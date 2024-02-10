Genç Dergisi Şubat Sayısı Çıktı

GENÇ Dergi'nin Şubat Sayısı Çıktı:

"Önce İnsanız: Irkçılık Vebadır, Uzak Dur!"

Süleyman Çınar

GENÇ Dergi'nin Şubat sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Ülkemiz tarih boyunca mazluma,mağdura kanat geren ve onları koruyup kollayan bir ülke olmuştur. Bugün de milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak bu güzelliği devam ettiriyoruz. Lakin zaman zaman gönlümüzü burkan hadiseler de yaşanmıyor değil. Ülkemizde "ırkçılık" illeti uzun bir süredir hortlatılmaya çalışılıyor maalesef. Aramıza huzursuzluk tohumları serpilerek kardeşliğimiz baltalanmak isteniyor. Bu konuda aklı selim bir tavır ile davranmanın elzem olduğunu hatırlatmak ve gönül dünyamızı inşa eden kardeşlik köprülerimizi yeniden canlandırmak niyetindeyiz: "Önce İnsanız: Irkçılık Vebadır, Uzak Dur!"

Son zamanlarda özellikle gençlere "öteki düşmanlığı" aşılayan, "yabancı nefreti" tavsiye eden kötü bir atmosfer var. Ülkemizdeki mültecilere karşı toplumsal öfkeyi tahrik eden manipülasyonlar söz konusu. Bu ayki dosyamız ırkçılık vebasından uzak durmak için kalbimize deva niyetiyle hazırlandı. Ülkemizin huzuruna, kardeşliğin çoğalmasına, iyiliklerin artmasına vesile olmasını ümit ediyoruz.

Ortadoğu hususunda çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Muhittin Ataman ile Ortadoğu ve Gazze'ye dair kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi Burak Çetik. Şair ve yazar A. Ali Ural ile yeni çıkan kitabı "Şairin Şairleri", şiir ve edebiyat konuları üzerine konuştu Hanife Palta Tektaş. Uluslararası Genç Derneği başkanı Yahya Uyar ile GENÇ Derneği ve gençler üzerine muhabbet etti Sefa Soner Kurt.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı, gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?"sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde M. Akif İnan'ı mercek altına aldı.

Tülay Gökçimen, Filistin ve Gazze'de yaşanan acıyı, dramı samimi kalemiyle satırlara döktü.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı"köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve farklı bakış açısı sunuyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman. "SağlıkOlsun" köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit.

Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari"köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları irdeliyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde.

"En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan. "Dertli Sözlük" köşesinde dertlerimizi konu alıyor, Dertli Sözlük yazarlarına soruyor Nursena Pancar. "Kelimenin Hikâyesi" köşesinde kelimelerin serencamını anlatıyor Erhan İdiz. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda.

Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprüolmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmışhaberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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