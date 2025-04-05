GENÇ Dergiʼnin Nisan 2025 Sayısı “Kırgınsın Biliyoruz, Ne Olur Gitme Karanlığa!” Diyor

"Kırgınsın Biliyoruz, Ne Olur Gitme Karanlığa"

-Değersizlik Duygusundan Kurtulmanın Yolları-

Süleyman Çınar

Gençliğin dinamizmiyle her dem gençleşen GENÇ Derginin Nisan sayısı çıktı! Günümüzde nice genç, değersizlik hissiyle başa çıkmaya çalışıyor. Kâh kendine fazla yükleniyor kâh yaşadıklarından dolayı hayata dair sevincini yitiriyor. Yalnızlığın kollarında, karanlık düşünceler eşliğinde, kalpler kırgın, gönüller yorgun. Kiminin haklı sebepleri var, kiminin gücü yetmemiş doğrulmaya.

Bazen hayatı anlama ve anlamlandırma hususunda yanıldığımız olabiliyor. Hatalı bakış açımız, kötü çevrelerin tesiri, şeytanın ve nefsin hileleri bizi bir o yana bir bu yana savurabiliyor. Bu sayımız yüreklere moral olsun diye hazırlandı. Kendini değersiz hissedenlere sıcak bir el uzatma, bir nevi yarenlik yapma niyetindeyiz. Sözler tohumdur, dosya konusu kapsamında ehil ve emin isimlerin tavsiyeleri dileriz gönlünüzde çiçekler açtırır.

Kadriye Beyza Kirenci, "Haberin Var Mı?" köşesinde dünyanın dört bir yanından özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle gençliğin dilinden farklı haberler sunuyor. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Ebu Ubeyde'yi mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle Bosna hakkında yazdı.

RASAT Araştırma Merkezi Koordinatörü Mehmet Zahit Şimşek ile RASAT'ın işlevi ve uluslararası internet çeteleri ve daha fazlasını konuştu Şehadet Özek. Aktivist Ahmet Faruk Asa ile Dijital Hafıza üzerine konuştu Burak Çetik. Alanının Ustaları köşemizde bu ay, İstanbul Aile Vakfı YK Üyesi, Manevi Danışman Prof. Dr. Turgay Şirin söyleşti Alihan İnci.

Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari" köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları mercek altına alıyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde.

"Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman. "Bir de Böyle Düşün!" köşesinde yeni bir düşünce ufku sunuyor Fatih Sultan Semiz. Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Senden, Benden, Bizden" köşesinde.

"Sağlık Olsun" köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Muhammed Yazıcı, Büşra Nur Gürbulak, Suedanur Yazıcı Özer, Merve Nur Bağdatlı, Eslem Nilay Bozdemir Koşucu, Dilara Tekin, Eray Paşaoğlu, Fatma Doğan, Muhammet Kalkan, Rabia Karzan.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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