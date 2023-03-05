GENÇ Dergi’nin Mart Sayısı Çıktı! (Mart, 2023)

Sevincimizi, neşemizi, mutluluğumuzu üzüntüye, hüzne ve gözyaşına boğan büyük bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde gerçekleşen büyük deprem, millet olarak hepimizi derinden yaraladı. Ülke olarak çok zor günler geçirdik ve geçirmekteyiz. Dergimiz bu ay, bir bakıma acıları hafifletebilmek ve umudu büyütmek için özel bir sayı ile karşınızda.

"Kurtulmak için kurtarmak lazım." diyor Mustafa Kutlu. Ümmet, toplum, insanlık olarak kurtuluşumuz kendimizden fazla kardeşimizi düşünmemize, onun yarasını sarmamıza, onu kurtarmamıza bağlı. Çünkü biliyoruz ki herkes elinden geldiğince bölgedeki acıyı hafifletmeye çalışmazsa bu acının altında kalırız, bu acı hem madden hem manen yürekleri yakar, kavurur.

Biz her hâl ve şartta "Allahu Ekber" yani "Allah Büyüktür!" diyen insanlarız, çünkü biz biliriz ki bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'tadır. Bu yüzden, başımıza her ne gelirse gelsin, ant olsun ki ümidimizi yitirmeyeceğiz, Allah'ın izni ve keremiyle "Allah Büyüktür!" deyip yeniden toplanacağız.

Nurcan Doğan'ın hazırladığı "Neler Olmuş Öyle?" köşemizde gençliğin dilinden depreme ilişkin haber bültenimizi göreceksiniz. Deprem bizi derunumuzdan vurdu. Yürekler yandı, canlar yere serildi. Yaşananlara ilişkin detayları sundu Furkan Özkul. "Vefa" köşesinde deprem bölgesinde şahit olduklarını yazdı Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Mehmet Akif Ersoy'un hayatını mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle depremzede kardeşlerimizin acılarını satırlara döktü.

Rumeysa Betül Tuncay, Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz ile kıymetli bir sohbet gerçekleştirdi. Kadriye Beyza Kirenci, Mehmet Akif kitabına ilişkin detayları sordu Ali Emre'ye. Mahmut Toptaş Hoca ile Kuran ve sünnetle ilgili pek çok soruya cevap bulabileceğiniz bir muhabbet gerçekleştirdi Şehadet Özek.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor.

"Yolun Öğrettikleri" köşesindeki yazılarına devam ediyor Erhan İdiz. Burak Çetik, ayrıntılarda saklı güzelliklere dikkat çekmeye devam ediyor "Köşe Taşları" köşesinde. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. "Kılavuz" köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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