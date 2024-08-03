GENÇ Dergiʼnin Ağustos 2024 Sayısı “Her Halinle Güzelsin” Diyor

"Her Halinle Güzelsin, Estetik Zorbalığın Kurbanı Olma!"

Süleyman Çınar

GENÇ Dergi'nin Ağustos sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Toplumumuzun nabzını tutarak gençlerin gönlüne takılan, zihnini bulandıran mevzulara bir çözüm aramaya çalışıyoruz. Bu sayımızda da son dönemlerde muzdarip olduğumuz bir konu var masamızda: "Her Halinle Güzelsin, Estetik Zorbalığın Kurbanı Olma!"

Rabbimiz güzeldir ve güzeli sever. Bizler de güzelliği seven bir ümmetiz, güzelin peşindeyiz. Vazifemiz de güzel bir ömür sürmek ve güzel bir şekilde cennete girmeye hak kazanmaktır. Fakat bugün, güzelliğin algılanış biçimi değişmiş ve farklılaşmış durumda. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada kalbimizi perişan eden pek çok kötü habere maruz kaldık.

Fıtratın bozulmaya çalışıldığı, yapay olanın doğal olandan daha çok ilgi gördüğü bir çağdayız. Doğal olanı müdahalelerle daha güzel hale getireceğimiz yanılgısına çokça ve her alanda düşüyoruz. Özellikle gençler arasında kendini sevmeme, kendini beğenmeme ve kendini değersiz hissetme hâli yaygınlaşıyor.

Günümüzde vücuduyla kavgalı insanların sayısı giderek artıyor. Neredeyse her köşe başında, "gelin estetik ameliyat yapalım da moraliniz düzelsin, hayata yeniden doğmak için bize uğrayın" anonsları yapılıyor. Bu sayımız, hem hakiki güzelliğin ipuçlarını sunuyor hem de gittikçe yaygınlaşan ve bir çeşit zorbalığa da dönen estetik ameliyatlar konusunda farkındalık meydana getirmek istiyor.

Serdar Kesik, "Haberin Var Mı?" köşesinde gençliğin dilinden, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı haberleri sunuyor. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Muhammed Ali'yi mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle yerinden edilenleri satırlara döktü. Farklı konularla bizlere farkındalık sunuyor "Derdime Derman Ararım" köşesinde Haşim Akın.

Davetçi, hattat ve Heybe kitabının yazarı Ozan Ay ile birçok alana dair konuştu Burak Çetik. Kayseri Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yönetici olarak görev yapan Zeynep Kekeç ile özel eğitim gören çocuklar, ebeveynleri ve rehabilitasyon merkezinde verilen hizmetler üzerine güzel bir söyleşi yaptı Hanife Palta Tektaş. Fikir insanı, yazar Mehmet Akif Çeç Beyefendi ile son çıkan "Modernlikten Geleneğe Paradokstan Paradigmaya" kitabı ile alakalı söyleşi yaptı Şehadet Özek.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari" köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları mercek altına alıyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman. "Bir de Böyle Düşün!" köşesinde yeni bir düşünce ufku sunuyor Fatih Sultan Semiz. "En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan.

"Heybe" köşesinde gençliğin dilinden gençliğe sesleniyor Kürşat Karaca. "Sağlık Olsun" köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Gamze Özbayrak, Seher Altınpınar, Cafer Durmuş, Arzu Karabal, Adem Özköse, Elif Kapucu, Fatma Hanedan, Osman Bilal Yanardağ, Mürşide Betül Çınar, Ayşe Altıntaş yazılarıyla sayfalarımız arasında…

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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