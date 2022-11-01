Genç Dergisi 194. Sayısıyla Falllara, Burçlara, Yaşam Koçlarına Dikkat Çekiyor!

GENÇ derginin Kasım sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Her ay gençliğin dilindekileri, zihnindeki dertleri, gönlüne düşenleri taşımaya çalışıyoruz kapağımıza. Bu sayıda da mühim bir konu var masamızda: "Astroloji Haritalarına, Falcılara, Burç Yorumcularına, Ennegram Uzmanlarına, Hayat Koçlarına Dikkat!"

Son senelerde özellikle sosyal medya vasıtasıyla önümüze daha çok "ennegram uzmanları, kuantum yön göstericiler, astroloji meraklıları, spiritüel rol modeller, çılgın yaşam koçları, enerjik hayat rehberleri vs." çıkar oldu. Kimi "psikolog" olduğunu iddia ediyor, kimi aldığı eğitimleri öne sürüyor. Bunların çoğu etkili ve süslü sözleri seviyorlar, yeri geliyor insanların yaralarına mucizevi kremler vaat ediyorlar. Bize "akıl fikir" veren, "yol gösteren", hayatımızın en önemli konularına dair "telkinlerde bulunan" bu insanların tecrübeleri hangi alanlarda yoğunlaşıyor ve uzmanlıkları neye dayanıyor? Bilgi birikimleri nedir? Uzman olduklarını iddia ettikleri hususlar, ennegram, fal, burç, astroloji haritaları nedir ve sahihiyetleri var mıdır? İşte tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı dosyamızda…

"Neler Olmuş Öyle?" köşemizde gençliğin dilinden haber bültenimizi göreceksiniz. Bir hidayet öyküsü, Najla Tammy Kepler'in Teksas'tan hakikate yolculuğu bekliyor sizi 20 Soru 20 Dakika köşemizde. Nostaljiye mi dalmalı yoksa anı mı yaşamalı, kafalar karışık bu hususta. Gelin bir de "Bizden Al Haberi" köşemizde Furkan Özkul'un kaleminden bakın mevzuya. Hanife Palta'nın Münazara Hitabet Derneği Başkanı Yavuz Yiğit'le yaptığı güzel muhabbet sayfalarımız arasında. Şehadet Taş, gönle dokunan sorularla davet ve irşat ile ilgili güzel bir söyleşi yaptı Muhammed Fesih Kaya ile.

"İştikak Zamanı" köşesinde kitaplarla ilgili yazılarına devam ediyor Volkan Yahşi. Tuğçe Şifa Zorlu gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu "Önce Zırh Giy" başlıklı yazısıyla "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. "Dost Meclisi" köşesinden dostane bir sesle sesleniyor Merve Safa Likoğlu. "Ahvalimiz" köşesinde ahvalimizi ortaya seren yazılarına devam ediyor Tahir Ceyhun Yıldız. Gökhan Ergür, ruhumuzu güzelleştiren, gönlümüzü donatan notlarına devam ediyor "Ruha Şifa Notlar" köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde.

Tülay Gökçimen, Homen Movie Team kanalında yayınlanan Samer Hanım'ın siyonisltlere direniş hikayesini anlattı "Uzunca Gittik" sayfasında. "Yolun Öğrettikleri" köşesinde düşündüren yazılarına devam ediyor Erhan İdiz. Abdullah Uçar, belki şifa olur umuduyla eğitim sistemimizi eleştiriyor "Şifahane" köşesinde. Ve daha nice güzide yazı sayfalarımız arasında sizleri bekliyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür-sanattan bilim-teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ dergide sizleri bekliyor.

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