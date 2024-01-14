Genç Dergisi Ocak Sayısı Çıktı

Genç Dergi'nin Ocak Sayısı Çıktı:

"Sesinizi Yükseltin: Yaşasın Küresel İntifada"

Süleyman Çınar

Genç Dergi'nin Ocak sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Filistinli kardeşlerimiz, haklıdirenişlerini "cenk, cihad, şehadet" diye kükreyerek sürdürüyorlar. Hükümetler sessiz kalsada vicdanlı insanlar, halklar her zaman ve zeminde soykırımı protesto ediyor ve hakikatihaykırıyorlar. Tüm kalbimizle direnişi destekliyoruz ve bu zulmü, soykırımı, hakikat çığlığınıtüm dünyaya gür bir seda ile haykırıyoruz: "Sesinizi Yükseltin: Yaşasın Küresel İntifada"

İsrail, tüm savaş suçlarını işleyerek Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Zulmü gören tüm vicdan sahipleri Filistin'in haklı mücadelesine desteğini sürdürüyor, İsrail'ilanetliyor. Bu süreçte dünyada bir bakıma küresel manada "zalime karşı, mazlumdan yana"olan bir "erdemliler ittifakı" oluştuğunu görüyoruz.

2024 yılının ilk sayısında dosyamızda "Siyonist kuşatmanın dünya ölçeğindeki etkisinikırmak için neler yapabiliriz?" sorusunu merkeze aldık ve süreci daha iyi anlamanın vegeleceğe dair doğru planlar yapmanın amacını güttük. Bu sayımızın özgür Filistin ve özgürdünya için bir umut ışığı olmasını temenni ediyoruz.

Ezgi sanatçısı, radyo programcısı, Ribat Derneği basın sözcüsü Gökhan Kırlangıç ilekonuştu Hanife Palta Tektaş. RTEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Abdulgani Bozkurt ile Filistin-İsrail meselesi hakkında bilinmesi gereken noktalar hakkında birsöyleşi gerçekleştirdi Şehadet Özek. Haaki Genel Müdürü Cihad İlbaş ile sesli kitapları veyayıncılığı konuştu Serdar Kesik.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı,gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?"sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman RagıpYazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Mim Noktası" köşesinde Ali Emre'nin Mehmed Akif kitabınımercek altına aldı. Tülay Gökçimen, Filistin ve Gazze'de yaşanan acıyı, dramı samimikalemiyle satırlara döktü.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı"köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve farklı bakış açısı sunuyor "Bir de BöyleBaksak" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman.

Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğindilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari"köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları irdeliyor"Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde.

"En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzelliklerianlatıyor Mehmet Lütfi Arslan. "Dertli Sözlük" köşesinde dertlerimizi konu alıyor, Dertli Sözlük yazarlarına soruyor Nursena Pancar. "Kelimenin Hikâyesi" köşesinde kelimelerinserencamını anlatıyor Erhan İdiz.

Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarınıpaylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanatdünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "TecrübeKonuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprüolmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmışhaberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik Genç Dergisiʼnde sizleri bekliyor.

Daha fazlası için Gençʼin yeni sayısını almayı, çevrenize duyurmayı unutmayın,unutturmayın.

Genç Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

Aşağıdaki linklerden dergimizi satın alabilirsiniz.

Abone olmak için; https://www.erkamyayinlari.com/urun/genc-dergisi-abonelik-yurtici-turkceYeni sayımızı almak için; https://www.erkamyayinlari.com/kategori/genc-dergisi