir kulübe üye olun ve o kulüpte aktif olarak görev yapın diyoruz ya da kendiniz yepyeni bir kulüp kurarak üniversite yıllarınızı hayalleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda daha da güzelleştirin çağrısında bulunuyoruz.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Kadriye Beyza Kirenci'nin hazırladığı, gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Haberin Var mı?" sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Ömer Karaoğlu'nu mercek altına aldı.

Yazar Betül Zarifoğlu Hanımefendi ile hem kıymetli babası rahmetli Cahit Zarifoğlu hakkında hem de kendisinin yazarlık süreci ve farklı konular üzerinden sohbet tadında çok güzel, çok tatlı bir söyleşi yaptı Şehadet Özek. Araştırma görevlisi ve yazar Necmettin Salih Ekiz ile akademi yolculuğu, seyahatleri, bildiği diller ve sosyal medya üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi Burak Çetik. "Alanının Ustaları" köşemizde Gökhan Müftüoğlu ile samimi bir söyleşi gerçekleştirdi Alihan İnci.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde.

"Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Dr. Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari" köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları mercek altına alıyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde.

"Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman. "Bir de Böyle Düşün!" köşesinde yeni bir düşünce ufku sunuyor Fatih Sultan Semiz. "En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan.

"Sağlık Olsun" köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Muhammet Kalkan, Muhammed Yazıcı, Büşranur Gürbulak, Suedanur Yazıcı Özer, Tacettin Belli, Ayşe Altıntaş, Eslem Nilay Bozdemir Koşucu, Eray Paşaoğlu, Arzu Karabal, Fatma Hanedan, Dilara Tekin yazılarıyla sayfalarımız arasında…

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...