GENÇ Dergiʼnin Temmuz 2024 Sayısı Yayımlandı

"Propaganda Renkli, Gerçekler Karanlık"

Süleyman Çınar

GENÇ Dergi'nin Temmuz sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Bu sayımızda nesillerimizi buhranlardan koruma sorumluluğumuzu yerine getirmek adına renkli olarak sunulan dünyanın karanlık yüzünü göstermek istedik. Maalesef ki LGBT propagandası akıl almaz boyutlarda devam ediyor. Gerek filmlerde gerek dizilerde gerekse sosyal medya mecralarında alttan alta ciddi manada tahribat söz konusu.

Küresel ölçekte bir saldırı var ve bu saldırıdan her ülke kendi payını fazlasıyla alıyor. Aile kavramından anne karnındaki bebeğe, okul öncesi dönemden ergenlik çağına kadar her noktadan sınır tanımaksızın saldıran bir ifsat hareketi ile karşı karşıyayız. Biz bu sayımızda merhametimizin ifadesi soruşturmalarla karşınızdayız. Her kesimden, her inançtan, her farklı görüşten insanı, özellikle gençler ve çocuklar adına teyakkuzda olmaya davet ediyoruz.

Anormalin karşısında normali, ifsadın karşısında fıtratı savunan, sapkınlıklara dur demek isteyen insanlar olarak ne yapmalıyız? Alev alev büyüyen ve binlerce insanı tarifsiz dramlara sürükleyen bu yangını söndürmek mümkün mü? Bu sorular çerçevesinde dosyamızda farklı açılardan dünyanın maruz kaldığı ifsad hareketini inceledik.

Eğitimci, yazar, sosyolog İlknur Koç Aytaç ile yeni çıkan "Peygamberlerin İzinde Kudüs" kitabı, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Gazze konuları üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi Hanife Palta Tektaş. Ekin Yayınları editörü Murat Ayar ile Hamas'ın üst düzey yetkililerinden biri olan Yahya Sinvar'ın kaleme aldığı ve Ekin Yayınları vesilesiyle de okuyucularla buluşan Diken ve Karanfil isimli kitabı hakkında konuştu Sefa Soner Kurt. Alihan İnci "Alanının Ustaları" köşesinde Arafta Sorular programından tanıdığımız sunucu, radyo programcısı, yazar Esra Elönü bir söyleşi yaptı.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Serdar Kesik'in hazırladığı, gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Haberin Var Mı?" sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Nurettin Topçu'yu mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle Filistin için yapabileceklerimizi yazdı. Ayşe Altıntaş, Allah'ın isimlerini sunuyor "En Güzel İsimler" köşesinde.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve farklı bakış açısı sunuyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman. "Sağlık Olsun" köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit.

S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari" köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları irdeliyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde. "En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

Daha fazlası için GENÇ'in yeni sayısını almayı, çevrenize duyurmayı unutmayın, unutturmayın.

GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

